Wohin im Jahr 2024: Die besten Orte für einen Besuch

Der internationale Tourismus erreichte im Jahr 2023 etwa 90 % des Niveaus vor der Pandemie, und die Vereinigten Staaten stellten eine Rekordzahl von Reisepässen aus. Und wenn Sie im Sommer ein beliebtes Reiseziel besucht haben, würden Sie wahrscheinlich sagen, dass es so überfüllt war wie nie zuvor.

Vielleicht ist es also an der Zeit, sich nach Orten umzusehen, die noch weitgehend unentdeckt sind, die in der Nebensaison verlockend sind oder die häufig im Vergleich zu ihren größeren ersten Städten oder Nachbarn übersehen werden. Vielleicht ist es an der Zeit, Orte aufzusuchen, die es Touristen leichter machen, sie zu besuchen, und solche, die auf einen nachhaltigen Tourismus achten.

Unter diesen Gesichtspunkten hat CNN Travel 24 Orte ausgewählt, die Sie bei Ihren Plänen für 2024 berücksichtigen sollten:

Sumba, Indonesien

24 Reiseziele im Jahr 2024

Die indonesische Insel Sumba ist ein ideales Reiseziel für alle, die auf der Suche nach einem Strandurlaub sind, bei dem Gemeinschaftssinn und Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen.

Mit ihren abgelegenen Dörfern, unberührten Wäldern, uralten Ritualen und Weltklasse-Surfbrettern ist Sumba das perfekte Gegenmittel zu den Menschenmassen von Bali, das nur eine Flugstunde entfernt ist. Sumba ist vielleicht noch nicht international bekannt, aber das heißt nicht, dass es klein ist. Sumba ist mehr als 10.000 Quadratkilometer groß und damit doppelt so groß wie Bali.

Es war das Nihi Sumba Resort, das diese Insel in den Blickpunkt der Luxussuchenden rückte, als es 2012 zum ersten Mal eröffnet wurde. Mehr als ein Jahrzehnt später sind auf Sumba mehrere neue Luxus-Öko-Resorts entstanden. Dazu gehören The Sanubari, eine Reihe von Villen am Strand, die 2022 eröffnet wurden, und Cap Karoso im Südwesten der Insel. -Karla Cripps

Die Schwarzmeerküste der Türkei

Die Schwarzmeerküste, auch Karadeniz genannt, ist weit weniger bekannt als die Yachthochburgen an der türkischen Türkisküste und bietet eine ganz andere Seite des Landes. Weniger touristisch erschlossen und mit einem kühleren, feuchteren Klima, das grüne Landschaften und köstlichen schwarzen Tee hervorbringt, bietet die Region historische Städte und Dörfer sowie Strände und adrenalingeladene Aktivitäten.

Im Sommer ist die Region eine erfrischende Flucht aus den schwüleren Regionen der Türkei. Besucher können in Safranbolu alte Straßen erkunden, in denen noch immer das Klirren von Schmiedehämmern zu hören ist, in Amasra das Strandleben genießen und in Sumela zu einem der ältesten Klöster der Welt klettern, das sich an eine Klippe schmiegt.

Wer den Nervenkitzel sucht, kann Wildwasser-Rafting betreiben, und wenn im Winter viel Schnee fällt, verwandeln sich die östlichen Kaçkar-Berge der Region in ein Paradies für Heli-Skiing. -Barry Neild

Tartu, Estland

Ziehen Sie die Hose hoch. Tartu im Süden Estlands wurde zur Kulturhauptstadt Europas für 2024 ernannt - mit besonderem Augenmerk auf dem Küssen. Eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten dieser Universitätsstadt ist die Statue zweier Studenten, die sich leidenschaftlich umarmen, aber in der "Stadt der guten Gedanken" ist das Liebeswerben eher hochgeistig als fleischlich.

Tartu ist als intellektuelles Zentrum Estlands bekannt und beherbergt neben der ältesten Universität auch das Estnische Nationalmuseum und das beeindruckende Wissenschaftszentrum AHHAA, das größte Wissenschaftsmuseum im Baltikum.

