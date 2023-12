Soziales - Weihnachtsfeier für Obdachlose: Diesmal ohne Frank Zander

Zum ersten Mal seit der New Crown Pandemie veranstaltet die Familie von Popstar Frank Zander eine große Weihnachtsparty für Berliner Obdachlose und Benachteiligte. Die Veranstaltung beginnt am Freitag (16.45 Uhr) im Hotel Estre in Neukölln. Der Sänger selbst wird aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein. Frank Zander verbrachte mehrere Tage im Krankenhaus und wurde erst vor kurzem wieder entlassen. Laut seinem Sohn Marcus ist er "noch zu schwach in beiden Beinen", um an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Er hat aber eine Videobotschaft aufgenommen, die während des Festes ausgestrahlt wird.

Seit 1995 lädt Frank Zander zusammen mit seiner Familie und mit Unterstützung von Freunden, Sponsoren und Freiwilligen in der Vorweihnachtszeit Tausende von armen Menschen zu einem großen Fest ein. In diesem Jahr findet das Fest zum 29. Mal statt. Da die Familie Zander während der New Crown Pandemie keine Großveranstaltung ausrichten konnte, unterstützte sie Caritas und Diakonie bei der Bereitstellung von Food Trucks für Obdachlose und Bedürftige.

