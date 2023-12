Unwetter - Zoos in Rostock und Stralsund wegen Sturm geschlossen

Sturm Zoltan hat auch am zweiten Tag der Weihnachtsferien die Öffnungszeiten der Zoos in Rostock und Stralsund gestört. Der Rostocker Zoo bleibt aus Sicherheitsgründen den ganzen Freitag über geschlossen, teilte der Zoo auf seiner Website mit. Der Zoo wird voraussichtlich am Samstag wiedereröffnet. Der Zoo Stralsund teilte mit, dass er witterungsbedingt erst am Freitag um 12 Uhr öffnen werde.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte bis Freitagnachmittag vor orkanartigen Windböen, vor allem entlang der Küste westlich von Rostock bis nach Vorpommern.

Website Zoo Rostock Website Zoo Stralsund

Quelle: www.stern.de