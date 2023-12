Wo man in Chicago jetzt essen kann

Mit einer Mischung aus unglaublichen Lokalen in der Nachbarschaft, einzigartigen kulinarischen Erlebnissen auf höchstem Niveau und klassischen Leckerbissen der alten Schule bietet Chicago für jeden Reisenden die perfekte kulinarische Reiseroute.

Aber das ist auch ein Teil des Problems. In Chicago gibt es derzeit so viel Erstaunliches, dass es sehr mühsam sein kann, sich darin zurechtzufinden und sicher zu sein, dass man das Richtige bekommt und nicht einen der vielen Nachahmer oder Mitläufer.

Von Starköchen bis hin zu Straßenständen - hier ist Ihr Leitfaden für das Beste in Chicago.

Wie im Fernsehen gesehen

Chicago steht im Moment im Rampenlicht der Medien. Wenn Sie eine Mahlzeit von einem frisch gekrönten Iron Chef genießen möchten, gehen Sie zu einem der Restaurants von Stephanie Izard, darunter Girl and the Goat oder Duck Duck Goat (wenn Sie allerdings in letzter Minute einen Tisch reservieren möchten, sollten Sie lieber einen fußhohen Ziegenburger im zwanglosen Little Goat Diner bestellen).

Möchten Sie den Zauber Mexikos durch Rick Bayless erleben? Sein neuestes Restaurant, das Leña Brava, serviert von der Baja inspirierte Gerichte, die auf einem riesigen Holzofengrill im West Loop zubereitet werden.

Oder, wenn Sie ein Fan von Top Chef sind, gibt es das Parachute, wo die Finalistin der 9. Staffel, Beverly Kim, eine inspirierte Mischung koreanischer Aromen kreiert hat, die jeden Kritiker der Stadt begeistert hat.

Izards jüngste Konkurrentin um den Titel des Iron Chef (und ebenfalls Finalistin bei Top Chef), die Köchin Sarah Grueneberg, bietet im Monteverde hausgemachte Nudelgerichte an, die einfach die besten sind - überall.

Das Beste aus den Stadtvierteln

Chicago ist als Stadt der Stadtteile bekannt, und dementsprechend gibt es in jedem Viertel ein hervorragendes Restaurant: Man muss nur wissen, wo man suchen muss.

Wenn Sie nicht aus dem Stadtzentrum herauskommen, entgehen Ihnen einige großartige Restaurants.

Auf dem Weg zur Gold Coast? Das 3 Arts Club Café ist ein schwebendes Märchenland mit funkelnden Kronleuchtern und Springbrunnen.

Logan Square? Billy Sunday, eine dunkle Bar, die sich wie das alte Chicago anfühlt, aber mit der besten Scotch- und Amaro-Auswahl der Stadt aufwartet, serviert großartige Bar-Häppchen.

Ein Spaziergang durch den Lincoln Park? Das Boka bietet Ihnen einen wunderschönen Speisesaal und ein umwerfendes Menü von Lee Wolen, dem kulinarischen Rockstar der Stadt (nehmen Sie das Brathähnchen, und nein, das ist kein Scherz).

In Ravenswood gibt es im Spacca Napoli eine der besten Pizzen Chicagos - nein, nicht die Pizza, sondern die hauchdünne italienische Pizza .

Wenn Sie sich im Hipster-Viertel Wicker Park befinden, bietet Taxim moderne griechisch inspirierte Küche (Ente am Spieß mit Joghurtsoße und eingelegtem Mangold, gebratener ägäischer Seebarsch mit Löwenzahngemüse), die ganz anders ist als das, was Sie in Greektown finden.

Brunch bis zum Umfallen

Es kann schwierig sein, einen Tisch in der mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Brauerei Band of Bohemia zu reservieren, aber die Bewohner des Viertels kennen das Geheimnis - gehen Sie zum Brunch, der am Samstag- und Sonntagmorgen serviert wird und bei dem es kaum Wartezeiten gibt. Nehmen Sie einen mit Oolong-Tee zubereiteten Bagel, der mit gepökeltem Lachs belegt ist, und bestellen Sie dazu den speziellen dick geschnittenen Speck mit Ahorn.

In Chicago gibt es so viele tolle Brunch-Lokale, dass Sie nur selten Schlange stehen oder einen Tisch reservieren müssen.

Im Norden erwartet Sie im Gather das beste einfache Omelett der Stadt mit Brunch-Kartoffeln, die so gut sind, dass Sie eine Extrabestellung zum Mitnehmen bekommen (wirklich).

DasBig Jones in Andersonville ist eine Meisterklasse der Südstaatenküche, denn Chefkoch Paul Fehribach hat alte Kochbücher durchforstet, um authentische Gerichte aus New Orleans wieder aufleben zu lassen. Es muss nicht kompliziert sein, nehmen Sie einfach die Shrimp and Grits und Beignets und seufzen Sie vor Vergnügen.

