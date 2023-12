Wie Karol G vom Latin-Musikstar zur Modeikone wurde

(CNN) - In der Werbekampagne für die neueste "Paula's Ibiza"-Kollektion von Loewesieht man die Sängerin Karol G in einem weißen Slip-Kleid aus dem Meer auftauchen, die Wellen spiegeln sich in der Sonnenbrille, die ihr (damals) feuerrotes Haar hervorhebt, während sie in den Horizont blickt. Das an der kolumbianischen Karibikküste aufgenommene Bild hat eine mythische Qualität, die irgendwie die nachdenkliche Songschreiberin hinter der energiegeladenen Künstlerin erkennen lässt. Jonathan Anderson, der Kreativdirektor von Loewe, wollte, dass das Bild in der Heimat des Musikers aufgenommen wird, um "den ganzen Vibe von Karol G" einzufangen, sagt sie.

Eine Stimmung, die sich im letzten Jahr wie ein Lauffeuer verbreitet hat. Im Februar landete Karols viertes Studioalbum "Mañana Será Bonito" (Tomorrow Will Be Beautiful) als erstes spanischsprachiges Album einer Frau auf Platz eins der US Billboard 200 Charts. Letzten Monat gewann sie einen MTV Video Music Award für ihre Zusammenarbeit mit Shakira für den Song "TQG". Heute ist sie die Künstlerin mit den meisten spanischen Songs in den Billboard Hot 100.

Als neue Königin des Reggaeton - einer tanzbaren Musikrichtung, die mit ihrer Mischung aus Reggae, Rap und Dembow-Beats mit Popeinflüssen die Radiowellen dominiert - ist Karol G in weiten Teilen Lateinamerikas ein Begriff. Aber einige ihrer größten Hits - darunter "Provenza" und "Tusa", ein Duett mit Nicki Minaj - haben dazu beigetragen, dass das Genre bei einem Publikum auf der ganzen Welt Anklang findet, und ihren neu gewonnenen Status als globale Popsensation gefestigt.

Und während sie sich ihren Weg durch die notorisch schwierige Musikindustrie bahnt, hat Karol es geschafft, ein Image und einen Einflussbereich zu kultivieren, der von vorausschauenden Marken in einer ebenso schwierigen Branche wahrgenommen wird: der Modebranche.

"Karol G ist einer der größten Stars der zeitgenössischen lateinamerikanischen Musik, und ihr kühner, auffälliger Stil ist ein wichtiger Teil ihrer Persönlichkeit", sagte Charlie Smith, Chief Marketing and Communications Officer bei Loewe, das sie als erste Luxusmarke als Kampagnenmodell engagierte. "Sie hat eine riesige weltweite Fangemeinde, weil sie dem Reggaeton ihren eigenen Stempel aufdrückt und diesen Musikstil einem neuen Publikum auf der ganzen Welt näher gebracht hat.

Die Entscheidung von Loewe, den Reggaeton-Star zu engagieren, scheint sich gelohnt zu haben. Auf Instagram hat die Reaktion auf Karols Posting der Kampagne laut Launchmetrics, einem Unternehmen für Datenanalyse, mehr als drei Millionen Likes und einen Media Impact Value (MIV) von 1,2 Millionen Dollar für die Marke erzielt.

Die Kampagne, die im April vorgestellt wurde, hätte zu keinem besseren Zeitpunkt für die Marke im Besitz von LVMH kommen können: Karol G war dem breiteren Mode-Establishment vielleicht noch relativ unbekannt, aber ihre Musikkarriere stand kurz vor dem Durchbruch, angeheizt durch eine zunehmend leidenschaftliche und treue Fangemeinde.

Nach einem im Juni im Fernsehen übertragenen Auftritt in der "Today Show" vor dem New Yorker Rockefeller Center verrieten die Produzenten der Sendung, dass die Zuschauerzahl bei Karols Auftritt so groß war wie bei keinem anderen Auftritt seit Menschengedenken, einschließlich des Auftritts der lateinamerikanischen Musiklegende Ricky Martin 1999. Zwei Monate später gab Billboard bekannt, dass Karol als die Frau mit den meisten Einträgen in den Hot Latin Songs in die Geschichte einging, eine Rangliste, die seit mehr als drei Jahrzehnten besteht. Kein Wunder, dass die Zeitschrift "Rolling Stone" ihr das September-Titelbild widmete.