Die Altstadt ist ein idealer Ausgangspunkt, aber auch das nördlich des Stadtzentrums am Ufer des Flusses Emajõgi gelegene Supilinn ("Suppenstadt") ist einen Besuch wert. Dieses historische Viertel mit seinen hübschen Holzhäusern war früher ein Slum, hat sich aber inzwischen zu einer der begehrtesten Adressen der Stadt entwickelt. -Maureen O'Hare

Tainan, Taiwan

Tainan, das 2024 sein 400-jähriges Bestehen feiert, hat sich zu einem Hotspot Taiwans auf der internationalen Bühne entwickelt. Die Stadt im Süden Taiwans hat die Hauptstadt Taipeh überholt und in den letzten zwei Jahren die höchste Hotelauslastung in Taiwan verzeichnet.

Was macht sie so besonders? Tainan gilt als die Street-Food-Hauptstadt Taiwans und ist beliebt für seine Rindfleischsuppen und Austernomeletts, seine außergewöhnlichen Naturlandschaften (besuchen Sie die Tsao Shan Moon World), die malerischen Sonnenuntergänge über Salzfarmen, die farbenfrohen alten Tempel und die coolen neuen Museen.

Außerdem wurde es von Booking.com in die Liste der 10 nachhaltigsten Reiseziele im Jahr 2023 aufgenommen. -Maggie Hiufu Wong

Nordwest-Michigan

Der erfrischende, salzlose Lake Michigan lockt im Sommer Bootsladungen von Touristen an, aber die Küste, die malerischen Städte und die hügelige Landschaft im Nordwesten Michigans haben das ganze Jahr über viel zu bieten. Traverse City an der Grand Traverse Bay ist ein idealer Ausgangspunkt, um die Weingüter auf den Halbinseln Old Mission und Leelanau zu erkunden oder in der Saison Kirschen oder Äpfel zu pflücken. Im Herbst ist das Laub reif für einen Besuch, und im Winter lockt eine Schneedecke.

Von Traverse City aus schlängelt sich die landschaftlich reizvolle Autobahn M-22 die Leelanau-Halbinsel hinauf und macht einen Schlenker durch Leland, das ein historisches Fischerdorf und eine Reihe interessanter Geschäfte und Galerien beherbergt. Glen Arbor ist ein weiteres lohnenswertes Städtchen auf dem Weg zum Sleeping Bear Dunes National Lakeshore, wo von der M-109 aus eine 3,5 Meilen lange Wanderung über riesige Dünen zum Großen See und zurück abzweigt, die hartgesottene Wanderer auf ein leckeres Abendessen vorbereitet.

Farm Club, ein Farm-Restaurant-Hybrid sieben Meilen von der Innenstadt von Traverse City entfernt, serviert in einem minimalistischen, scheunenähnlichen Raum, der sich nach draußen erstreckt, wunderbar zubereitete Gerichte mit Zutaten aus der Region - viele davon werden vor Ort angebaut. -Marnie Hunter

Trans-Dinarica-Radweg, Balkan

Die Trans-Dinarica-Radroute, die 2024 eröffnet wird, ist die erste und einzige Radroute, die alle acht Länder des westlichen Balkans miteinander verbindet. Die 100 Etappen umfassende Strecke ist für Radfahrer aller Leistungsklassen gedacht und führt über 4.000 Kilometer auf ruhigen Asphaltstraßen, Waldwegen und Radpfaden.

Die Radfahrer können die spektakulären Küsten Albaniens und Kroatiens, die Nationalparks des Kosovo, die zerklüfteten Berge und üppigen Wälder Montenegros sowie die glitzernden Flüsse in Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien und Serbien genießen.

Unter transdinarica.com können Radfahrer weitere Informationen erhalten und sich für Neuigkeiten zu Routen, Karten, Unterkünften und Dienstleistungen anmelden. -MO

Culebra, Puerto Rico

Puerto Rico ist groß und eignet sich hervorragend für einen Inselausflug. Aber was ist, wenn Sie von Ihrer großartigen Inselflucht wegkommen wollen? Hier kommt das kleine Culebra ins Spiel. Culebra liegt etwa 32 Kilometer vor der Ostküste Puerto Ricos und ist weit entfernt vom lauten, Rum-getränkten Nachtleben San Juans.

