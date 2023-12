Wodka, Vitamin D und kein Mikrowellenessen: 25 überraschende Tipps für mehr Kreativität

Heute blättere ich täglich in Skizzenbüchern und nutze die Seiten, um meine Gedanken festzuhalten, über die Zukunft zu fantasieren und vor allem, um meine Ideen auszudrücken, damit ich mich später daran erinnern und sie mit meinem Designteam und meinen Kunden besprechen kann. Das Zeichnen ist ein Wesensmerkmal von Künstlern und Designern, aber es ist mehr als nur eine Eigenschaft der Kreativität, es ist der Grundstein der Kommunikation für Designer.

Heute können wir mit vielen Werkzeugen zeichnen. Ich skizziere auf einem iPad, ich zeichne in Adobe Illustrator, ich komponiere und skizziere in Photoshop, und ich zeichne, illustriere und rendere sogar in 3D mit verschiedener Software. All das ist für mich Skizzieren.

Im Zuge des Fortschritts und der Entwicklung neuer Technologien erhält die Bedeutung von Zeichnen, Skizzieren und Illustration ganz neue Definitionen, die sich manchmal weit von der Technik mit dem Stift auf Papier zu entfernen scheinen. Aber für mich gibt es keinen Ersatz für die unmittelbare Verbindung zwischen dem Geist und der Hand und die daraus resultierende Form auf dem Papier, sei es physisch oder virtuell. Ich ziehe es vor, dass meine Gedanken fließend, offen und in dem Moment entstehen, in dem mir das Konzept oder der Traum in den Sinn kommt.

Mein Leben in Skizzen

Meine lebenslange Angewohnheit, zu skizzieren, begann bereits im Alter von fünf Jahren. Mein Vater war Maler und Bühnenbildner für das Fernsehen in England, und nach der Arbeit nahm er mich mit, um Kirchen zu zeichnen. Er lehrte mich zu sehen - er lehrte mich in diesem Alter die Perspektive - er lehrte mich, dass ich alles zeichnen und alle Aspekte unserer physischen Landschaft berühren konnte.

Ich kannte das Wort "Design" noch nicht, aber ich hatte bereits begonnen, wie ein Designer zu denken. Ich weiß noch, dass mir die Form der Fenster nicht gefiel, und so konnte ich sie durch Skizzieren "umgestalten". Als wir mit dem Ozeandampfer Queen Elizabeth von England nach Kanada fuhren, habe ich einen Malwettbewerb für Kinder gewonnen.

Viele Kinder zeichneten Landschaften, Familien und Schiffe auf Ozeanen, aber ich zeichnete Gepäckstücke. Ich war besessen von der Vorstellung, dass meine Eltern es schafften, unsere ganze Wohnung in ein paar Kisten und Koffer zu packen; also zeichnete ich die "Organisation der Dinge" (meine eigenen naiven Vorstellungen vom Reisen). Als kleines Kind fand ich das Konzept, dass ich meine eigene Welt nur mit einem Stift und Papier erschaffen kann, eine starke Idee, die mich nicht mehr losgelassen hat.

Während meiner Teenagerzeit las ich Bücher von Künstlern aus aller Welt. Ich mochte Künstler, die echte Zeichner waren, die eine flüssige Hand oder eine starke grafische Qualität hatten. Ich war besessen davon, Gesichter, Körper, Brillen, Schuhe, Radios, Fernseher und Mode zu zeichnen.

Ich erinnere mich, dass ich mit 11 Jahren über Raymond Lowey las. Ich liebte seine Skizzen von Autos. Außerdem bewunderte ich so viele Künstler aus all den Büchern, die im Haus verstreut lagen: Andy Warhol, Pablo Picasso, Alexander Calder, Le Corbusier, Michelangelo, Leonardo Da Vinci, H.G. Geiger, Syd Mead, Paolo Soleri, Giorgio De Chirico, Charles Eames, Joan Miro, Yves Saint Laurent, Halston, Pierre Cardin, Verner Panton, Jean Courreges, Vasarley, Agam, und so viele andere. Design, Kunst, Architektur, Mode, Literatur und Film waren für mich alle dasselbe: Schöpfung, Schönheit, Kommunikation, Kultur und die menschliche Erfahrung.

Skizzieren heute

Das digitale Zeitalter hat eine neue Sprache, eine neue Umgangssprache, die ich 'Infosthetik' nenne, die Ästhetik der Information.

Die Prämisse ist, mit neuen Werkzeugen die Grenzen des Skizzierens, Illustrierens, Zeichnens und Renderns einzureißen. Die neue Bewegung der Techno-Grafik schafft eine Landschaft, die hypertextuell, hypergraphisch und hypertrophisch ist. Ich glaube, dass ich eines Tages einfach nur mit der Hand im Raum herumfuchteln werde, um mit verschiedenen Handzeichen Farben, Maßstab, Proportionen, Strichstärke usw. zu verändern. Für mich ist das Skizzieren eine schöne, einfache und unmittelbare Art, meine Ideen mitzuteilen und zu verbreiten. Es ist mein modus operandi.

Als ich jung war, stellte ich mir eine Welt vor, die aus Robotern besteht. Ich stellte mir eine Welt vor, die nahtlos mit der Technologie verbunden ist, einen Ort, an dem wir hörbar, visuell und in Echtzeit kommunizieren können, überall und jederzeit.

Und heute scheint diese Welt da zu sein. Mit den neuen Technologien können die Menschen heute in Echtzeit miteinander skizzieren. Es gibt interaktive Skizzenbücher, in denen man einen Ton auf einer Seite aufnehmen und mit jemandem am anderen Ende der Welt an derselben Skizze zeichnen kann. Es gibt Software, mit der wir in 3D zeichnen können.

Jeden Tag kommen neue Software und neue Schnittstellen auf den Markt, die es Künstlern, Designern und der ganzen Welt ermöglichen, ihre eigenen Visionen auszudrücken, und zwar auf eine Art und Weise, die ich mir in meiner Kindheit nie hätte träumen lassen.

Die Welt von heute ist noch schöner, digitaler, intuitiver und phantastischer als je zuvor. Wenn ich heute skizziere, habe ich das Gefühl, das Leben zu umarmen, das Leben zu feiern, mehr als nur eine Linie auf dem Papier oder einen Strich über einen digitalen Touchscreen zu ziehen, ich bin durchdrungen und inspiriert von diesem Verschwimmen des Physischen und des Digitalen, von einer Welt, die mehr menschliche Erfahrungen bietet als je zuvor in der Geschichte. Deshalb werde ich nie aufhören zu skizzieren.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com