Aber wenn Karol sich jetzt, wie der Titel des Magazins suggeriert, "furchtlos und frei" in der Musikindustrie fühlt, die sie nicht immer willkommen geheißen hat, dann müssen ihre Gefühle für die Modeindustrie erst noch folgen.

Die Entstehung einer Muse

"Ich war sozusagen nie die beste Freundin der Mode", erzählt Karol, die ebenso überrascht wie erfreut ist, dass ihr großer Durchbruch in der Modebranche von einem hochkonzeptionellen Designer wie Anderson und einer Luxusmarke wie Loewe kommt. "Mode kann unangenehm sein. Mein Stil geht einfach mit dem Strom."

Die Paarung ist nicht ganz offensichtlich. In den letzten Jahren wurde Loewe durch Andersons surrealistische, handwerklich geprägte Herangehensweise verjüngt, was den Jahresumsatz in die Nähe von 2 Mrd. € (2,1 Mrd. $) drückte, wie Marktquellen berichten. Aber es bleibt eine der ikonischsten Traditionsmarken Spaniens, die seit 1846 mit ihrem elitären Status und ihrer diskret opulenten Ästhetik gehandelt wird. Das Image von Karol G ist weitaus üppiger und zugänglicher.

"Davor hatte ich das Gefühl, dass mich niemand als Modefigur sah, weil ich nie Kleidung von Marken bekam, und wenn wir uns an sie wandten, klappte es nicht", erinnert sich Karol und erklärt, dass sie in der Regel das, was sie wollte, bei Einzelhändlern kaufen musste, anstatt dass Marken ihr anboten, die neuesten Stücke der Saison auszuleihen - ein Publicityvorteil, den andere Musiker ihres Kalibers gerne nutzten. "Es hat lange gedauert, bis ich das erfahren habe.

Aber auch wenn Karol sich immer noch als Mode-Außenseiterin sieht, ist ihre Macht als Influencerin für versierte Mode-Insider offensichtlich geworden. Eine von SocialBook, einem Unternehmen, das Kreative und Marken durch Influencer-Marketing zusammenbringt, erstellte Rangliste der 100 besten Instagram-Konten zeigt, dass Karol Gs Engagement-Raten deutlich höher sind als die einiger ihrer Zeitgenossen.

Mit 66 Millionen Followern auf der Plattform rangiert Karol G auf Platz 70 in Bezug auf die Anzahl der Follower, aber auf Platz 6, wenn es um die Engagement-Raten geht. Anfang Oktober war ihre 60-Tage-Engagement-Rate höher als die der K-Pop-Boyband BTS, deren Mitglieder zahlreiche Luxusmarken-Botschafterschaften haben, und als die von Hollywood-Star Zendaya.

Zum Vergleich: Kim Kardashian hat mehr als fünfmal so viele Follower wie Karol G, aber Karols Engagement-Rate von 5,8 Prozent übertrifft die von Kardashian von 0,4 Prozent im gleichen Zeitraum um Längen.

"Eine gute oder beeindruckende Engagement-Rate ist alles, was nahe an oder über 5 Prozent liegt", sagt Julian Martinez, Creative Director bei SocialBook.

"Eine hohe Engagement-Rate bedeutet, dass Sie mit Ihrem Publikum etwas richtig machen und seine Emotionen auf die eine oder andere Weise fesseln", fügte Martinez hinzu. "Es gibt viele Faktoren und Variablen, so dass es schwer ist, die genaue Ursache zu isolieren. Aber was auch immer (Karol G) mit ihren Posts und Inhalten macht, sie macht einen großartigen Job."

