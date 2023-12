Mittelalter - Wikinger als Menschenhändler – wie ein irischer Adliger der Sklaverei entkam

In der Welt der Fantasy und des Fernsehens hat „Vikings“ große Fortschritte gemacht. In Filmen der 1950er Jahre wurden sie als blutrünstige Banditen dargestellt, die sich offen gegen die edle Christianisierung wehrten. Sie galten als freiheitsliebende Wilde, die sich nicht von der Kirche und dem Adel unterdrücken ließen, und ihre Frauen falteten nicht die Hände zum demütigen Gebet, sondern hielten lieber Streitäxte in der Hand.

Was die Leute übersehen, ist, dass die Wikinger ein Handelsvolk waren, aber sie haben einfach ihre besten Handelswaren gestohlen („Globaler Sklavenhandel – Die dunkle Seite der Wikinger“). Als die Nordländer an die Macht kamen, nahm der Sklavenhandel zu. Zu dieser Zeit gab es nur wenige schriftliche Quellen. Nur eine Geschichte erzählt das Schicksal eines Sklaven. Es wird in „The Life of St. Fintan“ beschrieben, das zeigt, wie schrecklich Sklavenjäger Europa zu dieser Zeit plagten.

Findan war ein junger Adliger aus Leicester. Er trifft zum ersten Mal auf die Nordländer, nachdem sie seine geliebte Schwester aus dem Dorf entführt haben. Damals fuhren sie mit einem Schnellboot vor der Küste Irlands. Zwischen den Kleinkönigen der Insel kam es häufig zu Kriegen. Anstatt die Eindringlinge abzuwehren, verbündeten sie sich mit Fremden und fügten ihren Nachbarn Schaden zu. Während die meisten Krieger auf der Jagd waren, überfielen die Wikinger das Dorf. Dann vernichteten sie jeden, der für sie keinen Wert hatte. Besonders wertvoll sind Jugendliche, Mönche und Frauen. Freie Männer und Krieger wurden oft getötet, weil sie als Sklaven zu widerspenstig waren.

In ganz Europa

Findan wird geschickt, um seine Schwester zu erlösen. Es gab einen festen Ort für den Sklavenaustausch. Die profitabelsten blonden Sklaven wurden bis nach Byzanz und Arabien exportiert. Dem arabischen Geographen Ibn Fadlan war die Sklaverei nicht fremd, aber er war angewidert von der Grausamkeit, mit der die Wikinger ihre Gefangenen behandelten. Vergewaltigungen waren an der Tagesordnung, ebenso wie das Opfern von Sklaven für die Götter. Eine andere Quelle erzählt die Geschichte der Gefangennahme des irischen Barden Moriut und seiner Familie durch die Wikinger. Die Wikinger urinierten auf den gefangenen Moriut und vergewaltigten ihn anschließend gemeinsam.

Irland war das Zentrum dieses brutalen Handels. Der Skandinavier Rudolf Simek glaubte, dass Findans Lebensgeschichte authentisch sei, weil sie von einem irischen Bruder geschrieben worden sei und viele Details über Schottland und Irland korrekt wiedergebe. „Im Sklavenhandel war die Zahlung eines Lösegelds für beide Seiten eine ideale Lösung. Banditen mussten Sklaven nicht sehr weit transportieren und Familien konnten ihre versklavten Verwandten relativ schnell zurückholen“, sagte er der TV-Dokumentation In the Power of a Slave. In besagter. Wikinger. "

Obwohl Findan das Lösegeld mitnahm, ging der Austausch schief. Die Nordländer ließen ihre Schwester nicht frei. Über den Grund kann man nur spekulieren. Vielleicht ist das Mädchen zu schön, um es zu verschenken. Vielleicht sind ihre Fähigkeiten als Therapeutin zu wertvoll, um sie zu ignorieren. Die Dinge liefen nicht wie geplant und anstatt seine Schwester zu befreien, wurde Findan verhaftet und er selbst sollte zum Sklaven gemacht werden. Das ist doch nicht passiert. Einige Wikinger wollten nicht, dass die Unterhändler gefangen genommen würden, da dies das Lösegeldgeschäft stören würde. Also wurde Findan wieder freigelassen.

Fendan wird zum Heiligen

Doch seine Freiheit währte nicht lange. Bald darauf wurde er erneut versklavt und auf die Orkney-Inseln gebracht. Dann befand sich der zukünftige Heilige in der nächsten schwierigen Situation. Während seine Crew sich am Strand ausruhen wollte, trafen andere Wikinger ein. Aufgrund einer Blutfehde zwischen den Familien des Anführers kommt es bald zu einem tödlichen Streit. Gefesselt nahm Findan eine Axt und kämpfte an der Seite seines „Meisters“. In seinem Lebenslauf wird deutlich, dass er keine Gefahr scheut und seinem Herrn treu bleiben will, bis er ihm das Leben rettet. So erlangte Fendan seine Freiheit zurück. Er wurde Mönch im Kloster Lenau in der Schweiz und beendete sein turbulentes Leben. Deshalb wurde seine Lebensgeschichte „Vita Findani“ aufgezeichnet.

fiktives Gewürz

Die TV-Dokumentation „Viking's Hand“ rekonstruiert mithilfe fiktionaler Elemente die Geschichte von Findan und seiner Schwester, indem sie spärliche Details aus dem Leben ihrer Schwester mit Melkolkas Bild vermischt. Ihr Leben wird in isländischen Sagen aus dem 13. Jahrhundert beschrieben. Die irische Prinzessin Melcoca wurde als Sklavin nach Island gebracht. Frauen waren bei den Siedlern begehrt. Island wurde von skandinavischen Männern besiedelt, die meisten Frauen stammten jedoch aus Irland. Sie wurden alle gefangen genommen und entführt. Melcolka täuschte Stillschweigen vor, um der Sklaverei zu widerstehen, und ihre aristokratische Genealogie wurde erst entdeckt, als sie für ihren Herrn ein Kind zur Welt brachte.

Findan und Merkelka wurden versklavt, aber letztendlich recht anständig behandelt. Das Schicksal von Findans echter Schwester ist unbekannt und es ist wahrscheinlich, dass ihr Leben viel schlimmer war als das von Melkolka. In Baratere auf der Isle of Man befindet sich das Grab eines wohlhabenden Wikingers, der viele Besitztümer besaß. Zu seinen Schätzen gehörte eine junge Frau. Sie wurde durch einen Schlag auf den Schädel getötet und ihr Körper wurde später zusammen mit anderen Schätzen ausgestellt. Der Sklave wurde nicht mit den Wikingern begraben, sondern mit den Knochen seiner Tiere.

Quellen: „Wikinger-Sklavenhandel“, „In der Macht der Wikinger“.

Lesen Sie auch:

Globaler Sklavenhandel – Die dunkle Seite der Wikinger

Rückkehr der Walküre – Norwegische Armee schickt Frauen an die Front

Wikinger-Kriegerinnen – abgelehnte Amazonen aus dem Norden

Speere, Gold und die stolze Geste einer Kriegerin – so wurden vier Amazonen begraben

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de