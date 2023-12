Sturmtief Zoltan - Wenn Flüge und Züge wegen Unwettern ausfallen: Das sind Ihre Rechte, wenn im Winter etwas schiefgeht

„Zug ausgefallen“ – das ist das Transparent, das viele Menschen dieser Tage am Bahnhof gesehen haben. Anstatt ihr Ziel problemlos zu erreichen, halten sie den Druck auf den Bahngleisen aufrecht. Sturm Zoltan hat Deutschland kurz vor Weihnachten fest im Griff und macht Urlaubsreisen für manche Menschen extrem kompliziert. Wir erklären Ihnen, welche Rechte Sie haben und welche Alternativen es gibt, wenn Züge und Flüge wetterbedingt ausfallen.

Mein Zug fiel wegen des Sturms aus. Was sollen wir jetzt machen?

Fällt der gebuchte Zug aus oder ist mit einer Verspätung von mindestens 20 Minuten am Zielort zu rechnen, entfällt die Zugverbindung mit der Deutschen Bahn. Das bedeutet, dass Fahrgäste mit jedem Zug an ihr Ziel gelangen können. Da aufgrund des winterlichen Chaos jedoch viele ICE-Verbindungen ausfallen, lohnt es sich auch, einen Blick auf Regionalzüge zu werfen. Sie dauern in der Regel länger, sind aber im Zweifelsfall zuverlässiger. Bei Verspätungen von mindestens einer Stunde können Fahrgäste auf der Website der Deutschen Bahn eine (Teil-)Erstattung beantragen. Allerdings rechnen Lokführer nicht unbedingt mit einer Entschädigung, da Ausfälle aufgrund extremer Wetterbedingungen seit der Reform der Fahrgastrechte im Sommer ausgeschlossen sind. Im Rahmen kompensierender Bedingungen kann es jedoch immer noch zu Herbststürmen kommen – was letztlich eine Frage der Interpretation ist.

Wer bezahlt den alternativen Transport zu meinem Ziel?

Wenn ein Zug voraussichtlich mit mindestens einer Stunde Verspätung am Ziel ankommt oder ganz ausfällt, können Fahrgäste ein anderes Verkehrsmittel wählen. Taxis stehen auch dann zur Verfügung, wenn aufgrund von Unwettern keine anderen Züge in die gewünschte Richtung fahren. Allerdings sollte man hier mit Vorsicht vorgehen und vorher prüfen, ob die Deutsche Bahn wirklich keine anderen Alternativen anbietet. Am Serviceschalter eines Bahnhofs finden Sie beispielsweise eine Wegbeschreibung zu Ihrem Ziel. Wenn die einzige Option ein Taxi ist, ist die Quittung wichtig, um eine Rückerstattung beantragen zu können. Das Gleiche gilt für ein Hotelzimmer, wenn Sie an einem Bahnhof festsitzen und an diesem Tag Ihr Ziel oder Ihren Abfahrtsort nicht erreichen können.

Mein Flug hatte aufgrund der Wetterbedingungen Verspätung oder wurde annulliert. Was sollen wir jetzt machen?

Bei Verspätungen von fünf Stunden oder mehr oder Annullierungen haben Passagiere das Recht, eine geeignete alternative Beförderung zu wählen. Alternativ können Fahrgäste eine zeitnahe Rückerstattung des Ticketpreises verlangen. Darüber hinaus haben Sie Anspruch auf Hilfe am Flughafen, wenn Sie länger als zwei Stunden am Flughafen festsitzen. Darin enthalten sind Getränke und Mahlzeiten sowie je nach Tageszeit und zu erwartenden Verspätungen eine Übernachtung in einem Hotel. Passagiere können ihre Rechte über die Fluggesellschaft oder, sofern eine Pauschalreise gebucht wurde, über ein Reisebüro geltend machen.

Ich habe mehrere Stunden am Flughafen auf meinen Flug gewartet. Habe ich Anspruch auf eine Entschädigung?

Dies hängt gemäß den EU-Fluggastrechten vom konkreten Grund ab. Wenn ein Flug allein aufgrund widriger Umstände (einschließlich der Schneestürme der letzten Tage) annulliert oder verspätet wird, haben Passagiere keinen Anspruch auf Entschädigung von der Fluggesellschaft. Allerdings kann es auch sein, dass die Fluggesellschaft zumindest teilweise selbst für den Ausfall verantwortlich ist, beispielsweise weil zu wenig Frostschutzmittel vorhanden ist oder das Flugzeug zu langsam enteist wird. Daher ist es wichtig, hier sorgfältig zu folgen. Fahrgäste haben je nach Wartezeit Anspruch auf eine Entschädigung von bis zu 600 €.

Der Zug bewegt sich nicht und das Flugzeug bleibt am Boden. Wie komme ich jetzt an mein Ziel?

Der Winter stellt für Pendler meist die eine oder andere Herausforderung dar. Sobald sich ein Schneeschauer oder Sturm nähert, sollten Sie darauf vorbereitet sein, nach Alternativen zum üblichen Zug oder Flug zu suchen, damit Sie nicht planlos mitten im Sturm stehen. Oft lohnt es sich, über den öffentlichen Nahverkehr nachzudenken und nach alternativen Verkehrsmitteln zu suchen, denn wenn ein Schnellzug ausfällt, fahren in der Regel noch andere Züge. Auch Fernbusse könnten auf sauberen Straßen leichter zu bereisen sein als die Deutsche Bahn oder Fluggesellschaften.