Prominentenmarketing kann sich in Form von Markenbekanntheit und -affinität auszahlen, aber es kann auch direkt den Verkauf bestimmter Artikel ankurbeln, wenn die Fans den Stil ihres Idols nachahmen wollen. "Karol G Closet" ist nur einer von vielen Social-Media-Accounts, die Karols Garderobe wie einen Einkaufsführer dokumentieren, komplett mit Produktfotos und Preisen für die Balenciaga-Schuhe, Miaou-Korsetts und Miu-Miu-Röcke, in denen sie gesichtet wurde.

Beim letztjährigen Coachella zum Beispiel, wo sie ein Roberto Cavalli-Kostüm trug, um ein Medley von Klassikern lateinamerikanischer Künstler zu singen, entstand eine Welle von Farbe in der Menge, als Scharen von Fans die "blaue Ära" der Sängerin mit Perücken in derselben Farbe würdigten. "Das war eine Überraschung", sagte sie.

Marken geben fast nie Zahlen heraus, um zu beweisen, dass ein Kampagnenmodell eine gute Kapitalrendite war, und verwenden selten diese Art von Sprache, wenn sie sich dazu äußern. Bei Loewe ist das nicht anders. Aber die Begeisterung des Labels für seine Karol G-Kampagne ein halbes Jahr nach deren Veröffentlichung ist dennoch bezeichnend. "Die Zusammenarbeit war extrem erfolgreich", sagt Loewe-Chef Smith und verweist auf die 45 Millionen Aufrufe ihres Kampagnen-Posts in den sozialen Medien und den kommerziellen Erfolg der Sonnenbrille, die sie in der Kampagne trug.

Durch die Loewe-Partnerschaft wurden auch andere Marken auf Karol aufmerksam. "Die Zusammenarbeit mit Loewe hat uns die Tür zu allem anderen geöffnet, was jetzt passiert. Danach erhielten wir Einladungen von vielen anderen Designern, Modemagazinen und Laufstegshows", sagte sie.

Im Juni wurde Karol von Jacquemus eingeladen, bei der Show der französischen Marke im Palast von Versailles in der ersten Reihe zu sitzen und ein schulterfreies Kleid zu tragen. "Das machte eine Menge Lärm", erinnert sie sich. Bei der "Barbie"-Premiere in Los Angeles - der Soundtrack des Films enthält ihren Song "Watati" - einen Monat später kleidete Emilio Pucci sie für den rosa Teppich in ein Crop-Top mit Neckholder-Ausschnitt und einen Maxirock.

"Wissen Sie, ich hätte nie gedacht, dass ich eine solche Plattform bekommen würde, wenn ich mir selbst treu bleibe - nicht dem folge, was gerade in oder out ist, und mich nicht verändern muss, um dorthin zu gelangen", sagt Karol und merkt an, dass die meisten ihrer jüngsten Begegnungen mit der Modeindustrie ihr geholfen haben, ihrem Stil treu zu bleiben, aber auf eine Art und Weise, die ihn "gehobener" aussehen lässt.

Ihr Stil hat sich in den letzten sieben Jahren, in denen sie in der Öffentlichkeit steht, definitiv weiterentwickelt. Streetwear-Kleidungsstücke wie Jogginghosen, Turnschuhe und Caps tauchen immer noch gelegentlich auf, aber jetzt werden sie mit verzierten Oberteilen, von Lingerie inspirierter Loungewear oder sinnlichen Kleidern kombiniert. Vetements und Rick Owens gehören zu den Labels, die ihr Interesse wecken, aber sie will sich noch nicht auf einen Look festlegen, der von einer bestimmten Marke abhängig ist. "Ich möchte weiter experimentieren", sagt sie.

Das bedeutet nicht, dass sie sich nicht der Notwendigkeit bewusst ist, ihr Image mit einem gewissen Maß an Konsistenz zu gestalten. Zu diesem Zweck hat sie farbenfrohes Haar zu ihrem Markenzeichen gemacht und wechselt oft zwischen Pastell- und Juwelentönen. Sie kehrt auch immer wieder zu einigen wenigen Stilthemen zurück, eine Taktik, die deutlich macht, dass sie die Marke trägt - und nicht die Marke sie trägt.

