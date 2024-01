Wie mit Blut geschriebene Sicherheitsvorschriften beim Flugzeugabsturz in Tokio Leben retteten

Während fünf von sechs Besatzungsmitgliedern des Flugzeugs Dash 8 der Japanischen Küstenwache, das am Dienstag bei der Landung verunglückte, auf tragische Weise ums Leben kamen, haben alle 379 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord des Airbus A350 den Unfall überlebt.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall, bei dem das JAL-Flugzeug in einem Feuerball explodierte, dauern zwar noch an, doch Experten zufolge ist die erfolgreiche Evakuierung auf eine Kombination aus modernen Sicherheitsstandards und der strengen Sicherheitskultur von Japan Airlines zurückzuführen.

"Nach dem, was ich auf dem Filmmaterial gesehen habe, war ich überrascht und erleichtert, dass alle das Flugzeug verlassen konnten", sagt Graham Braithwaite, Professor für Sicherheit und Unfalluntersuchung an der britischen Cranfield University.

"Es ist ein so schwerer Aufprall, den jedes Flugzeug aushalten muss. Aber da ich die Fluggesellschaft kenne und weiß, wie viel Mühe sie sich mit der Sicherheit und der Ausbildung der Besatzung gegeben hat, sollte die Tatsache, dass sie so gute Arbeit geleistet hat, keine große Überraschung sein."

Tatsächlich war es ein katastrophaler Unfall vor fast 40 Jahren, der dazu beitrug, Japan Airlines zu einer so sicheren Fluggesellschaft zu machen, sagt er.

Am 12. August 1985 stürzte der JAL-Flug 123 von Tokio nach Osaka ab, wobei 520 der 524 Menschen an Bord ums Leben kamen, nachdem Techniker von Boeing - nicht der Fluggesellschaft - nach einem früheren Zwischenfall das Leitwerk fehlerhaft repariert hatten.

Bis heute ist dies der tödlichste Unfall eines einzelnen Flugzeugs in der Geschichte der Luftfahrt.

"Die Auswirkungen auf die Fluggesellschaft waren eindeutig gravierend", sagt Braithwaite. "In einer Kultur wie der japanischen haben sie die Verantwortung als Gruppe übernommen und wollten sicherstellen, dass so etwas nie wieder passiert.

"Wenn also etwas schief geht, sehen sie es als eine Möglichkeit, daraus zu lernen. Alles ist eine Gelegenheit, sich zu verbessern."

Als JAL im Jahr 2005 feststellte, dass viele Mitarbeiter in das Unternehmen eintraten, ohne sich an den Unfall vor 20 Jahren zu erinnern, eröffnete das Unternehmen einen Raum in seiner Zentrale, in dem Teile des Wracks sowie die Geschichten der Besatzung und der Passagiere ausgestellt waren.

"Wir hatten das Gefühl, dass es Leute gibt, die in unser Unternehmen gekommen sind und nicht wissen, wie es ist, wenn etwas schief geht. Jeder muss verstehen, wie viel Aufwand für die Sicherheit betrieben wird", sagt Braithwaite.

Fast vier Jahrzehnte später hat der Absturz immer noch einen tiefgreifenden Einfluss auf die Mentalität des Unternehmens, sagt er.

"Sie haben eine sehr strenge Kultur, was Standardbetriebsverfahren und die ordnungsgemäße Durchführung aller Arbeiten angeht. Das ist einer der Gründe, warum die Besatzung in diesem Fall anscheinend so gut gearbeitet hat", sagt er.

Obwohl nicht klar ist, wer für den Absturz am Dienstag verantwortlich war, ist die erfolgreiche Evakuierung laut Braithwaite "absolut" positiv für Japan Airlines.

"Wenn Sie einen Grund sehen wollen, warum Sie mit ihnen fliegen sollten, dann ist es dieser", sagt er.

JAL wird in einer jährlichen Auflistung der Website Airlineratings.com regelmäßig als eine der sichersten Fluggesellschaften der Welt genannt.

Chefredakteur Geoffrey Thomas sagt: "Japan Airlines hat seit 1985 eine ausgezeichnete Sicherheitsbilanz. Der Unfall war jedoch nicht von der Fluggesellschaft verschuldet, sondern auf eine fehlerhafte Reparatur durch Boeing zurückzuführen.

"Sie wird von unserer Website als Sieben-Sterne-Fluggesellschaft eingestuft und hat alle wichtigen Sicherheitsprüfungen bestanden. Auch die japanische Aufsichtsbehörde für die Sicherheit von Fluggesellschaften schneidet bei den acht Aufsichtskriterien besser ab als der weltweite Durchschnitt."

Eine Evakuierung wie aus dem Lehrbuch

Zwischenfälle auf der Start- und Landebahn sind zwar selten, können aber katastrophale Folgen haben", sagt Braithwaite.

Mit den verschiedenen Fluggesellschaften und Bodenbetreibern, die alle ihre Fahrzeuge umherbewegen, werden Flughäfen zu "komplizierten Immobilien, für deren Schutz wir wirklich hart arbeiten müssen".