Der Schwerpunkt liegt hier auf Outdoor-Aktivitäten und Entspannung. Besuchen Sie unbedingt den Flamenco Beach, der sich etwa eine Meile lang um eine geschützte Bucht schlängelt. Hier gibt es kaum Wellen, was ihn zu einem idealen Ort zum Schnorcheln und Schwimmen macht. Und ein mit Graffiti beschmierter Panzer - ein Relikt des US-Militärs - bietet ein eindrucksvolles Fotomotiv.

Ein großer Teil der Insel ist ein Naturreservat, und Sie können hier wandern, schnorcheln, tauchen, Kajak fahren und angeln. Machen Sie einen Tagesausflug oder bleiben Sie auf der Insel und machen Sie sie zu Ihrem Hauptziel. -Forrest Brown

Angola

Das Land im südlichen Afrika bemüht sich um einen Durchbruch in der Tourismusszene und hat kürzlich ein E-Visum für Touristen eingeführt , das schnell genehmigt werden kann. Auch wenn die touristische Infrastruktur noch nicht ganz auf der Höhe der Zeit ist, bietet sich hier die Gelegenheit, ein Land zu erkunden, das noch nicht auf dem Reiseradar steht.

Die Hauptstadt Luanda hat den Ruf, eine teure Partystadt zu sein, aber in den weiten, offenen Landstrichen dahinter hat Angola einige atemberaubend spektakuläre Landschaften und kulturelle Leckerbissen zu bieten. Die zweitgrößte Stadt Lubango bietet portugiesische Kolonialarchitektur, eine beeindruckende Christkönigsstatue im Rio-Stil und Zugang zur Tundavala-Kluft, einem schwindelerregenden Sprung von kühlen Hochebenen in schimmernde, staubige Ebenen.

Ebenfalls sehenswert: die dramatischen, 396 Meter breiten Calendula-Wasserfälle und die Surferparadiese an der Atlantikküste wie Barra do Kwanza und Cabo Ledo. -BN

Saint John, New Brunswick, Kanada

Nicht zu verwechseln mit St. John's, der Hauptstadt von Neufundland, ist Saint John die Hauptstadt von New Brunswick - ebenfalls an Kanadas Ostküste. Diese charmante kleine Stadt ist ein hervorragender Ausgangspunkt, um die nahe gelegene Bay of Fundy zu erkunden, die für die höchsten Gezeiten der Welt bekannt ist.

Die Stadt selbst ist reich an historischer Architektur, darunter der Saint John City Market, eine National Historic Site of Canada. Er wurde von 1874 bis 1876 erbaut und ist voll von Geschäften und Gastronomiebetrieben. Nur fünf Gehminuten entfernt liegt das Saint John Arts Centre. Es befindet sich im historischen Carnegie Building der Stadt und ist die einzige ehemalige Carnegie Library im Osten Kanadas.

An Unterkünften gibt es Cottages am Meer, Hotels, Motels, Campingplätze, historische Gasthöfe und B&Bs. Das Essen hier ist so ausgezeichnet, wie man es von einer kanadischen Seestadt erwartet, mit einer breiten Palette von preiswerten Speisen bis hin zur gehobenen Küche. -KC

Südkorea

Nachdem bekannt wurde, dass "Squid Game" - immer noch die meistgesehene Serie auf Netflix - 2024 mit einer neuen Staffel zurückkehren wird, ist es wieder einmal an der Zeit, die K-Welle zu umarmen.

Glücklicherweise ist die Einreise in das Land so einfach wie nie zuvor. Im Rahmen der Visit Korea Year-Kampagne verzichtet die Regierung bis Ende 2024 für Reisende aus 22 Ländern auf das K-ETA, das elektronische Reisevisum für Südkorea.

