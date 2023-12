Wie es ist, in jedes Land der Welt zu reisen

Die beiden, die sich 2008 auf einer Überlandtour durch Europa kennengelernt hatten, sprachen bei einem Kaffee in Melbourne (Australien) erstmals darüber, dass sie die rund 88 Länder auf ihrer Liste besuchen wollten.

Schnell beschlossen sie, die nächsten zwei Jahre genau das gemeinsam zu tun.

Der Gedanke, in relativ kurzer Zeit so viele neue Ziele zu bereisen, war zwar etwas entmutigend, aber Sebova merkt an, dass es viel einfacher ist, wenn man schon mehr als die Hälfte der Länder auf der Welt abgehakt hat.

"Ich glaube, es würde mich erschrecken, wenn ich jedes Land besuchen müsste und schon in 10 Ländern gewesen wäre", sagt die Reisebloggerin gegenüber CNN Travel. "Ich glaube nicht, dass das überhaupt machbar ist. Man muss schon sehr weit gereist sein, bevor man so etwas macht".

Das aufgeregte Paar begann daraufhin mit der Planung ihrer großen Reise und sparte so viel Geld wie möglich, um die Reise zu finanzieren, mit dem Ziel, etwa fünf bis sieben Tage in jedem Land zu verbringen.

Die Suche nach der Reise

Bevor sie 2018 aufbrachen, beschlossen Davey und Sebova, die zu diesem Zeitpunkt bereits seit rund zehn Jahren zusammen waren, nicht zu verraten, dass sie ein Paar sind, sondern einfach als Freunde zu reisen.

"Das war ganz natürlich", sagt Sebova und erklärt, dass sie in einigen konservativen Ländern Visa beantragten und nicht riskieren wollten, dass ihnen die Einreise verweigert wird.

"Wir waren in vielen Ländern unterwegs, in denen das Konzept eines gleichgeschlechtlichen Paares nicht einmal existiert", fügt sie hinzu. "Und wir wollten auf keinen Fall unsere persönliche Sicherheit aufs Spiel setzen.

Nach Angaben der International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) gibt es weltweit etwa 70 Länder, in denen gleichgeschlechtliche Beziehungen kriminalisiert sind.

Davey und Sebova sagen, dass es keine große Umstellung war, so zu tun, als wären sie einfach nur beste Freunde", und dass die Leute oft annahmen, sie seien Schwestern.

"Es war nie ein großes Thema", fügt Davey hinzu. "Wir haben nie versucht, es zu verbergen. Wir haben es einfach [niemandem] erzählt."

Die beiden, die ihre Reisen auf ihrer Website Very Hungry Nomads dokumentieren, versuchten, die verbleibenden Länder möglichst in geografischer Reihenfolge zu besuchen, und entschieden sich dafür, so oft wie möglich über Land zu reisen.

Das erste neue Land, das sie besuchten, war Nordkorea, und das Paar reiste weiter nach Afghanistan, Saudi-Arabien, Bhutan und Pakistan.

Im Jahr 2019 reisten sie sechs Monate lang durch Zentralafrika und sagen, dass die zermürbenden Busfahrten nach einer Weile ihren Tribut forderten.

"Wir waren etwa 38 Stunden im Bus unterwegs, manchmal haben wir nur das Fahrzeug gewechselt, um von A nach B zu kommen", erklärt Sebova.

Nomadischer Lebensstil

Die beiden sagen, dass sie einige ihrer besten Erfahrungen an Orten gemacht haben, denen sie vorher eher misstrauisch gegenüberstanden.

"Die Menschen im Sudan und im Iran gehörten zu den freundlichsten, denen wir je begegnet sind", fügt Sebova hinzu. "Die meisten Menschen würden aufgrund des Bildes, das wir von diesen Ländern haben, annehmen, dass sie sehr gefährlich sind.

Eritrea, ein kleines Land in Ostafrika, und die Karibikinsel Dominica gehörten zu den anderen herausragenden Ländern, die sie besuchten.

Laut Sebova erwies sich die Tatsache, dass es sich um Frauen Ende 30 handelte, die nicht verheiratet waren und keine Kinder hatten, in einigen der besuchten Länder als etwas kontrovers.

"Es gibt kulturelle Unterschiede, wenn man einfach nur eine Frau ist und ohne Mann reist", erklärt sie. "Uns wurden ein paar Visa verweigert, nur weil das so war".

Obwohl viele ihrer Freunde ihre Ersparnisse im Laufe der Jahre in Hypotheken und/oder Unternehmen gesteckt haben, sagen Davey und Sebova, die sich selbst als Nomaden bezeichnen, dass sie "glücklich sind, es für Reisen auszugeben und sich später darum zu kümmern".

Davey hat einen australischen, Sebova einen slowakischen Pass, was bei der Beantragung von Visa gelegentlich zu Problemen führte.

"Manchmal hieß es: 'Du kannst hier eins bekommen, ich aber nicht', und das hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht", erklärt Davey. "Aber es hat geklappt."

Nach jahrelangem gemeinsamen Reisen sind sich die beiden ihrer Stärken und Schwächen bewusst, und jeder übernimmt während der Reise unterschiedliche Aufgaben.