Natürlich ist es noch zu früh, um zu wissen, was in Tokio passiert ist und wie die beiden Flugzeuge zur gleichen Zeit auf die Landebahn gekommen sind.

Die Botschaft der Luftfahrtindustrie ist jedoch dieselbe: Es scheint die schnelle Reaktion der Besatzung gewesen zu sein, die Hunderte von Menschenleben gerettet hat. Innerhalb von Sekunden, nachdem das Flugzeug zum Stillstand gekommen war, wurden die Rettungsschirme aufgeblasen, und die Menschen an Bord wurden schnell aus dem Flugzeug geführt, obwohl sich die Kabine mit Rauch füllte.

"Ich bin außerordentlich beeindruckt von den Piloten, der Besatzung und den Passagieren, die unter extremsten Bedingungen eine Evakuierung wie aus dem Lehrbuch durchgeführt haben", sagte ein Pilot einer großen europäischen Fluggesellschaft, der anonym bleiben möchte, da er nicht für seine Fluggesellschaft sprechen darf.

Die Luftfahrt stehe an einem guten Punkt, fügte er hinzu: "Die Robustheit moderner Flugzeuge und die Ausbildung der Piloten für den Umgang mit außergewöhnlichen Situationen hat sich über Jahrzehnte hinweg so weit entwickelt, dass wir die sicherste Zeit in der Luftfahrt seit ihren Anfängen erleben.

"Die Verfahren wurden in dem Maße verfeinert, wie die Flugzeuge größer wurden, so dass alle Passagiere innerhalb von 90 Sekunden evakuiert werden können. Bei einigen Fluggesellschaften können nun auch die Flugbegleiter eine Evakuierung einleiten, wenn es sich um eine offensichtliche Katastrophe handelt, wodurch wichtige Sekunden eingespart werden, da nicht mehr auf den Kapitän gewartet werden muss.

Sicherheitsregeln 'mit Blut geschrieben'

Wie die JAL-Mitarbeiter nur zu gut wissen, sind die Sicherheitsvorschriften der modernen Luftfahrt, so der Pilot, "mit dem Blut anderer geschrieben, die nicht so viel Glück hatten".

Unfälle werden zu Lektionen, die "in der gesamten Branche weitergegeben werden, damit die Besatzung ihre Arbeit besser machen kann".

Sie zitieren einen Aeroflot-Unfall im Jahr 2019, bei dem ebenfalls ein Flugzeug bei der Landung in Moskau in Flammen aufging und 41 der 73 Menschen an Bord ums Leben kamen, als einen ähnlichen Vorfall wie den vom Dienstag, aus dem man gelernt habe.

Und 1980 gab der Saudia-Flug 163 - bei dem alle 301 Menschen an Bord an Rauchvergiftung starben, nachdem das Flugzeug in Riad erfolgreich notgelandet war, die Piloten aber keine Evakuierung angeordnet hatten - den Anstoß, dem Kabinenpersonal die Befugnis zu erteilen, die Passagiere zu evakuieren, heißt es.

Ein weiterer Unfall, der erhebliche Auswirkungen auf die künftige Sicherheit hatte, war die Katastrophe der British Airtours 1985 auf dem Flughafen Manchester im Vereinigten Königreich.

Das Flugzeug brach beim Start ab und fing Feuer. Obwohl das Flugzeug auf der Landebahn zum Stehen kam und die Feuerwehr schnell eintraf, starben 55 Menschen - hauptsächlich an Rauchvergiftung.

"Daraus ergaben sich viele Empfehlungen, die viele der Merkmale moderner Flugzeuge beeinflussten", sagt Braithwaite.

"Die Tatsache, dass um die Ausgänge herum ausreichend Platz vorhanden ist. Lichter entlang des Bodens. Die Kabinenbesatzung beurteilt, ob die Person, die am Überflügelausgang sitzt, diesen auch öffnen kann. Deutlichere Ausgangsschilder. Die Materialien, aus denen wir die Kabinen herstellen. Ein wichtiges Merkmal des Brandes in Manchester war, dass es schnell zu einer Rauchentwicklung kam.

"All diese Dinge tragen zu einer erfolgreichen Evakuierung bei."

Er nennt seine ehemalige Kollegin in Cranfield, Professor Helen Muir, als jemanden, der die Sicherheitslandschaft nach diesem Unfall verändert hat. Sie war dafür bekannt, dass sie Studien mit Anreizen durchführte, bei denen die Teilnehmer umso mehr Geld erhielten, je schneller sie das Flugzeug verließen. Ihr Verhalten wurde dann überwacht und an die Flugzeughersteller und Fluggesellschaften weitergegeben.

Heute wissen wir, dass es der Einfluss des Kabinenpersonals ist, der die Menschen dazu bringt, ein Flugzeug zu verlassen, und zwar schnell", sagt er.