Dies ist ein Land, das wirklich alles zu bieten hat. Nach der Erkundung futuristischer Städte wie Seoul und Busan erwartet Sie die kulturelle und historische Seite des alten Korea in Andong, das als "Geist Südkoreas" bezeichnet wird, oder die sieben Friedhöfe des antiken Gaya Tumuli, die 2023 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen werden. -MHW

Albanien

An der Adriaküste zwischen Griechenland und Montenegro gelegen, ist es erstaunlich, dass Albanien nicht schon früher ein beliebtes Badeziel war. Dank der günstigen Preise hat der Tourismus hier in den letzten Jahren jedoch einen regelrechten Boom erlebt - so sehr, dass 2023 eine Rekordzahl von Italienern an die Adria strömte, um dort einen günstigen Sommerurlaub zu verbringen.

Im Jahr 2024 wird ein neuer Flughafen in Vlorë an der Küste eröffnet, der die Strandausflüge erleichtern wird. Aber Albanien hat weit mehr zu bieten als seine Küste. Das Land verfügt über eine reiche Kultur, einschließlich christlicher und muslimischer Geschichte, mit historischen Zentren in Städten wie Berat und Gjirokastër sowie atemberaubenden Berglandschaften (Theth ist die beliebteste).

Im Jahr 2023 wurde in Albanien der erste Wildfluss-Nationalpark Europas eingerichtet, der sich entlang des 270 Kilometer langen Vjosa-Flusses erstreckt - oder Sie buchen eine Selbstfahrertour mit Drive Albania, um wirklich abseits der ausgetretenen Pfade zu reisen. -Julia Buckley

Chile

Das lange und schlanke Chile, das sich über 2.700 Meilen von der Spitze bis zum Fuß erstreckt, bietet für jeden etwas. Im Norden simulieren spektakuläre Landschaften den Mars auf der Erde in der Atacama-Wüste, wo das 51-Zimmer-Hotel Our Habitas Atacama auf Nachhaltigkeit setzt. Das neue Hotel passt gut in das "weltweit führende grüne Reiseziel", ein Titel, den Chile gerade zum zweiten Mal in Folge bei den World Travel Awards erhalten hat.

Die Natur zeigt sich überall im Land von ihrer besten Seite: Tausende von Meilen Pazifikküste im Westen, die hoch aufragenden Anden im Osten und Seen, Vulkane und das wilde Patagonien im Süden.

Weltklasse-Skifahren im Juli und August - eine willkommene Abwechslung zur schwülen nördlichen Hemisphäre - ist nur zwei Stunden oder weniger von der Hauptstadt Santiago entfernt. Und der neue hochgelegene Parque Nacional Glaciares in der Nähe der Stadt schützt das Land in der bevölkerungsreichsten und historisch wenig geschützten Region des Landes. -MH

Abrolhos-Inseln, Westaustralien

Jedes Jahr gibt es eine neue Folge der Seifenoper um das Great Barrier Reef - wird es von der UNESCO von der Liste gestrichen? Ist das Nachwachsen der Korallen in dieser Saison gut verlaufen?

Für Touristen, die sich lieber nicht einmischen wollen, gibt es eine andere Möglichkeit, Australiens herrliche Unterwasserwelt zu erleben. Die weniger bekannten Abrolhos-Inseln, die etwa 60 Kilometer vor der Küste Westaustraliens liegen, beherbergen einige der schönsten Landschaften der Korallenküste des Landes - über und unter Wasser.

Im Winter der südlichen Hemisphäre ziehen hier Buckelwale vorbei, und wer Glück hat, kann einen Blick auf Australische Seelöwen erhaschen. Da es auf den Inseln keine Hotels gibt, können unerschrockene Besucher entweder in der Stadt Geraldton übernachten oder sich eine Tauchsafari leisten, bei der man brillante Sonnenuntergänge über dem Indischen Ozean beobachten und in den frühen Morgenstunden, wenn die Fische am aktivsten sind, tauchen kann. -Lilit Marcus

Mazedonien, Griechenland

Athen und die Inseln werden jedes Jahr überfüllter, aber die Region Makedonien im Norden Griechenlands ist relativ frei von Übertourismus. Dennoch gibt es hier all das, was Besucher in anderen Teilen Griechenlands zu sehen wünschen: archäologische Stätten, geschichtsträchtige Städte und Strände in Hülle und Fülle.

