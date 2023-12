"Das Leben ist wunderbar, nicht wahr?"

Filme zum Fest - Weitaus besser als „Kevin – Allein zu Hause“ – das sind die besten Weihnachtsfilme aller Zeiten

Tut mir leid, das ist zu erwarten, aber Frank Capras Märchen über einen selbstmörderischen Sparkassenangestellten (James Stewart), der von einem Engel wieder auf den richtigen Weg zurückgeholt wird, ist auch nach über 70 Jahren immer noch erstaunlich. Interessante Tatsache: Die talentierte professionelle Satirikerin Dorothy Parker war auch Co-Autorin des Drehbuchs für diesen Wohlfühlklassiker.

„Stirb hart, stirb hart, stur“

Wir beantworten die ewige Frage, ob „Stirb langsam“ ein Weihnachtsfilm ist: „Hoo ho ho, jetzt habe ich ein Maschinengewehr.“ Es ist Heiligabend und John McClane alias Bruce Willis zerschmettert eine Gruppe von Terroristen und arbeitet mit ihnen zusammen Sie sollen ein Hochhaus zerstören. Schließlich sang Vaughn Monroe „Let it Snow“. Irgendwelche Fragen?

"True Love Supreme"

Bill Nighy spielt Christmas Everywhere, Hugh Grant verwandelt Downing Street in eine Tanzfläche und Martin Freeman verliebt sich in plastische Chirurgie herausfordernde Sexstellungen. Für manche Drehbuchautoren reicht ein Leben nicht aus, um so viele großartige Momente, Charaktere und Ideen zu schreiben. Richard Curtis gehört einfach wegen dieser ständigen Begeisterung für das Kino in den Olymp.

„Die Simpsons: Meine liebste unglückliche Familie“

„Hey, seit wann dreht sich an Weihnachten alles um Geschenke? Vergessen wir nicht die wahre Bedeutung dieses Tages – die Geburt des Weihnachtsmanns“, sagte Bart Simpson. Dies ist nur eine von vielen großartigen Zeilen aus der Weihnachtsfolge der 9. Staffel von „Die Simpsons“, in der Bart versehentlich den Weihnachtsbaum und alle Geschenke in Brand steckt und behauptet, es sei ein Dieb gewesen. Die anfängliche Solidarität der Stadt schlug in Wut um. Homer Simpson brachte es auf den Punkt: „Gott hasst uns!“

"Wir sind keine Engel"

Zunächst nicht auf dem Papier. Aber es wird: Nachdem ihre Flucht gescheitert ist, lassen sich die drei Flüchtlinge, Humphrey Bogart, Peter Ustinov und Aldo Rey, bei einem Lebensmittelhändler nieder, dem sie immer wieder helfen, und feiern mit ihm Weihnachten. Es passiert nichts Gutes, wenn man es nicht tut. Dies gilt übrigens nicht für Neil Jordans 1989er Neuverfilmung des Films mit Robert De Niro und Sean Penn.

"Feuerzangenbowle"

Vielleicht der beste Tipp der Homeschooling-Ära: Evergreen Komödie mit Heinz Luhrmann in der Hauptrolle. Da Weihnachten immer ein Feiertag ist, an dem mehr getrunken wird, schließen wir mit den weisen Worten von Professor Clay: „Der vergorene Alkohol beginnt dann zu verschwinden, und so entsteht der geheime Blödsinn oder Blaubeerwein.“ Glück.

"Böser Weihnachtsmann"

Wenn man die Obszönitäten aller Scorsese- und Tarantino-Filme zusammenzählt, käme man wahrscheinlich nur auf die Hälfte dessen, was Terry Zwigoffs schlüpfrige Komödie leistet. Billy Bob Thornton ist wirklich gut als der kriminelle, betrunkene, unflätige und kinderhassende Kaufhaus-Weihnachtsmann. Selbst wenn er gereinigt ist, ist natürlich immer noch Weihnachten, verdammt!