Steven Erhlich, Vorsitzender von PilotsTogether - einer Wohltätigkeitsorganisation, die während der Pandemie zur Unterstützung der Besatzung gegründet wurde - stimmt dem zu.

"Es ist noch zu früh, um sich zu den Einzelheiten des Vorfalls zu äußern, aber klar ist, dass die Besatzung sich vorbildlich verhalten hat", sagt er.

"Das Sicherheitstraining, das die Fluggesellschaften - in diesem Fall JAL - den Besatzungen ständig anbieten, hat sich ausgezahlt, so dass eine Evakuierung innerhalb von 90 Sekunden möglich war. Meiner Meinung nach sollten die Fluggäste die Sicherheitsanweisungen aufmerksam verfolgen und sich daran erinnern, dass die Besatzungen keine glorifizierten Essensdienstmitarbeiter sind, sondern gut ausgebildete Sicherheitsexperten".

Die von der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO, Teil der UN) festgelegten internationalen Mindestsicherheitsstandards schreiben vor, dass die Kabinenbesatzung jährlich Notfallevakuierungen übt. Die Flugzeughersteller müssen außerdem nachweisen, dass jedes neue Flugzeug innerhalb von 90 Sekunden vollständig evakuiert werden kann.

Darüber hinaus können die einzelnen Fluggesellschaften zusätzliche Anforderungen stellen - British Airways hat nach dem Absturz in Manchester strengere Vorschriften für die in der Kabine verwendeten Materialien erlassen, so Braithwaite. Der Pilot, der mit CNN sprach, führt halbjährlich Evakuierungsübungen im Simulator seiner Fluggesellschaft durch. Außerdem müssen sie in einem Simulator üben, der mit synthetischem Rauch gefüllt ist.

"Das ist ein großer Unterschied zur Ausbildung der vorherigen Generation", sagen sie. "Es nimmt den Schockfaktor des realen Szenarios weg. Es 'sperrt den Schimpansen ein' - wir bekommen rationale Gedanken und Handlungen anstelle von instinktiven, das ist viel sicherer."

Braithwaite sagt, dass der Routineaspekt des Trainings die Verfahren in den Köpfen der Besatzung verankert.

"Das ist der unsichtbare Teil für uns als Passagiere, aber es ist absolut rigoros", sagt er.

"Wenn wir zur Landung ansetzen, sitzen sie in der Regel da und überlegen sich: 'Das werde ich tun'. Sie schauen aus dem Flugzeug heraus. Sie wissen genau, wo der Griff ist. Es ist diese 'Routinisierung' des Verhaltens, die hier [in Tokio] gerade passiert ist.

Es ist eine schockierende Überraschung für den Rest von uns, aber es ist das Training, das sich durchsetzt. Und das so ernst zu nehmen, ist ein wichtiger Teil."

Zur Kenntnis nehmen

Eine der Lehren, die wir Fluggäste aus diesem Vorfall ziehen sollten, ist, dass wir aufmerksamer sein sollten.

Erlich verweist auf die Tatsache, dass die Passagiere der JAL516 evakuiert wurden, ohne ihr gesamtes Handgepäck mitzunehmen - eine erschreckende Praxis, die wir in Videos von Evakuierungen der letzten Zeit gesehen haben.

Mika Yamake, deren Ehemann an Bord war, sagte gegenüber CNN: "Er kam nur mit seinem Mobiltelefon heraus. Alles andere musste er zurücklassen".

Ein Pilot einer großen europäischen Fluggesellschaft, der anonym bleiben möchte, erklärte gegenüber CNN, dass die Rettung so vieler Menschenleben auch einen kulturellen Aspekt haben könnte.

"Es gibt definitiv Herausforderungen bei verschiedenen Fluggesellschaften und Kulturen, bei denen manche Menschen ihr Handgepäck oder ihre Habseligkeiten über ihre Sicherheit und die ihrer Mitreisenden stellen", sagte er.

"Alles stehen und liegen zu lassen und auszusteigen sollte die einzige Priorität sein. Wenn dies geschieht, hat jeder die beste Chance zu überleben.

Erlich stimmt dem zu: "Jede Verzögerung bei der Evakuierung hätte katastrophale Folgen haben können, und das alles nur wegen eines Laptops oder eines Handgepäcks. Dieser Vorfall hätte weitaus schlimmer ausfallen können, wenn die Passagiere die Warnungen, ihr Hab und Gut zurückzulassen, nicht beachtet hätten.

Braithwaite sagt, es sei an der Zeit, dass wir alle anfangen, uns zu konzentrieren.

"Vor ein paar Wochen saß ich im Flugzeug neben jemandem, der nicht zuhörte, als die Sicherheitsanweisungen kamen, weil er überzeugt war, dass, wenn etwas schief geht, es das war", sagt er.

"Nun, heute haben fast 400 Menschen in Japan bewiesen, dass das nicht der Fall ist.

"Es ist ein Beweis dafür, wie viel wir getan haben, um zu zeigen, dass man Unfälle überleben kann."