Dies war das Land von Alexander dem Großen. Sein Vater, Philipp II. von Makedonien, ist in Vergina begraben, wo sein Grab in ein unterirdisches Museum von Weltrang verwandelt wurde, in dem die Funde ausgestellt werden. In der Nähe befinden sich byzantinische Überreste in der auf einem Hügel gelegenen Stadt Veria und hervorragende Weinkellereien wie Kir-Yianni in den sanften Hügeln um Naousa.

Thessaloniki - die Hauptstadt der Region und Griechenlands zweitgrößte Stadt - ist ein gastronomisches Zentrum und ein Mischmasch aus architektonischen und archäologischen Epochen. In der Nähe der Stadt befinden sich die Sandstrände von Chalkidiki; an der Grenze zu Thrakien liegen archäologische Stätten wie das antike Philippi und die Stadt Kavala, deren osmanische Vergangenheit in jedem Gebäude sichtbar ist. -JB

Panama

Panama ist zwar vor allem für das technische Wunderwerk des Panamakanals bekannt, aber dieses mittelamerikanische Land ist viel mehr als nur ein Transitland.

Panama hat nicht nur eine pulsierende Hauptstadt mit einer historischen Altstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, sondern auch über ein Dutzend Nationalparks, darunter der Parque Nacional Volcán Barú, der höchste Punkt Panamas.

Panama-Stadt ist außerdem die einzige Hauptstadt der Welt mit einem tropischen Regenwald innerhalb ihrer Stadtgrenzen. Besucher, die Panamas Kulturlandschaft auf nachhaltige Weise näher kennen lernen möchten, können über das digitale Portal SOSTUR Network, das Reisende mit ländlichen Gemeinden und Tourismusunternehmen zusammenbringt, gemeindebasierte touristische Abenteuer buchen. -Tamara Hardingham-Gill

Galicien, Spanien

Leere Strände am wilden Atlantik, umrahmt von der zerklüfteten Landschaft des Nationalparks Islas Atlánticas. Köstliche Meeresfrüchte. Und eine historische Stadt, die für immer mit dem berühmten Jakobsweg verbunden ist . Willkommen in Galicien, einer autonomen Region an der nordwestlichen Spitze Spaniens.

Die Hauptstadt der Region, Santiago de Compostela, ist dank ihrer beeindruckenden Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert schon seit langem auf der touristischen Landkarte zu finden. Sie ist der Endpunkt für Hunderttausende von Wanderern, die sich jedes Jahr auf den Jakobsweg be geben. Aber auch wenn Sie nicht vorhatten, Ihre Wanderschuhe einzupacken, sollten Sie das quirlige Santiago auf Ihrem Radar haben.

Und für spektakuläre Aussichten sollten Sie zum Cabo Fisterra fahren, einer felsigen Halbinsel, auf der sich der malerische Leuchtturm von Finisterre befindet. Die ehemalige Leuchtturmresidenz ist das Hotel O Semáforo de Fisterra. Leuchttürme sind in Galicien ein großes Thema - insgesamt gibt es 19, darunter der von der UNESCO geschützte Herkulesturm aus dem 1. Francesca-Straße

Die vorgelagerten Inseln von Singapur

Der Stadtstaat Singapur zeigt Urbanismus vom Feinsten: biophile Wolkenkratzer, neonbeleuchtete Supertrees und Sechs-Sterne-Hotels, die sich gegenseitig übertreffen und den Begriff "Luxus" neu definieren. Aber auch außerhalb der Halbinsel wird es immer interessanter.

Singapur erschließt einige seiner kleineren, unbewohnten Inseln, indem es sie, nun ja, nicht erschließt. Nur eine Fährfahrt vom Festland entfernt, beherbergt Lazarus Island jetzt einige mietbare kleine Häuser, die aus rekonstruiertem Holz bestehen und mit Solarenergie betrieben werden. Auf der nahe gelegenen Sisters' Island wird 2024 der erste Meerespark des Landes eröffnet, der auch eine Brutstätte für Meeresschildkröten und ein Korallenschutzgebiet umfasst.

