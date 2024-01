Wie ein unerwartetes Ziel im Nahen Osten zu einem Kletterparadies wird

"Diese Gegend ist wirklich weit weg von allen", sagt er und macht eine Pause von seiner Arbeit. "Vielleicht sind ein paar Wanderer gekommen, um sie zu erkunden. Aber... es sind hauptsächlich nur die Einheimischen, die hier leben und die Schafe hüten."

Alabdu ist der erste zertifizierte Kletterausbilder Saudi-Arabiens. In seiner Freizeit legt er neue Kletterrouten an, in der Hoffnung, mehr Menschen für diesen Sport zu begeistern. In den letzten vier Jahren hat er nach eigenen Angaben 11 Routen in Tanomah, einer Stadt im Südwesten Saudi-Arabiens, erschlossen.

Da Saudi-Arabien sowohl im Ausland als auch im eigenen Land in den Sport investiert, möchte Alabdu persönlich das Profil des Kletterns schärfen.

"Die meisten Leute würden nicht denken, dass Saudi-Arabien eine Kletterdestination ist. Und darauf arbeiten wir hin - indem wir mehr Routen anbieten, sie zugänglich machen und dann dafür werben.

Große Ausgaben für den Sport

Saudi-Arabien hat in den letzten Jahren mit großen Sportinvestitionen weltweit Schlagzeilen gemacht. Von üppigen Fußballverträgen - einschließlich der Fußballweltmeisterschaft 2034 - bis hin zur Einführung der LIV-Golfserie hat das Land Milliarden für hochkarätige Geschäfte ausgegeben. Kritiker bezeichnen diese Ausgaben als "Sportwashing", eine Methode, um von der Menschenrechtslage abzulenken. Offiziell heißt es jedoch, es handele sich um eine Strategie zur Diversifizierung der ölbasierten Wirtschaft als Teil des saudischen Plans Vision 2030.

Auch im eigenen Land arbeitet Saudi-Arabien hart daran, die Bürger zu mehr Bewegung und einem gesünderen Leben zu ermutigen. Das Land hofft, bis 2030 die Zahl der Saudis zu erhöhen, die einmal pro Woche Sport treiben. Um dieses Ziel zu erreichen, organisiert die Regierung Sportveranstaltungen, landesweite Kampagnen und Wettbewerbe.

Während Fußball die beliebteste Sportart in Saudi-Arabien ist, hat sich die Zahl der Sportverbände im Land zwischen 2015 und 2022 verdreifacht: Heute zählt das Land über 95, darunter die 2018 gegründete Saudi Hiking and Climbing Federation.

Auf der Suche nach neuen Routen in Saudi-Arabien

Alabdu wurde in der südwestlichen Stadt Abha geboren und wuchs zwischen dort und Jeddah auf. Er begann 2014 mit dem Klettern und sagt, dass er von Australien bis Vietnam in mindestens 17 Ländern geklettert ist. Eine Zeit lang dachte er, er könne seiner Leidenschaft nur im Ausland nachgehen.

"Als ich das erste Mal nach Saudi-Arabien zurückkam ... konnte ich außerhalb von Saudi-Arabien nicht die Qualität der Felsen finden, die ich klettern wollte", sagt er. "Ich dachte: 'Ich werde nur klettern, wenn ich reise.' Und das war ein bisschen beunruhigend."

Das änderte sich 2016, als er Tanomah zum ersten Mal besuchte. In der Region herrschen fast das ganze Jahr über gemäßigte Temperaturen, und sie ist die Heimat des Sarawat-Gebirges, das sich vom Südwesten Saudi-Arabiens bis zum Jemen erstreckt. Alabdu fand hier nicht nur festere Felswände vor, die sicherer zu klettern sind, sondern das Gebirge bot auch eine Vielzahl von kletterbaren Routen. Und sie waren von der Stadt aus erreichbar.

"Tanomah ist von Riad und auch von Jeddah aus ein bisschen weit weg", erklärt er. "Aber das ist es wert, wenn man hier ankommt, denn ... man kann in weniger als 10 Minuten vom Hotel zum Kletterfelsen gelangen. Und das ist meiner Meinung nach ein großer Vorteil."

Von dieser Entdeckung inspiriert, reiste Alabdu nach Nevada, um sich bei der American Mountain Guides Association (AMGA) ausbilden zu lassen. Nachdem er 2019 das AMGA Single-Pitch-Instructor-Programm absolviert hatte, wurde er der erste zertifizierte Kletterlehrer in Saudi-Arabien.

Eine Leidenschaft teilen

Im Jahr 2021 gründete Alabdu ein Unternehmen, das heute Granite Climbing heißt. Er berät die Regierung und Unternehmen, die in Saudi-Arabien Kletteraktivitäten in der Halle oder im Freien anbieten möchten. Außerdem leitet er Expeditionen für Touristen, die die Berge des Landes besteigen wollen. Außerdem bietet er Privat- und Gruppenunterricht an.

"Viele Leute denken, dass Klettern ein schwieriger Sport ist, aber in Wirklichkeit gibt es alle Schwierigkeitsgrade... von leicht zugänglichen Routen bis hin zu wirklich fortgeschrittenen Routen", sagt Alabdu, während er in seinem Rucksack nach Werkzeug kramt. "Es gibt Leute, die denken: 'Das schaffe ich nie'. Und dann machen sie es, und dann machen sie noch eine, und dann sind sie auf einmal Kletterer.

"Das ist es, was ich am Klettern und am Unterrichten von Klettern liebe."

Alabdu schätzt, dass er in Saudi-Arabien etwa 300 Menschen das Klettern beigebracht hat. Die meisten kommen für einen einzigen Einführungskurs, aber eine Handvoll bleibt als Stammkunden.

Wenn er nicht gerade unterrichtet, ist Alabdu oft in Tanomah und schraubt neue Routen. Dazu muss die Felswand zunächst von losem Gestein gesäubert werden, dann wird entschieden, wo die Bohrhaken aus rostfreiem Stahl angebracht werden sollen, und schließlich werden sie eingebohrt.

An diesem Septembermorgen schraubt Alabdu eine Route an einem Felsen im Alsharaf Park. Er sagt, dass die Felswand, an der er arbeitet, etwa 2.300 Meter hoch ist. Zusätzlich zu den 11 Pfaden, die er in Tanomah kartiert hat, sagt Alabdu, dass er etwa 10 weitere in einer kleinen Stadt südlich von Riad gesichert hat.

Alabdu möchte seine Leidenschaft für das Klettern mit anderen teilen. Aber er räumt auch schnell seine persönlichen Beweggründe ein. Bei vielen Klettertouren ist ein Partner erforderlich - jemand, der am Boden steht und den Kletterer ausbalanciert, eine Technik, die als Sichern bekannt ist. Und da das Klettern in Saudi-Arabien noch so neu ist, sind Sichernde oft schwer zu finden.

"Das ist generell ein großes Problem in Saudi-Arabien - Kletterpartner zu finden. Aber das lässt sich normalerweise lösen, indem man das Klettergebiet populär macht", sagt Alabdu. "Je mehr Besucher man hat, desto weniger Probleme hat man, Partner zu finden.

"Wir hoffen, dass dies Kletterer aus den GCC-Ländern [Golfstaaten], aus Saudi-Arabien und dann auch aus dem Ausland anzieht. Und das mag egoistisch klingen", sagt er lachend. "Aber dann werde ich immer Sicherungsmöglichkeiten haben."