Feines Essen in Perfektion

Grant Achatz, der wahrscheinlich beste Koch Amerikas, stammt aus Chicago, und sein berühmtes Alinea führt seit fast einem Jahrzehnt die Listen der besten Restaurants in Amerika an.

Es ist zwar teuer, aber wenn Sie es sich leisten können (und wenn Sie eine Reservierung bekommen), werden Sie ein atemberaubendes Erlebnis haben, das essbare Luftballons, das Aufsammeln von zerbrochenen Dessertstücken von Ihrem Tisch und eine ganze Reihe anderer molekularer gastronomischer Meisterwerke beinhaltet.

Etwas schlichter geht es im Smyth zu, wo die Küchenchefs John und Karen Shields (ehemalige Mitarbeiter des verstorbenen Charlie Trotter's) ein asiatisch inspiriertes Degustationsmenü mit Gerichten wie gesalzenem und gefrorenem Rettich und Auster, Lamm mit eingelegten Zwiebeln und schwarzem Allium und in gesalzener Lakritze getränktem Eigelb servieren.

Die Eintrittskarten für EL Ideas, ein interaktives Degustationsmenü im Back of the Yards, garantieren Abenteuer. Dort trinken Sie mit den Köchen in der Küche, probieren Phillip Foss' Version eines Wendy's Frosty mit Pommes Frites (klingt albern, ist aber lebensverändernd) und essen eines der lustigsten "ausgefallenen" Gerichte, die es gibt.

Cocktailstunde

Chicago ist nicht nur eine der besten Gastronomiestädte der Vereinigten Staaten, sondern entwickelt sich auch schnell zu einem der besten Orte für Cocktails in Amerika.

Das ist zu einem guten Teil dem preisgekrönten Barkeeper Paul McGee zu verdanken, und seine beiden Lokale sind einen Besuch wert: der Tiki-Tempel Lost Lake und der super-exklusive Milk Room mit 8 Plätzen.

Im Milk Room können Sie Flaschen probieren, die seit Jahrzehnten nicht mehr geöffnet wurden, darunter kubanischer Rum aus der Zeit vor dem Embargo, Whiskey aus Brennereien, die vor 30 Jahren geschlossen wurden, und Schnaps, der von Mönchen gebrannt wurde, bevor Roosevelt Präsident war.

Wenn Sie auf der Suche nach einem weiteren einzigartigen Erlebnis sind, bietet Apogee, die neueste Rooftop-Bar von Mixer Ben Schiller, "Cocktail Bongs", von den Pilzen der Super Mario Brothers inspirierte Drinks und Cocktails, die durch Licht und Bewegung zum Leben erwachen.

Der Grund, warum das funktioniert? Hinter all dem Trubel stehen einige wirklich geschickte Mixer.

Wer es etwas ruhiger angehen lassen möchte, sollte das Punch House besuchen, eine Bar im Stil der 70er Jahre, die eine Vielzahl hochwertiger Versionen klassischer Punches aus allen Jahrhunderten serviert, darunter auch einen Milchpunsch aus dem Jahr 1700, der so lecker ist, dass Sie sich auf den Boden werfen, bevor Sie merken, dass Sie betrunken sind.

Klassische Leckereien aus Chicago

Bei all dem Trubel kann man leicht die Klassiker übersehen, und das wäre in Chicago ein echtes Verbrechen.

Es ist immer eine gute Idee, dem Italian Village einen Besuch abzustatten, wo drei Restaurants (darunter das Village, ein Lokal im Stil der 1920er Jahre im ersten Stock) unter einem nach Knoblauch duftenden Dach vereint sind.

Ein Abstecher zum Hyde Park lohnt sich, um das 90 Jahre alte Valois zu besuchen, das von Präsident Obama während seiner Zeit in Chicago so oft besucht wurde, dass es eine ganze Speisekarte mit seinen Lieblingsgerichten hat.

Wenn Sie bereit sind, mit dem Auto zu fahren, ist Calumet Fisheries eines der letzten altmodischen Fischrestaurants mit gebratenem und geräuchertem Fisch in Chicago. Alles wird vor Ort in den Räucherhallen hinter dem Haus hergestellt.

Und es verstößt praktisch gegen die Stadtverordnung, das Lokal ohne einen Hotdog nach Chicagoer Art (wir mögen Budacki's) und ein italienisches Rindfleisch (gehen Sie zu Al's Beef) zu verlassen.

Anthony Todd lebt in Chicago und schreibt über Essen und Trinken. Er ist besessen von Gin, Austern von der Ostküste und wirklich guten Salaten, kann aber mit Tiefkühlpizza nichts anfangen.

Quelle: edition.cnn.com