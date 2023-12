Zwei Hausbrände: Drei im Krankenhaus

Drei Menschen wurden in eine Klinik eingeliefert, nachdem am Dienstag in zwei Mehrfamilienhäusern in der Mannheimer Innenstadt ein Brand ausgebrochen war. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte am Abend, man untersuche, ob sie eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten hätten. Das Feuer wurde gelöscht.