"Glückskrieger"

Dies ist ein Film aus dem Jahr 1983, als Eddie Murphy noch lustig war. Im Rahmen einer Wette zwischen zwei Millionären tauscht er die Rolle eines hinterhältigen Bettlers mit einem snobistischen Geschäftsmann (Dan Aykroyd). Das Endergebnis ist eine Antwort auf die Frage, ob das Verhalten des Menschen eher von seiner Umwelt oder seinen Genen bestimmt wird. Egal was passiert: Am Ende wird alles gut.

"Brians Leben"

Es schadet nie, auf einer Party ein wenig Obszönität zu sagen. Da tritt Brian Cohen alias Schwanzus Longus auf den Plan, der gegen seinen Willen als Messias verehrt wird. Monty Pythons respektlose Komödie aus dem Jahr 1979 hat noch heute Nachhall. Aber hey: „Schauen Sie immer auf die positive Seite des Lebens.“

"Spuren im Sand"

Drei Viehdiebe verüben einen Banküberfall und finden sich bald als Schutzengel für ein Baby wieder, dessen Mutter bei der Geburt stirbt. Der bisher ungewöhnlichste und herzerwärmendste Film von John Ford (Regisseur) und John Waynes hartem Team.

"Wunder in Manhattan"

Ist der Mann, der bei Macy's arbeitet, wirklich der echte Weihnachtsmann, wie er behauptet? Ganz New York lachte über ihn und sein Geisteszustand wurde sogar vor Gericht diskutiert. Ein Mädchen namens Susan, gespielt von Natalie Wood Jr., erweist sich in George Setons Klassiker als das klügste. Wie wir schon lange wissen, geht es nicht um Originalität oder Fälschung.

"Frohe Weihnachten"

In den 1970er-Jahren gab es in den USA das Satiremagazin „National Lampoon“, in dessen Namen einige Filme produziert wurden, etwa die Serie um Chevy Chases verrückte Griswold-Familie. Ob es darum geht, den Weihnachtsbaum zu fällen, Lichter anzuzünden oder den Truthahn zuzubereiten, hier endet alles in einer Katastrophe. Es ist seit 1989 etwas in die Jahre gekommen, aber einige der Gags sind immer noch großartig.

"Prinzessinenbraut"

Rob Reiners märchenhafte Liebesgeschichte zwischen dem Stallburschen Westley und der schönen Butterblume bleibt charmant. Sie spielte übrigens Robin Wright, die später in „House of Cards“ die skrupellose Claire Underwood verkörperte und ihrem Mann und uns das Fürchten lehrte.

"A Very Murray Christmas"

Klein aber fein auf Netflix: Ein halber Film mit Sofia Coppola und Bill Murray, mit Musik von Phoenix. Keine große Handlung, eher ein Gefühl: Auch Sie können Weihnachten schlampig und ungezwungen feiern. Als würde man sehr trockenen Champagner im Morgenmantel trinken.

"Laurel und Hardy: Big Business"

Stan und Ollie verkaufen Weihnachtsbäume in Los Angeles. Anbieten von unaufgeforderten Lieferdiensten. Nur 20 Minuten später lag alles in Trümmern: das Haus, das Auto, die Nerven. Wahrscheinlich der realistischste Film für die Feiertage.

"Tödliche Weihnachten"

Von den Machern von Stirb langsam 2 und Lethal Weapon: Geena Davis, die Mutter einer amnesischen Familie, die herausfindet, dass sie einst Auftragskillerin war, und Samuel L. Jackson (der Privatdetektiv, der ihr bei der Entdeckung der Weihnachtsball-Party geholfen hat). Materielle Kriegsführung. Auch das kommt der Realität sehr nahe.

"Die Sopranos: Grüße vom Weihnachtsmann"

Eine Folge aus der dritten Staffel der besten Show aller Zeiten. So kommt die Mafia in New Jersey ungeschoren davon. Oder: Was würden Sie einem Mafia-Boss geben, der Ihnen alles genommen hat, was Sie haben konnten?

