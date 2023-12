Essen & Trinken - Weihnachtsbaumpunsch und Tannennadel-Focaccia

Focaccia-Tannennadeln, Christbaumpunsch und Zitronen-Fichtenzapfen – Marion Putensen bringt besondere kreative Überraschungen für die Feiertage. In der gemütlichen Waldkräuterey in Amelinghausen herrscht weihnachtliche Atmosphäre bei frisch gebackenem Brot und heißen Fruchtgetränken. „Ich esse meinen Weihnachtsbaum, er ist gesund, nachhaltig und lecker“, lacht der zertifizierte Natur- und Landschaftsführer. Sie meint es ernst.

In ihrem Labor in der Lüneburger Heide liefert sie Vitaminbomben aus der Natur. „Alle Nadelbäume enthalten eine gewisse Menge an Vitamin C“, erklärt der Experte, der mittlerweile persönlich Kräuterheilkundler in Kursen in Südtirol ausbildet. Ganz wichtig bei ihren luxuriösen Mischungen: Keiner der Inhaltsstoffe ist aufgesprüht.

Dieser Punsch wird 24 Stunden lang mit Fichtennadel- oder Tannenzweigextrakt hergestellt, ist mit Sanddorn-, Quitten- oder Apfelsaft gefüllt und überraschend mit Preiselbeere, Blaubeere, Schlehe oder Hartriegel gepaart. „Aber ist da Alkohol drin?“ fragte ein Tourist. Putensen sagt nein, der Geschmack trügt. „Wir müssen zu allem, was wir kochen, schnell Zucker hinzufügen. Das Obst wird langsam süßer“, erklärt die Inhaberin der ihrer Meinung nach einzigen Waldkräuterfabrik Deutschlands.

Wenn sie die Nadeln des Baumes bricht, entstehen ätherische Öle. Das ist etwas ganz Besonderes an ihren Gerichten. In dem kleinen Restaurant, in dem sich ihre Fabrik im Wald befindet, serviert sie außerdem heiße italienische Fladenbrote mit jungen Kiefernnadeln und einer Dip-Sauce nach ihrem eigenen Geschmack: eine würzige Sauce aus wildem Meerrettich und roter Bete, mit Brennnesselsamen und wildem Vanillequark aus Fichtennadeln und Christbaumbutter mit gehackten Nadeln und Zitronenschale. Die Zubereitung ist zeitaufwändig, dafür ist der Geschmack intensiver als bei herkömmlichen Gerichten.

