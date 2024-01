10 jugadores de los Kansas City Royals no podrán jugar en Toronto por no estar vacunados contra el virus Covid-19.

Los 10 no están vacunados contra la Covid-19 y no pueden jugar en Canadá debido a las restricciones de viaje del país, según confirmó a CNN una fuente conocedora de la situación.

Matheny dijo que la decisión de vacunarse es una "elección individual".

"La organización ha hecho un trabajo realmente bueno trayendo a profesionales y expertos para simplemente hablar con los chicos sobre conversaciones difíciles y poner en sus manos tomar la decisión que crean que es mejor para ellos y sus familias", dijo después de la victoria del equipo por 5-2 sobre los Tigres de Detroit en Kansas City el miércoles.

Siete de los jugadores que hablaron con los periodistas tras el partido del miércoles citaron su decisión personal al respecto y dijeron que contaban con el apoyo del club, incluidos los compañeros vacunados, según MLB.com.

"Fue una decisión personal, y voy a dejarlo así", dijo Andrew Benintendi, el único representante del equipo en el All-Star esta temporada.

"No estoy en contra de las vacunas, así que es sólo una preferencia personal", dijo Hunter Dozier. "No estoy juzgando a nadie que haya querido vacunarse o que no haya querido hacerlo".

Junto con los jugadores, Matheny dijo que algunos miembros del personal tampoco viajarán a Canadá.

Debido a las restricciones vigentes en Canadá, la MLB y la Asociación de Jugadores de la MLB acordaron que los jugadores que no puedan entrar en el país debido a su estado de vacunación irán a la lista restringida sin salario ni tiempo de servicio.

Antes de que los 10 jugadores de los Royals fueran colocados en la lista restringida, la mayor ausencia de cualquier equipo con sede en EE.UU. que jugara en Toronto era de cuatro jugadores, según ESPN. Veinticinco jugadores en total habían sido colocados en la lista restringida esta temporada por su estado de vacunación.

"¿Queremos a nuestro equipo de Grandes Ligas en el campo? La respuesta es sí", dijo Matheny. "Pero ahora mismo, esta es la situación en la que estamos. Estamos deseando que alguien más intervenga y aproveche al máximo la oportunidad."

Dayton Moore, presidente de operaciones de béisbol de los Reales, dijo en un comunicado recogido por The Kansas City Star que la organización no podía hablar sobre el estado de vacunación de los jugadores. Dijo que el equipo ha hecho un "trabajo increíble" tratando de educar a los miembros de la organización para hacer una "elección individual", pero que estaba "decepcionado" por cómo esto afectará al equipo.

"Pero al final del día, es su elección", dijo Moore, según el Star. "Es lo que deciden hacer. Y siempre hemos sido una organización que promueve y alienta sus decisiones individuales. Por desgracia, algunas de ellas afectan al equipo. Estamos decepcionados por ello, pero somos conscientes de que forma parte del juego. Es parte del mundo en el que vivimos, y estamos deseando dar a estos jugadores la oportunidad de jugar en Toronto".

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. recomiendan la vacunación contra la Covid-19 para todos los grupos de edad elegibles, y los datos muestran que las personas no vacunadas corren un riesgo mucho mayor de morir a causa de la Covid-19.

Está previsto que la serie de cuatro partidos de los Royals comience el jueves. Ocupan el último lugar en la División Central de la Liga Americana con un récord de 35-53.

Jill Martin, de CNN, ha contribuido a este reportaje.