Die Modewelt aufhorchen lassen

Karol hat ihren neuen Look als "Meerjungfrau, die im Herzen ein Wildfang ist" beschrieben. Diese Dualität zeigt sich zum Beispiel in den Outfits, die sie für "Tusa" trug. Das Video zu diesem Song zeigt sie in einem ätherischen, bodenlangen Kleid neben Fabelwesen wie einem Pegasus; bei ihrer Performance des Songs bei den Latin Grammys beherrschte sie die Bühne in einer mit Schmuck verzierten Offroad-Motorrad-Rennhose.

Karol G besucht die #BoF500 Gala während der Paris Fashion Week im Shangri-La Hotel Paris am 30. September 2023 in Paris, Frankreich.

Aber egal, in welche Richtung der Wind der Mode weht, sagt sie, einige Dinge sind ihr heilig - wie zum Beispiel Reifohrringe, die sie niemals aufgeben wird, weil sie ihre Wurzeln in Kolumbiens urbaner Straßenkultur symbolisieren. "Ich werde nicht aufhören, etwas zu tragen, das mich wirklich repräsentiert", sagte sie. "Ich bin da sehr vorsichtig."

Vielleicht liegt es daran, dass sie immer noch Ehrfurcht vor ihren eigenen Erfolgen hat, aber Karol neigt dazu, ein wenig zu schwärmen, wenn auch in einem Ton, der eher bescheiden als kriecherisch klingt. Es macht Sinn, dass sie Anderson für den Loewe-Auftritt "unendlich dankbar" ist. Die Verbindung mit der elitären, hochkarätigen Luxusmarke könnte ihr helfen, sich in den Augen der Modeindustrie von anderen weiblichen Reggaeton-Stars abzuheben.

Warum hat es dann so lange gedauert, bis die Modewelt auf sie aufmerksam wurde?

Es stimmt, dass ihr jüngster Aufstieg steiler war als der der meisten anderen, aber 2022 war Karol G bereits das dritte Jahr in Folge die meistgestreamte lateinamerikanische Frau auf Spotify. In der Region, in der die meisten großen Luxusmarken zumindest in einigen großen Märkten vertreten sind, ist sie schon seit Jahren ein Star. Und über die USA und Spanien hinaus, wo sie schon länger bekannt ist, wurde ihre Musik in Ländern wie Frankreich, Italien, Deutschland und Kanada millionenfach gestreamt, so Maykol Sanchez, Spotifys Leiterin für Künstler- und Labelpartnerschaften für die lateinamerikanischen und US-amerikanischen Märkte.

Ein Grund für die verzögerte Anerkennung ist, dass sich die großen Marken bis in die 2020er Jahre hauptsächlich auf männliche Musiker konzentrierten, die das Reggaeton-Genre traditionell dominierten. Die Partnerschaft von Daddy Yankee mit Reebok und Don Omar mit Umbro war ein früher Präzedenzfall. Als Karol G die Szene im großen Stil betrat, waren die Mode-, Luxus- und Sportbekleidungsgiganten noch dabei, sich für ihre männlichen Gegenspieler zu erwärmen. In den letzten Jahren arbeiteten Maluma mit Dolce & Gabbana und Balmain, J Balvin mit Nike und Guess, Bad Bunny mit Jacquemus und Adidas und Nicky Jam mit Hublot zusammen.

Ivy Queen, die oft als die ursprüngliche Reggaeton-Königin bezeichnet wird, war in diesen frühen, von Männern dominierten Jahren des Genres eine bemerkenswerte Ausnahme und erregte mit ihren Hymnen zur Stärkung der Frauen Aufmerksamkeit. Aber erst nach der männlichen Welle von Partnerschaften begannen Frauen, weltweite Mode- und Schönheitsverträge abzuschließen. Wegbereiterinnen in der lateinamerikanischen Musikszene wie Jennifer Lopez und Shakira - die im vergangenen Jahr eine Urlaubskampagne für Burberry präsentierte - hatten den Grundstein dafür gelegt.

