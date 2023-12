Quartalszahlen - Zeiss-Umsätze überschreiten erstmals die 10-Milliarden-Marke

Der Umsatz des Elektronik- und Optikkonzerns Carl Zeiss hat die 10-Milliarden-Marke überschritten. Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2022/23 (endet am 30. September) um 15 %, wie Vorstandsvorsitzender Karl Lamprecht am Dienstag mitteilte. „Das ist eine gewaltige Schwelle für jedes Unternehmen, auch für Zeiss.“ Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg um rund 98 Millionen Euro auf rund 1,7 Milliarden Euro.

Nach Angaben des Unternehmens aus Oberkochen (Ostalbkreis) trugen alle vier Geschäftsbereiche zum Wachstum bei. Am deutlichsten ist das Wachstum bei Halbleiterfertigungsmaschinen. Aber auch das Geschäft mit industrieller Messtechnik, Medizintechnik sowie Brillen und Ferngläsern verzeichnete Zuwächse. „Alle unsere Geschäfte werden von Megatrends angetrieben“, sagte Lamprecht und verwies auf Megatrends wie Digitalisierung, Elektrofahrzeuge und Alterung. Daher rechnet das Unternehmen mit einer Fortsetzung des Wachstumstrends.

Deshalb investiert der Konzern in Entwicklung und Forschung. Darüber hinaus will das Unternehmen, das weltweit rund 43.000 Mitarbeiter beschäftigt, in den nächsten fünf Jahren rund 3,5 Milliarden Euro in die Infrastruktur investieren. Ein Großteil davon fließt in Projekte in Deutschland, wie zum Beispiel die Erweiterung des Werks Oberkochen oder das neue Werk in Aalen-Ebnaert.

