Weitere Beschränkungen des Flugverkehrs in London und Amsterdam

Der Flughafen Schiphol kündigte am Dienstag an, dass er seine Passagierobergrenze im September und Oktober beibehalten wird.

Die maximale Anzahl von Passagieren, die im September abfliegen, wird auf 67.500 begrenzt, so der Flughafen in einer Erklärung. Diese Zahl wird im Oktober auf 69.500 pro Tag erhöht.

Schiphol räumte ein, dass in diesem Zeitraum zwei Wochen Herbstferien liegen und "daher mit durchschnittlich 3.500 zu viel abfliegenden Passagieren zu rechnen ist".

"Auf der Grundlage der von Schiphol zur Verfügung gestellten Kapazität wird der unabhängige Slot-Koordinator (ACNL) mit allen Fluggesellschaften Rücksprache halten, um sicherzustellen, dass die Zahl der Passagiere im Verhältnis zur Sicherheitskapazität angemessen ist", so der Flughafen.

Die Passagierobergrenze wurde am Flughafen ursprünglich im Juni eingeführt, wobei Schiphol eine höher als erwartete Nachfrage nach Reisen und einen angespannten Arbeitsmarkt, der zu wenig Mitarbeiter zur Bewältigung der Nachfrage zulässt, verantwortlich machte.

Auch am Londoner Flughafen Heathrow sind Passagierobergrenzen im Gespräch.

Letzten Monat kündigte der Flughafen eine Begrenzung der Passagierzahlen auf 100.000 Abflüge pro Tag bis zum 11. September an.

British Airways kündigte am Dienstag an, den Verkauf von Flugscheinen für Kurzstreckenflüge von Heathrow aus auszusetzen, um auf die Passagierobergrenze des Flughafens zu reagieren.

In einer Erklärung erklärte BA, man werde "verantwortungsbewusst handeln und die verfügbaren Tarife auf einigen Heathrow-Flügen einschränken, um angesichts der uns auferlegten Beschränkungen und der anhaltenden Herausforderungen für die gesamte Luftfahrtindustrie die Umbuchungsmöglichkeiten für bestehende Kunden zu maximieren".

Die betroffenen Flüge sind ausschließlich Kurzstreckenflüge, und der Verkauf wird voraussichtlich am 8. August wieder aufgenommen.

Die im vergangenen Monat in Heathrow eingeführte Obergrenze für Passagiere zielte auf eine tägliche Überschreitung von 4.000 Sitzen ab, die den Service "auf ein nicht akzeptables Niveau" sinken ließ, so CEO John Holland-Kaye bei der Ankündigung der Maßnahme.

Laut den Daten der Flugverfolgungsseite FlightAware sind am Flughafen Heathrow in letzter Zeit etwa 40 % der Flüge verspätet. Auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol gab es in diesem Sommer ähnlich viele Verspätungen.

Bild oben: Reisende stehen in der Abflughalle des Amsterdamer Flughafens Schiphol am 26. Mai 2022 an. (Jeroen Jumelet/ANP/AFP/Getty Images)