Anitta, der brasilianische Funk-Carioca-Popstar, der sich sowohl auf Portugiesisch als auch auf Spanisch im Reggaeton versucht, hat unter anderem in Kampagnen für Levi's und Dolce & Gabbana mitgewirkt. Die aus Barcelona stammende Rosalía, deren musikalische Vielseitigkeit einige ihrer Hits zu Reggaeton-Chartstürmern gemacht hat, wurde letztes Jahr das Gesicht von Acne Studios, während die mexikanisch-amerikanische Künstlerin Becky G - die den Hit "Mamiii" mit Karol aufgenommen hat - mit Pretty Little Thing zusammengearbeitet hat. Karol selbst hat schon vor Loewe mit einigen Marken zusammengearbeitet, vor allem mit Kappa und Crocs. Aber selbst diese frühen Akteure kamen ein wenig zu spät zur Reggaeton-Party.

Die Ursprünge des Reggaeton lassen sich bis nach Panama in den 1980er Jahren als eine Form des Reggae in spanischer Sprache zurückverfolgen, wo sich das Genre musikalisch von Jamaika inspirieren ließ, bevor es sich in Puerto Rico weiterentwickelte. Seine Blütezeit erlebte er in den 1990er und frühen 2000er Jahren, als er sich mit amerikanischem Hip-Hop, dominikanischem Dembow und anderen karibischen Musikgenres vermischte, die ihre Wurzeln in der afrikanischen Diaspora haben. Viele der frühen Künstler orientierten sich stilistisch an den US-Rappern jener Zeit, wenn auch mit einem unverwechselbaren Latin-Streetwear-Einschlag.

In den 2010er Jahren fand der Reggaeton in Karol Gs Heimatstadt Medellín, Kolumbien, Anklang, und die Stadt wurde bald zu einer kreativen Hauptstadt der Szene. 2017 sorgte ihr Debütalbum "Unstoppable", das sie gemeinsam mit ihrem langjährigen Freund und Kollaborateur Ovy produzierte, für Furore. Ein Track, "Ahora Me Llama" (Now He Calls Me), in dem der damals aufstrebende puerto-ricanische Rapper Bad Bunny mitwirkte, katapultierte sie in ganz Lateinamerika und in Gemeinden in den USA, wo laut dem Pew Research Center fast jeder Fünfte lateinamerikanischer Herkunft ist, zum Star.

Während sich einige Künstler von den schwereren Rap-Ursprüngen und den industriellen Klängen des Reggaeton distanzierten, gewann ein kommerziellerer und melodischerer Sound in Städten wie Miami, Mexiko-Stadt und sogar in Buenos Aires und Santiago, Chile, an Boden, wo lokale Musiker ihm ihren eigenen Stempel aufdrückten. Das einstige Underground-Genre war zum Mainstream geworden und Karol G. auch.

"Nach der Pandemie erlebte Karol einen Boom. Ihre Musik war in allen Radiosendern hier in Mexiko zu hören. In unserer Welt war sie bereits erfolgreich, aber [wir wussten], dass sie im Begriff war, weltweit zu explodieren... also wollten wir sie", sagt Karla Martínez, Leiterin der Redaktion von Vogue Mexiko und Lateinamerika, die sie Anfang letzten Jahres auf der Titelseite des Magazins abbildete.

Heute reicht die Reichweite des Reggaeton weit über seine Hochburgen in Lateinamerika, Nordamerika und Europa hinaus. Nicht nur haben Plattenfirmen in Dubai Abteilungen für lateinamerikanische Musik für Reggaeton-Künstler eröffnet, um die Märkte im Nahen Osten zu erschließen, sondern auch Nachtclubs in asiatischen Städten wie Singapur veranstalten inzwischen Reggaeton-Tanzabende, und neue musikalische Mischformen, die lokale Genres mit Reggaeton verschmelzen, sind auf Radiosendern in der ganzen Welt zu hören, auch in afrikanischen Städten wie Nairobi.

