2. Bundesliga - Wiesbaden muss nach der Winterpause mehrere Wochen auf Aireder verzichten

Fußball-Zweitligist SV Wehen Wiesbaden muss nach der Winterpause einige Wochen auf John Iredale verzichten. Der 24-jährige Stürmer wurde in den Kader Australiens für die Asienmeisterschaften in Katar vom 12. Januar bis 10. Februar berufen und kann daher in diesem Zeitraum nicht an den Spielen des Aufsteigers teilnehmen. Iredale bestritt in der Hinrunde 12 Spiele für die Hessen und schoss 2 Tore. Sein letztes Tor erzielte er am Sonntag beim 1:1 gegen St. Pauli.

