Rotkohl ist ein wahrer Alleskönner. Besonders im Winter kommt dieses scharfe Kraut voll zur Geltung. Dieses Gemüse schmeckt köstlich als Beilage zu Gans, Huhn oder Ente; gepaart mit Preiselbeeren oder Äpfeln bildet es einen Grundbestandteil des Weihnachtsmenüs. Die intensive Farbe des Rotkohls ist nicht nur eine tolle Bereicherung beim Kochen, sondern auch auf dem Speiseteller. Ob roh als Hauptzutat in einem asiatischen Salat gegessen, in einer Auflaufform gebacken oder mit einem Belag Ihrer Wahl serviert, es gibt fast nichts, was diesem roten Kraut nicht entgehen könnte.

Wie wäre es zum Beispiel mit aromatischen Rotkohlnudeln mit Kürbiskernen, Sauerrahm und frischen Kräutern? Das Gericht war schnell zubereitet, heiß serviert, voller Geschmack und überzeugte in jeder Hinsicht. Ein weiterer Pluspunkt: die einzigartige rosa Farbe, die dieses Rezept auch optisch zu einem Hit macht.

Warme Rotkohlnudeln mit Kürbiskernen, Sauerrahm und Vanille Rezept

Zutaten für vier Teile

500g Rotkohl 2 bis 3 Knoblauchzehen 50g Kürbiskerne 1/2 Teelöffel Zucker 150 ml Olivenöl 60g Parmesankäse 500g Nudeln Salz und Pfeffer Garnierung: Kürbiskerne, 2 Tassen Sauerrahm, frische Petersilie

Vorbereiten

Entfernen Sie die äußeren Blätter des Rotkohls. Rotkohl waschen und Stiele entfernen. Hacken Sie es grob. Die Knoblauchzehen schälen. Petersilie waschen und trocken schütteln. Kürbiskerne in einer beschichteten Pfanne rösten. Rotkohl, Knoblauch, Zucker, Olivenöl, Salz und Pfeffer im Mixer oder Handmixer pürieren. Den Parmesankäse hinzufügen und erneut pürieren. Nudeln nach Packungsanweisung al dente kochen. Etwas Nudelwasser beiseite stellen. Die Nudeln sofort mit dem Pesto vermischen und bei Bedarf noch etwas Nudelwasser hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Mit einem Klecks Sauerrahm, Kürbiskernen und frischer Petersilie servieren.

Tipp: Wenn Sie es heiß mögen, erhitzen Sie die Nudeln noch einmal kurz in der Pfanne.