Doch die zunehmende globale Anziehungskraft von Künstlern wie Karol G ist nicht nur ein Produkt des Reggaeton. Sie ist auf den Aufstieg der spanischsprachigen Musik im Allgemeinen zurückzuführen. Nach Angaben von Spotify sind die Streams lateinamerikanischer Musik in den letzten fünf Jahren weltweit um fast 170 Prozent gestiegen, wobei die Präsenz dieser Kategorie in den Spotify Global Top 50 ein bemerkenswertes Wachstum von 90 Prozent verzeichnete.

"Es gab eine Explosion lateinamerikanischer Musik auf der ganzen Welt, angeführt von Reggaeton, aber es sind alle verschiedenen Genres", sagte die in Kolumbien geborene Leila Cobo, Billboards Chief Content Officer für Latin und Español, und fügte hinzu, dass dies durch Musik-Streaming-Dienste unterstützt wurde, die einen Markt umgestalten, auf dem es nicht mehr so viele Türsteher wie früher gibt".

Aufmunternde Kultur - in Stil und Gesang

"Auch die Musik selbst ist jetzt professioneller und besser produziert", fügte Cobo hinzu. "Die Zuhörer reagieren auf den Rhythmus, auch wenn sie die Sprache nicht sprechen. Die Leute sind nicht mehr so sehr darauf fixiert.

In der Tat ist es die veränderte Einstellung zur Sprache, die Karol G geholfen zu haben scheint, den Vertrag mit Loewe abzuschließen. "Jonathan (Anderson) sagte mir, dass die Musik eine Qualität hat, die ihm ein gutes Gefühl gibt, auch wenn er meine Texte nicht versteht", so Karol.

Die als Carolina Giraldo Navarro geborene Karol bewarb sich als 14-Jährige für Kolumbiens "X Factor", kam aber nicht weit. Als Teenager sang sie auf Quinceañera-Partys an der Seite von J Balvin, bevor beide den Durchbruch schafften. Sie verbrachte Jahre mit Auftritten, bevor sie bei einem puertoricanischen Label unterschrieb, das nur wenig Erfolg hatte. An einem Tiefpunkt zog sie nach New York und gab ihre Musikkarriere fast auf.

"Karol hat hart gearbeitet", sagt Cobo und stellt fest, dass sie jetzt, mit 32 Jahren, reif ist und ihren Erfolg von Grund auf aufgebaut hat. "Sie ist während ihrer gesamten Karriere bodenständig geblieben und hat offen über ihre Kämpfe gesprochen. Ich glaube, dass Frauen sie sehen und sagen: 'Da ist ein Superstar, der so ist wie ich.'"

"Außerdem ist Karol nicht mehr nur eine Reggaeton-Künstlerin. Sie ist eine Popkünstlerin geworden", fügte sie hinzu.

Eine Botschafterin der lateinamerikanischen Musik und Kultur zu sein, ist nicht ohne Druck. Obwohl Karol sich selbst als "bichota" bezeichnet - eine geschlechtsspezifische Anspielung auf den puertoricanischen Slang für einen "Big Shot", den sie in ihrem gleichnamigen Song als mutige, selbstbewusste "berraca" (knallharte Frau) neu interpretiert - gesteht sie bereitwillig ihre Unsicherheiten ein.

"Der Gedanke, dass ich morgen einen Fehler machen könnte und sich alles gegen mich wenden könnte, macht mir Angst", sagte sie, bevor sie sich beeilte hinzuzufügen, "aber ich kann nicht zulassen, dass das meinen Fokus dominiert."

Karol erklärte, dass sie seit dem Album "Mañana Sera Bonito" transparenter über ihr Leben gesprochen hat, auch über intime Themen wie Sexualität und Familie.

"Ich glaube, dass ein großer Teil der Verbindung, die ich mit meinem Publikum habe, die Echtheit ist, wie mein Leben ohne Filter zu zeigen", sagte sie. "Ich war offen und entblößt. Ich habe nicht versucht, es in irgendeiner Weise zu verstecken. Ich suche nach Wegen, um, ich weiß nicht, alles zu verinnerlichen und zu sagen, 'das ist mein Moment, so bin ich, sieh mich an.'"