Bereits jetzt kann St. John's Island erkundet werden, wo ein 1,7 Meilen langer Pfad einheimische Pflanzen und Blumen hervorhebt und gleichzeitig die bewegte Geschichte der Insel beleuchtet, die unter anderem als Quarantänezentrum während eines Choleraausbruchs diente. Es ist ein passender Ort, um über das Leben nach einer Pandemie nachzudenken. -LM

Mérida, Mexiko

Die Halbinsel Yucatán ist vor allem für ihre tropischen Strände bekannt, aber wenn Sie sich ins Landesinnere wagen, erwartet Sie ein unerwartetes städtisches Vergnügen.

"Die Einzigartigkeit von Mérida beruht auf einer Mischung aus Maya- und Kolonialerbe", sagt David Casanova, der zusammen mit seiner Frau Megan Sequeira Casanova einen YouTube-Kanal über die Hauptstadt des Bundesstaates Yucatán betreibt. "Der Reiz der Stadt fängt bei der vielfältigen Küche und den freundlichen Einheimischen an und weitet sich auf das ganzjährig angenehme Wetter aus."

In der Stadt ist der Paseo de Montejo gesäumt von historischen Herrenhäusern, Museen, Kunstgalerien und lokalen Händlern. Die Casanovas loben die Boutiquehotels der Stadt, darunter Kuka y Naranjo. In der Nähe gibt es den Strand von Progreso (weniger als eine Stunde entfernt), faszinierende Maya-Ruinen und unterirdische Wasserhöhlen, die Cenoten.

Wenn Sie sich Sorgen um Ihre persönliche Sicherheit in Mexiko machen, stuft das US-Außenministerium die Bundesstaaten Yucatán und Campache im Dezember als die beiden sichersten ein. -FB

Marokko

Marokko ist dank seiner vielfältigen Landschaft und spektakulären Architektur seit langem ein beliebtes Reiseland und hat sich nach dem verheerenden Erdbeben im vergangenen September gut erholt.

Obwohl sich die Besucher vor allem in beliebten Städten wie Marrakesch, Rabat und Fes versammeln, gibt es auch viele weniger überlaufene Orte, die ebenso reizvoll sind. Besonders hervorzuheben sind Tétouan, die Stadt in der Nähe des ersten Regis Hotels and Resorts Morocco, und das historische Meknes, das zu den neun UNESCO-Weltkulturerbestätten des Landes gehört.

Marokko erweist sich als weltweit führend in Sachen nachhaltiger Tourismus und hat verschiedene Initiativen zur Förderung der Erzeugung erneuerbarer Energien gestartet. Das Land beherbergt auch eine Reihe bedeutender umweltfreundlicher Hotels, darunter die von Berbern geführte Kasbah du Toubkal, die am Fuße des spektakulären Hohen Atlasgebirges liegt. -THG

Floridas Süßwasserquellen

Wie würde es Ihnen gefallen, an jedem Tag des Jahres in gin-klares Wasser einzutauchen? Das können Sie in einigen der mehr als 1.000 anerkannten Süßwasserquellen, die in Nord- und Zentralflorida verstreut sind.

Diese unberührten natürlichen Pools bieten stabile Temperaturen und Sichtverhältnisse zum Schwimmen, Tauchen, Schnorcheln, Beobachten von Wildtieren und vielem mehr. Hier sind ein paar der besten:

InWakulla Springs kann man in 21 Grad warmem Wasser schwimmen, und der State Park bietet eine Bootstour an. Die Tiefe am Schlot beträgt etwa 56 Meter. Rainbow Springs gilt als eine der schönsten Quellen des Bundesstaates. Ginnie Springs, ein in Privatbesitz befindlicher Ort, ist für seine Tauchgänge und Höhlen bekannt. -FB

Texas Hill Country

Das Hill Country im Herzen von Texas hat seine eigenen natürlichen Quellen. Krause Springs in Spicewood lockt Besucher nicht nur mit einem quellgespeisten Pool und einem natürlichen Schwimmloch, sondern auch mit einem Schmetterlingsgarten voller magischer Windspiele. Und das Blue Bonnet Cafe in Marble Falls ist nur eine kurze Autofahrt entfernt - hier gibt es einige der göttlichsten Sahnetorten der Welt.

