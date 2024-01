Ben Roethlisberger se retira tras 18 años de carrera en la NFL con los Pittsburgh Steelers

Roethlisberger hizo el anuncio en su página de Twitter, diciendo: "Ha llegado el momento de limpiar mi taquilla, colgar los tacos y seguir siendo todo lo que puedo ser para mi mujer y mis hijos. Me retiro del fútbol como un hombre verdaderamente agradecido".

Roethlisberger fue elegido en el puesto 11 por los Steelers en 2004, y ganó el premio al Novato Ofensivo del Año en su primera temporada en la liga.

Durante su estancia en Pittsburgh, ganó dos anillos de la Super Bowl en las temporadas 2005 y 2008 y fue elegido para la Pro Bowl en seis ocasiones.

Conocido por su garra y determinación, Roethlisberger se convirtió rápidamente en un pilar de los Steelers en lo que ha sido una racha de enorme éxito bajo los entrenadores Bill Cowher y más tarde Mike Tomlin.

En su temporada de novato, fue el suplente de Tommy Maddox en el primer partido de la temporada, pero fue titular en la segunda semana. A partir de ahí, llevó al equipo a un récord de 13-0 en el camino hacia el partido por el Campeonato de la AFC, que perdieron ante Tom Brady y los New England Patriots.

"Estaba en una posición muy difícil, teniendo que ser un novato en una ofensiva veterana donde no se le pedía que fuera el líder de la ofensiva", dijo Jerome Bettis, corredor del Salón de la Fama y ex compañero de equipo de Roethlisberger.

"Fue una transición difícil para él porque se le pedía que fuera un líder en el campo, pero cuando salía del campo, volvía a ser un novato. Lo manejó muy bien. Pudimos seguir ganando y nos apoyamos en él.

"Al final del año, ya era un veterano, porque había pasado por muchas cosas. En el campo fue simplemente mágico, las cosas que fue capaz de hacer y la forma en que jugó como un veterano en su año de novato. Tuvo un reto, pero fue capaz de afrontarlo e hizo un gran trabajo".

En total, los Steelers consiguieron 12 puestos en los playoffs bajo la dirección de Roethlisberger. El equipo también ganó ocho campeonatos de la AFC Norte, participó en cinco campeonatos de la AFC y fue a tres Super Bowls.

Se convirtió en el quarterback más joven en ganar una Super Bowl -a los 23 años- cuando el equipo ganó la Super Bowl XL y en el segundo quarterback más joven en ganar una segunda Super Bowl cuando los Steelers ganaron la Super Bowl XLIII.

El jugador de 39 años se retira cerca de la cima de la mayoría de las medidas estadísticas de quarterback en lo que probablemente sea una carrera en el Salón de la Fama.

Visita CNN.com/sport para ver más noticias, reportajes y vídeos.

Es quinto en la historia de la NFL en pases completados (5.440) y quinto en yardas totales de pase (64.088), sólo por detrás de Brady, Drew Brees, Peyton Manning y Brett Favre.

"No sé cómo expresar con palabras lo que el fútbol ha significado para mí y la bendición que ha sido. Sé con confianza que lo he dado todo por el juego y estoy abrumado de gratitud por todo lo que me ha dado."

Roethlisberger añadió: "El viaje ha sido estimulante, definido por las relaciones y alimentado por un espíritu de competición .... El fútbol ha sido un regalo, y doy gracias a Dios por permitirme jugarlo. Rodearme de grandes personas y protegerme hasta el final con amor y honor".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com