Es stimmt, dass Karol Dinge zugibt, die andere in ihrer Position vielleicht zu verbergen versuchen, selbst vergleichsweise triviale Episoden wie die Tatsache, dass sie es als entmutigend empfindet, sich auf den glamourösen Veranstaltungen der Modebranche zurechtzufinden. "Ich fühle mich dort ein bisschen unwohl. Wenn ich Berühmtheiten und Künstler (in solchen Situationen) sehe", erklärte sie. "Da gibt es eine gewisse Etikette. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll, was ich sagen soll, wie ich sprechen soll, aber letzten Endes versuche ich, mich zu entspannen und die Erfahrung zu genießen.

Aber es ist genau dieser raue, unprätentiöse Charme, der sie für Fans und Kollaborateure gleichermaßen anziehend macht.

"Sie ist eine Künstlerin, die für Millionen von Menschen zum Vorbild geworden ist und sich nicht scheut, ihre Verletzlichkeit durch ihre Musik zu zeigen", erklärt Nina García, Chefredakteurin der amerikanischen Ausgabe von Elle, die Entscheidung, sie auf dem Cover des Magazins abzubilden, sei "ein Kinderspiel" gewesen.

"Ihre Botschaft von einem besseren Tag und einem schönen Morgen ist in unserer fragmentierten, oft angespannten Welt von entscheidender Bedeutung", so García. "Und ihr Erfolg spricht für sich selbst."

Der kommerzielle Erfolg des Magazins "übertraf unsere Erwartungen", so García. "Wir dachten, dieses Cover würde populär sein, aber die Reichweite hat uns umgehauen, vor allem in den sozialen Medien. Ihre Fans zeigten ihre Unterstützung (und) es war ziemlich erstaunlich."

Während ihr Bekanntheitsgrad wächst, ist sich Karol zunehmend bewusst, dass ihre Fähigkeit, hochkarätige Modepartner aus Europa und den USA anzuziehen, ihr dabei hilft, die Plattform zur Unterstützung von Designern aus Lateinamerika und der Diaspora zu schaffen.

"Kolumbien hat weltweit anerkannte Designer, und ich hatte die Gelegenheit, das unglaubliche Talent dort auf der Colombiamoda aus erster Hand zu sehen", sagte Karol über die kolumbianische Modewoche. "Aber was Sie vielleicht überrascht, ist, dass viele der Sachen, die wir tragen, von kleinen, unabhängigen Designern stammen, die nicht so bekannt sind", sagt Karol.

"Wenn ich zum Beispiel auf der Bühne stehe, arbeite ich mit denselben Leuten aus Medellín zusammen, die meine Schuhe herstellen, und es war schön, die Arbeit dieser kolumbianischen Kunsthandwerker Stylisten wie Brett Alan Nelson vorzustellen und sie miteinander zu verbinden", so Karol. "Aber ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht und denke, dass ich mehr tun kann, um ihre Arbeit auf die nächste Ebene zu bringen.

Ihr Zugang zur dynamischen kolumbianischen Textil- und Bekleidungsindustrie führt zu einer weiteren Frage: Wie sieht es mit zukünftigen Geschäftsmöglichkeiten jenseits von Partnerschaften als Model aus? Hat sie Ambitionen, anderen Popstars, die zu Modeunternehmern wurden, nachzueifern, indem sie eine eigene Kollektion mitgestaltet oder ihre eigene Marke lanciert?

"Ich untersuche gerade, wie ich meine Marke ausbauen kann. Ich möchte sicherstellen, dass mein Name auch dann, wenn ich mich eines Tages von der Musik zurückziehe, in anderen Bereichen relevant und lebendig bleibt", sagte sie.

"Aber jede Marke, die mit Karol G in Verbindung gebracht wird, muss etwas bieten, das ich meinen Leuten anbieten kann, das wirklich gut, positiv und hilfreich ist", sagte sie. "Dann würde ich es gerne mit allen teilen."

Dieser Artikel wurde ursprünglich von The Business of Fashion, einem redaktionellen Partner von CNN Style ,veröffentlicht . Lesen Sie hier weitere Artikel von The Business of Fashion .

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com