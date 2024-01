Was wir über die Schießerei im Gebäude des Obersten Gerichtshofs von Colorado wissen, während der Verdächtige zur ersten Anhörung geladen ist

Die Schießerei ereignete sich am Dienstagmorgen nach 1 Uhr, als ein Mann, der vor einem Unfall mit zwei Autos geflohen war, aus einem Fenster des Ralph L. Carr Colorado Judicial Center schoss und in das Gebäude eindrang, heißt es in einer Pressemitteilung aus Denver.

Nach Angaben der Polizei nahm der Mann einem unbewaffneten Wachmann gewaltsam die Schlüssel ab, gab im Gebäude Schüsse ab und legte im Treppenhaus ein Feuer.

Der Einbruch ereignete sich nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofs des Bundesstaates, das sich gegen die Wählbarkeit des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump richtete. Eine Untersuchung ergab jedoch, dass der Vorfall mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mit den jüngsten Drohungen gegen die Richter zusammenhängt.

Hier ist, was wir über die Schießerei wissen:

Ein Mann wurde verhaftet

Die Polizei in Denver hat Brandon Olsen, 44, festgenommen, der sich fast zwei Stunden nach dem Unfall am Tatort stellte, so die Behörden. Die Staatsanwaltschaft hat keine formelle Anklage gegen ihn erhoben und er wurde zunächst ohne Kaution festgehalten. Es ist unklar, ob Olsen einen Anwalt hat.

Seine erste Anhörung vor Gericht ist für Mittwoch um 10.30 Uhr angesetzt, wie aus den Online-Gefängnisunterlagen hervorgeht. Die Anklage lautet auf Brandstiftung ersten Grades, schweren Raub und Einbruchdiebstahl zweiten Grades. Alle sind Straftaten.

Die Polizei glaubt nicht, dass es eine Verbindung zum Trump-Urteil gibt.

Laut einer eidesstattlichen Erklärung hat Olsen bei der Befragung kooperiert, aber alle seine Aussagen in dem Gerichtsdokument sind geschwärzt. Falls er ein Motiv verraten hat, haben die Behörden dieses nicht veröffentlicht.

Der Einbruch ereignete sich zwei Wochen, nachdem das Gericht mit 4:3 Stimmen entschieden hatte, Trump von den Wahlzetteln für das Jahr 2024 zu streichen, da er nach dem "Aufstandsverbot" des 14.

Die Behörden erklärten jedoch am Dienstag, dass sie nicht glauben, dass die Entscheidung und der Einbruch in einem Zusammenhang stehen.

Das Gebäude war fast leer

In dem Gebäude im Stadtzentrum, in dem der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates, der Colorado Court of Appeals und andere Justizbehörden untergebracht sind, befanden sich offenbar nur zwei Personen, als der Mann in der Nacht einbrach, so die Behörden.

Der Wachmann saß allein am Informationsschalter, als er ein Geräusch hörte, heißt es in der eidesstattlichen Erklärung. Der Wachmann wurde dann von dem Verdächtigen mit vorgehaltener Waffe festgehalten, als er versuchte, mit einem Schlüssel eine Tür für den Mann mit der Pistole zu öffnen, heißt es in dem Gerichtsdokument.

Die andere Person im Gebäude, die in der eidesstattlichen Erklärung erwähnt wird, ist eine Frau, die in einem Büro arbeitete. Sie sagte den Ermittlern, dass sie das Gebäude verließ, als sie den Feueralarm hörte, und sagte, dass sie weder die Schießerei noch das Feuer beobachtet habe.

Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Vorfall niemand verletzt, aber das Gebäude ist erheblich beschädigt.

Joe Sutton, Andi Babineau, Dakin Andone, Chris Boyette und Rachel Webb von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