Sie erklären, dass Sebova von Natur aus organisierter ist und sich darauf konzentriert, den Tag so reibungslos wie möglich ablaufen zu lassen, während Davey "leichtsinniger" und weniger geschickt ist, wenn es um Navigation geht.

"Rach verirrt sich im Hotel", scherzt Sebova, die auch als Reiseleiterin arbeitet. "Ich sage immer, es ist ein Wunder, dass sie es durch jedes Land geschafft hat. Wir sind ein tolles Team."

Pandemische Verzögerung

Sie waren seit etwa zwei Jahren unterwegs und waren nur noch 10 Länder von ihrem Ziel entfernt, als die Pandemie ausbrach.

Die beiden, die sich zu diesem Zeitpunkt in London aufhielten, entschieden sich, nach Australien zu fliegen, und mussten den Rest der Reise aufgrund der damaligen Grenzbeschränkungen zwangsläufig auf Eis legen.

Sie reisten jedoch weiter und entschieden sich, ein Wohnmobil zu kaufen und gemeinsam durch das Land zu fahren, "während sich die Grenzen Australiens hinter uns schlossen".

"Am Ende haben wir in 18 Monaten die große Runde durch Australien gemacht und viel Zeit in Queensland und Westaustralien verbracht, was erstaunlich war, weil wir das Land nicht verlassen konnten", sagt Davey. "Wir haben in unserem Wohnmobil gelebt, und das war ein Riesenspaß.

Als die Reisebeschränkungen für Australier im Jahr 2022 aufgehoben wurden, mussten sie warten, bis die Grenzen an den verbleibenden Orten auf der Liste, zu denen auch einige der Pazifikinseln gehörten, wieder geöffnet wurden.

Dies erwies sich als besonders frustrierend, zumal viele ihrer Altersgenossen jetzt, da die Welt sich wieder geöffnet hatte, ausgiebig reisten, während sie geduldig darauf warteten, dass einige Länder die Beschränkungen aufhoben.

"Wir begannen diese Reise mit dem Gedanken, dass wir diese gewaltige Aufgabe in unseren 30ern abschließen würden", erklärt Sebova.

"Dann gingen wir während der Pandemie auf die 40 zu und saßen in einem Lieferwagen, ohne etwas zu besitzen, und warteten immer noch."

Sie konnten in das nordafrikanische Land Libyen reisen, wo die Grenzbeschränkungen ebenfalls aufgehoben worden waren, mussten aber viel länger warten, bis ihre endgültigen Reiseziele, Kiribati und Samoa, beide auf den Pazifischen Inseln gelegen, wieder geöffnet wurden.

Kiribati hob die Beschränkungen für internationale Reisende schließlich im August 2022 auf, und das Paar flog einige Wochen später ein.

Herausforderung abgeschlossen

Sie erreichten Samoa, das letzte Land auf ihrer Liste, am 19. November 2022 und sagten, es habe eine Weile gedauert, bis ihnen klar wurde, dass sie ihr Ziel endlich erreicht hatten.

"Es [Samoa] war einfach das perfekte Ziel für den Abschluss", sagt Sebova. "Ich hatte diesen Moment, als ich vor einer Weltkarte stand und dachte, oh mein Gott, wir waren in jedem Land auf dieser Karte.

Das Paar feierte den großen Meilenstein mit einem Freund, der auf die winzige Insel, die auf halbem Weg zwischen Hawaii und Neuseeland liegt, geflogen war, um sie zu treffen.

Als sie Ende 2022 nach Australien zurückkehrten, nachdem sie alle Länder der Welt besucht hatten, wurde das Medieninteresse immer größer und die Leute begannen, Fragen über ihre Beziehung zu stellen.

"Sie schauten sich unseren Feed an und sahen natürlich ein Paar, etwas, das andere Leute einfach nicht sehen", fügt Sebova hinzu und erklärt, dass sie froh waren, zu bestätigen, dass sie in einer Beziehung waren, sobald sie ihr Ziel erreicht hatten.

"Wir hatten Follower in den sozialen Medien, die sagten: 'Oh mein Gott, ich dachte immer, ihr wärt ein Paar, aber ihr habt nie etwas gesagt.'"

Davey und Sebova betonen, dass sie abgesehen von der Frage der Sicherheit die Diskussion über ihre Reise auf die Tatsache konzentrieren wollten, dass sie zwei Frauen waren, die sich einer solch gewaltigen Herausforderung stellten, und bemerkten, dass die Liste der wenigen hundert Reisenden, die jedes Land der Welt bereist hatten, relativ männlich war.

"Man sieht so wenige Frauen in diesem Bereich des Reisens, der eher abenteuerlich ist", fügt Sebova hinzu. "Wir wollten das ändern und andere Frauen inspirieren, indem wir zeigen, dass sie [die Welt] kein so furchteinflößender Ort ist.

Jetzt, da sie ihr Ziel endlich erreicht haben, sagen Davey und Sebova, dass sie nicht vorhaben, sesshaft zu werden, sondern so lange wie möglich ein Nomadenleben zu führen.

Derzeit planen sie eine Reise nach Thailand und hoffen, später im Jahr Indonesien zu besuchen.

"Wir haben immer im Moment gelebt", sagt Davey. "Das [Unterwegssein] macht uns jetzt beide glücklich. Also werden wir das tun. Ich plane nicht zu weit voraus. Das haben wir nie getan."

