Wochenendsturm bietet für Teile des Nordostens und des mittleren Atlantiks die erste Chance auf Schnee seit fast 2 Jahren

Aber es ist einfach noch zu früh, um zu sagen, in welchen Teilen dieser Regionen es schneien wird - oder wie viel Schnee fallen wird - da die Ankunft des Sturms noch fünf Tage entfernt ist. Diese Ergebnisse werden in hohem Maße vom Zeitpunkt, der Intensität und der Zugbahn des Sturms abhängen, die noch sehr ungewiss sind, da das für den Sturm verantwortliche System noch Tausende von Meilen von der Westküste der USA entfernt ist.

Bekannt ist, dass ein aktiver pazifischer Sturmzug, wie er für einen El-Niño-Winter typisch ist, in der kommenden Woche eine Reihe von Stürmen über die USA ziehen wird, die in einigen der bevölkerungsreichsten Gebiete an der Ostküste des Landes die bisher größte Wahrscheinlichkeit für heftigen Schneefall in diesem Winter bieten.

Das System, das für das potenzielle Winterwetter verantwortlich ist, wird zunächst bis Freitag die südliche Hälfte der USA überqueren, bevor es bis zum Wochenende über den Osten zieht.

In weiten Teilen des Südens wird dies kühlen Regen bedeuten. Ost-Texas, Louisiana und der südliche Mississippi, die nach einem Sommer mit extremer Hitze und fehlendem Regen immer noch unter Trockenheit leiden, stehen im Visier eines weitgehend nützlichen Regens.

Die Regenfälle werden am Donnerstagabend im östlichen Texas beginnen und mit der Zugbahn des Sturms nach Osten fortschreiten, so dass der Südosten und Teile des mittleren Atlantiks mit der Zeit überflutet werden. Dieser Sturm könnte im Süden Überschwemmungen verursachen, insbesondere in Gebieten, die am Dienstag und Mittwoch von einem anderen feuchten System durchnässt wurden.

Das Vertrauen in die genaue Zugbahn des Sturms nimmt ab, nachdem er den Südosten verlassen hat. Die Prognosemodelle stimmten am Dienstag darin überein, dass ein kräftiger Sturm über den Mittelatlantik und den Nordosten ziehen und dort, wo es kalte Luft gibt, erhebliche Schneemengen bringen wird.

"Starke Niederschläge werden sich am kommenden Wochenende über den Südosten/Mittelatlantik und möglicherweise den Nordosten ausbreiten, mit zunehmendem Potenzial für starken Schneefall nördlich und westlich des Tiefs", sagte das Weather Prediction Center. "Die genauen Mengen und die Art des Niederschlags für einige der größeren Städte an der Ostküste sind zu diesem Zeitpunkt noch sehr unsicher, müssen aber beobachtet werden.

Die größte Wahrscheinlichkeit für erhebliche Schneemengen besteht in den höher gelegenen Gebieten der Appalachen und im inneren Nordosten, einschließlich des zentralen Pennsylvania.

Bei den zu erwartenden starken Niederschlägen wird es darauf ankommen, wo sie als Schnee und wo als Regen fallen, vor allem entlang der stark bevölkerten I-95 von Washington, DC, bis Boston.

Sollte dort auch nur ein Zentimeter Schnee fallen, würde dies für einige Großstädte die seit fast zwei Jahren andauernde Schneelosigkeit beenden.

New York City hat fast 700 Tage auf einen Zentimeter Schnee an einem einzigen Kalendertag gewartet. Im gesamten Jahr 2023 fielen im Central Park nur 2,3 Zentimeter Schnee, was nach Angaben des National Weather Servicedas schneearmste Kalenderjahr in der Stadt war. Das Gleiche gilt für Philadelphia und den Dulles International Airport in Washington.

Es ist nicht so, dass der Nordosten ohne Niederschläge geblieben wäre. Mitte Dezember legte ein heftiger und tödlicher Küstensturm Hunderttausende von Menschen ohne Strom und löste in der gesamten Region schwere Überschwemmungen aus.

Aber es war einfach zu warm, um Niederschläge als Schnee fallen zu lassen, was mit dem globalen Temperaturanstieg aufgrund der Verschmutzung des Planeten durch fossile Brennstoffe immer häufiger vorkommt.

Ein Großteil der USA erlebte einen überdurchschnittlich warmen Dezember. Die wärmeren Temperaturen bedeuteten, dass Schnee schwieriger zu bekommen war. Infolgedessen ist die Schneedecke, d. h. die Menge an Schnee, die das Land bedeckt, in Nordamerika so gering wie seit 2005 nicht mehr, wie NOAA-Daten zeigen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com