Außerdem gibt es hier sanfte Hügel und Wanderwege, gewundene Flüsse, Weingüter, Grillplätze, Musik- und Tanzlokale sowie im März und April eine Explosion von Wildblumen. Und im Jahr 2024 bringt der April auch ein himmlisches Spektakel ins Hill Country - die totale Sonnenfinsternis am 8. April.

DieGruene Hall in New Braunfels ist eine Legende unter den historischen Tanzlokalen in Texas, und Luckenbach, ein winziger Weiler außerhalb der größeren, deutsch geprägten Stadt Fredericksburg, verfügt über einen Tanzsaal und regelmäßige Zupfkreise unter den Eichen. -MH

Fujairah

Fujairah, eines der kleineren und weniger bekannten Emirate der Vereinigten Arabischen Emirate, ist ebenso sanft wie schön. Mit seinen spektakulären Bergketten und unberührten Stränden ist es deutlich weniger entwickelt als Dubai und Abu Dhabi und bietet eine authentische und ruhige Atmosphäre, die schwer zu übertreffen ist.

Aufgrund seiner bergigen Lage ist das Klima in Fujairah kühler als in den anderen Emiraten, aber die Wintermonate sind definitiv die angenehmste Zeit für einen Besuch.

Snoopy Island, ein Schnorchelplatz, der aussieht wie der berühmte auf dem Rücken liegende Zeichentrickhund, ist dank seines kristallklaren Wassers und der Korallenriffe ein Anziehungspunkt, während die Wasserfälle des Wadi Wurayah National Park ein weiteres Muss sind. -THG

Grönland

Die atemberaubenden Landschaften Grönlands - ein autonomes Territorium Dänemarks, das nordöstlich von Kanada liegt - werden dieses Jahr für internationale Reisende noch ein wenig zugänglicher werden.

In Grönlands Hauptstadt Nuuk und in der Küstenstadt Ilulissat werden neue internationale Flughäfen eröffnet. Diese Luftverkehrsknotenpunkte versprechen längere Start- und Landebahnen, auf denen größere Verkehrsflugzeuge abgefertigt werden können. Die Klimakrise ist eine sichtbare, reale Bedrohung in Grönland, und die Investitionen in den Tourismus steigen, da der Klimawandel die traditionellen Wirtschaftszweige behindert.

Im Icefjord Centre in Ilulissat an der Westküste erfahren Sie mehr über die Anpassungen in Grönland und die Geschichten der Inuit, die seit Tausenden von Jahren in der Region leben. Das farbenfrohe Ilulissat beherbergt auch den von der UNESCO geschützten Ilulissat-Eisfjord, der den atemberaubenden Anblick einer mit schwimmenden Eisbergen gefüllten Bucht bietet. Generell steht in Grönland die Natur im Vordergrund, zu den weiteren Höhepunkten gehören Walbeobachtungen, Hundeschlittenfahrten und Aurora-Borealis-Sichtungen. -FS

Usbekistan

Vor der Pandemie war Usbekistan dank einer Reihe ehrgeiziger Reformen, die das Land in ein Reiseziel von Weltklasse verwandeln sollten, auf dem besten Weg, das nächste große Reiseland zu werden.

Jetzt ist seine Zeit endlich gekommen.

Usbekistan bietet Bürgern aus 86 Ländern visumfreien Zugang und ist mit seinen unberührten Landschaften und seiner gut erhaltenen Architektur bereit, seine Besucher zu beeindrucken.

Die Städte Samarkand, Buchara und Chiwa geben einen Einblick in die Lage Usbekistans im Herzen der sagenumwobenen Seidenstraße, einer historischen Handelsroute, die von China und Indien bis zum Mittelmeer führte. Das usbekische Bergdorf Sentob - etwa 3,5 Stunden von Samarkand entfernt - wurde 2023 in die UNESCO-Liste der "Besten Tourismusdörfer" aufgenommen. Es wurde für sein Engagement für eine nachhaltige Entwicklung mit dem Schwerpunkt auf Natur, Bio-Lebensmitteln sowie Öko- und Bergtourismus ausgezeichnet.

Dank des Hochgeschwindigkeitszuges Afrosiyob Express, der die Hauptstadt Taschkent mit Samarkand und Buchara verbindet, ist die Fortbewegung im Land einfach. -KC

Quelle: edition.cnn.com