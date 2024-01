Wer wird dieses Wochenende Schnee sehen? Erster großer Wintersturm der Saison im Nordosten und mittleren Atlantik

Am Donnerstagmorgen bestand die höchste Wahrscheinlichkeit für erheblichen Schneefall in Teilen des inneren Nordostens, einschließlich des zentralen Pennsylvania und des südöstlichen New York State, sowie im südlichen und zentralen Neuengland.

Das bedeutet, dass Städte wie DC, Baltimore und New York - die alle fast zwei Jahre auf einen Zentimeter Schnee an einem Kalendertag gewartet haben - keinen Schnee bekommen könnten und stattdessen Regen oder eine winterliche Mischung erleben.

Aber nur 50 Meilen könnten die Gebiete, die starken Schnee erleben, von denen trennen, die gemischten Niederschlag oder nur Regen erleben, was bedeutet, dass kleine Verschiebungen in der endgültigen Zugbahn des Sturms und im Timing einen großen Unterschied machen werden.

Unabhängig von den endgültigen Schneesummen des Sturms ist mit einem heftigen Wintersturm zu rechnen, der den Reiseverkehr beeinträchtigen kann.

Was in den Großstädten zu erwarten ist

Die Prognosemodelle sind nicht gerade freundlich zu den Schneeliebhabern in den Großstädten entlang des I-95-Korridors im Nordosten, wo anscheinend nicht genügend kalte Luft vorhanden sein wird, um dort viel Schnee zu produzieren. Stattdessen ist eher mit Regen und winterlichen Mischungen zu rechnen.

Weiter im Landesinneren könnte der Sturm in Teilen des Nordostens und Neuenglands, wo die größten Schneemengen erwartet werden, zwischen 6 und 12 cm Schnee bringen. Das Hauptereignis für Schnee im Nordosten wird Samstagabend und Sonntag sein, wenn der Sturm durch das Gebiet zieht und dann die Küste verlässt.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die am Donnerstagmorgen vom National Weather Service erwarteten Niederschläge in den wichtigsten Ballungsgebieten.

DC und Baltimore: In den Innenstädten wird es voraussichtlich nicht mehr als einen Zentimeter Schnee geben. Die größte Chance auf Schnee besteht nördlich und westlich der I-95, wo 1 bis 3 Zoll möglich sind - und noch größere Mengen sind westlich der I-81 möglich.

In den Innenstädten wird es voraussichtlich nicht mehr als einen Zentimeter Schnee geben. Die größte Chance auf Schnee besteht nördlich und westlich der I-95, wo 1 bis 3 Zoll möglich sind - und noch größere Mengen sind westlich der I-81 möglich. Gebiet Philadelphia: In der Innenstadt wird es nass, aber nicht weiß sein. Die größte Schneewahrscheinlichkeit besteht nördlich und westlich der Stadt, wo im Lehigh Valley 3 bis 4 cm Schnee fallen könnten, mit noch größeren Mengen in den Poconos.

In der Innenstadt wird es nass, aber nicht weiß sein. Die größte Schneewahrscheinlichkeit besteht nördlich und westlich der Stadt, wo im Lehigh Valley 3 bis 4 cm Schnee fallen könnten, mit noch größeren Mengen in den Poconos. Gebiet New York City: In den fünf Stadtbezirken und auf Long Island wird weniger als ein Zentimeter Schnee erwartet. Nördlich und östlich der Stadt steigen die Schneewahrscheinlichkeiten bis ins Hudson Valley, wo 2 bis 4 cm Schnee möglich sind, und in den Küstengebieten von Connecticut werden ähnliche Mengen erwartet.

In den fünf Stadtbezirken und auf Long Island wird weniger als ein Zentimeter Schnee erwartet. Nördlich und östlich der Stadt steigen die Schneewahrscheinlichkeiten bis ins Hudson Valley, wo 2 bis 4 cm Schnee möglich sind, und in den Küstengebieten von Connecticut werden ähnliche Mengen erwartet. Gebiet Boston: Die Vorhersage für die Innenstadt könnte sich aufgrund der größeren Unsicherheiten ändern, aber derzeit werden 1 bis 2 cm erwartet. Westlich der I-95 in Orten wie Worcester, Massachusetts, sind höhere Niederschlagssummen von 4 bis 6 Zoll - oder mehr - möglich.

Starker Regen und Eisbildung möglich

Das System, das für das mögliche Winterwetter verantwortlich ist, wird zunächst bis Freitag die südliche Hälfte der USA überqueren, bevor es bis zum Wochenende über den Osten zieht.

In weiten Teilen des Südens und Südostens wird dies zu kühlem Regen führen, da der Sturm reichlich Feuchtigkeit aus dem Golf von Mexiko anzapft.

Einige Stürme könnten sich am Freitag in der Nähe der Golfküste zu schweren Unwettern entwickeln, bei denen es zu heftigen Regenfällen und Überschwemmungen kommen kann.

Für Louisiana und Mississippi, die nach einem Sommer mit extremer Hitze und wenig Regen immer noch unter der Dürre leiden, wird der Regen weitgehend von Vorteil sein.

Der Regen wird am Donnerstagabend in Zentraltexas beginnen und mit der Zugbahn des Sturms nach Osten fortschreiten und den Südosten bis Freitag überrollen.

Der Sturm wird dann am Samstag nach Norden in den Mittelatlantik ziehen und in Teilen der südlichen Appalachen und des Piemonts starken Regen und gefrierenden Regen bringen. Die Wahrscheinlichkeit von 0,1 Zoll Eis oder mehr wird dort das Reisen tückisch machen, besonders in den Höhenlagen.

Historische Schneedürre könnte sich fortsetzen

Trotz der geringeren Schneewahrscheinlichkeit würde selbst ein Zentimeter Schnee in den Großstädten entlang der I-95 die seit fast zwei Jahren andauernde Schneearmut beenden.

New York City hat seit fast 700 Tagen auf einen Zentimeter Schnee an einem einzigen Kalendertag gewartet. Im gesamten Jahr 2023 fielen im Central Park nur 2,3 Zentimeter Schnee, was nach Angaben des National Weather Servicedas schneearmste Kalenderjahr in der Stadt war. Das Gleiche gilt für Philadelphia und den Dulles International Airport in Washington.

Es ist nicht so, dass der Nordosten ohne Niederschläge geblieben wäre. Mitte Dezember legte ein heftiger und tödlicher Küstensturm Hunderttausende von Menschen ohne Strom und löste in der gesamten Region schwere Überschwemmungen aus.

Aber es war einfach zu warm, um Niederschläge als Schnee fallen zu lassen, was mit dem globalen Temperaturanstieg aufgrund der Verschmutzung des Planeten durch fossile Brennstoffe immer häufiger vorkommt.

Ein Großteil der USA erlebte einen überdurchschnittlich warmen Dezember. Die wärmeren Temperaturen bedeuteten, dass Schnee schwieriger zu bekommen war. Infolgedessen ist die Schneedecke, d. h. die Menge an Schnee, die das Land bedeckt, in Nordamerika so gering wie seit 2005 nicht mehr, wie NOAA-Daten zeigen.

Quelle: edition.cnn.com