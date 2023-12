Internationales - WINNING START: Clemens gewinnt dritte Runde des World Cup of Darts

Gabriel Clemens hat sein gesetzliches Mandat für den Start des World Cup of Darts erfüllt und kann nach Weihnachten im Alexandra Palace in London wieder spielen. Der Halbfinalist des letzten Jahres steht nun in der dritten Runde, nachdem er am Donnerstagabend den Außenseiter Leung Man Lok aus Hongkong mit 3:1 besiegt hat. Nach der Weihnachtspause treffen wir auf den britischen Favoriten Dave Chisnall, der offenbar auch sein erstes Spiel gewonnen hat.

Es ist die Rückkehr des deutschen Hünen, der vor rund zwölf Monaten den größten Erfolg seiner Karriere feierte, als er den damals führenden Gwyn Price aus Wales schlug. "Es war ein gutes Gefühl. Ich war nicht nervös, ich war gut vorbereitet. Das Rennen war ein bisschen kompliziert, aber ich war im richtigen Moment da. Es war gut und deshalb habe ich gewonnen", sagte Clemens.

Vor mehr als 3.000 Fans, darunter viele aus Deutschland, ließ die Gesamtleistung des Favoriten zu wünschen übrig. Den ersten Satz gewann Clemens mit 140 Punkten. Das Match war noch knapp, doch im vierten Satz zeigte Clemens mehr Mut und setzte sich durch.

Der 40-jährige Saarländer ist der erste deutsche Profispieler, der bei diesem Weltcup die dritte Runde erreicht hat. Am Freitag (20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) haben Florian Hempel und Martin Schindler die Chance, es ihm gleichzutun. Hempel trifft auf den belgischen Star Dimitri Van den Berg.

Schindler trifft höchstwahrscheinlich auf den Niederländer Jermaine Wattimena und wird dann gegen Scott Williams antreten, der am Donnerstag überraschend den niederländischen Weltklasse-Profi Danny Knoppert mit 3:0 besiegte. Am Samstag wird Debütant Ricardo Pietretzko auf den Engländer Karan Reisz treffen.

