Was diese impressionistischen Gemälde über das Stillen im 19. Jahrhundert verraten

Obwohl die Kunst von Manet und seinen Nachfolgern am besten für ihre sonnigen Landschaften und Szenen der Pariser Freizeit bekannt ist, erzählen viele dieser Gemälde komplizierte menschliche Geschichten. Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas und Berthe Morisot stellen das Stillen als perfektes Beispiel für die unsichtbare Arbeit der Frauen dar.

Im 19. Jahrhundert war das Stillen - bei dem Frauen dafür bezahlt wurden, das Kind einer anderen Person zu stillen - in Europa weit verbreitet.

Das Stillen ist eine uralte Praxis, aber im Paris des 19. Jahrhunderts, als immer mehr Frauen in der von Georges-Eugène Haussmann neu gestalteten modernen Stadt arbeiten gingen, war dies eine boomende Branche. Ammen vom Lande (idealerweise in den 20ern, bei guter Gesundheit, mit starken Zähnen und dicker weißer Milch) wurden regelmäßig eingestellt, um die Kinder von Frauen aus der städtischen Unter- und Mittelschicht zu stillen, und waren eine der am meisten geschätzten Hausangestellten in den bürgerlichen Haushalten.

Nach den wissenschaftlichen Entdeckungen des französischen Chemikers Louis Pasteur über die Ausbreitung von Bakterien und den medizinischen Veröffentlichungen, in denen die gesundheitsfördernde Wirkung der Muttermilch propagiert wurde, begann man jedoch, das Stillen durch die Mutter dem Nassstillen vorzuziehen. Außerdem verbanden sich konservative katholische und liberale politische Ideologien, um das Stillen als zentralen Bestandteil des modernen Frauendaseins zu fördern.

Stillen war im Impressionismus kein alltägliches Thema, aber die Darstellung des Stillens durch Degas, Renoir und Morisot gibt einen faszinierenden Einblick in die Art und Weise, wie Frauen, die es praktizierten, wahrgenommen wurden.

Bei den Pferderennen auf dem Lande" von Edgar Degas (1869)

In "Bei den Pferderennen auf dem Lande" (1869) sehen wir eine wohlhabende Familie, das Bild des modernen Erfolgs, in einer schicken Kutsche. Die Mutter und die Amme (erkennbar an ihrer Kleidung und der entblößten Brust) sitzen zusammen, während der elegant gekleidete Vater und die Bulldogge (ein Bild der modernen Häuslichkeit) beide direkt auf das Baby und die Brust blicken.

Wie die Kunstkritikerin Gal Ventura in ihrer enzyklopädischen Studie über das Stillen in der Kunst feststellt, gibt es hier Verbindungen zur Sexualität, die eine Verbindung zwischen der Amme und der Prostituierten, einer von Degas oft dargestellten Figur, herstellen. Beide waren berufstätige Frauen, die ihren Körper, oder vielmehr ihre Körperfunktionen, gewinnbringend an wohlhabende Familien verkauften. Allerdings war die Amme eher eine Madonna als eine Hure.

Was Degas hier durch das Zusammentreffen des männlichen Blicks, des weiblichen Körpers bei der Arbeit und des Themas der städtischen Freizeit hervorhebt, ist die allgegenwärtige Präsenz des modernen Kapitalismus und des Austauschs selbst in einem Gemälde, das sich vordergründig auf die Freizeit konzentriert.

Mutterschaft" von Pierre-Auguste Renoir (1885)

Die Hinwendung zum mütterlichen Stillen zeigt sich in einer Reihe von Werken, die Renoir in den 1880er Jahren anfertigte und die seine zukünftige Frau Aline beim Stillen ihres erstgeborenen Sohnes Pierre zeigen. Aline war eine Näherin vom Lande, und so war es für ein verklemmtes, bürgerliches Publikum weniger schockierend, sie stillen zu sehen.

Im ersten Bild dieser Serie mit dem Titel "Mutterschaft" zeigt Renoir Aline auf einem umgestürzten Baum sitzend, wobei sie mit ihrem Strohhut und ihrer schäbigen Kleidung eher wie eine Bäuerin mit rötlichem Gesicht aussieht. Durch ihren prallen, vorstehenden Busen und ihren direkten Blick wird sie auch sexualisiert.

Brüste, schreibt Ventura, "sind ein Skandal für das Patriarchat, weil sie die Grenze zwischen Mutterschaft und Sexualität stören".

Aline scheint glückselig zu sein, ebenso wie Pierre, aber irgendetwas stimmt nicht. Renoirs Assoziation seiner stillenden Gattin mit der natürlichen Welt ist problematisch. Die Darstellung erinnert an die Behauptung der Feministin Simone de Beauvoir in "Das zweite Geschlecht", wonach die Frau im Patriarchat durch ihre Fähigkeit, zu stillen und Mutter zu werden, "nur ein weibliches, domestiziertes Tier ist". Ihre heitere Art suggeriert auch, dass das Stillen keine Belastung oder "Arbeit" ist.

Die Amme Angèle füttert Julie Manet" von Berthe Morisot (1880)

In Berthe Morisots kleinem Gemälde "Die Amme Angèle, die Julie Manet füttert" (1880) wird die Verbindung zwischen Kunst, Arbeit und Geld am deutlichsten.

Das in schillernden Weiß-, Rosa- und Grüntönen gemalte Bild zeigt die verschmolzenen Figuren von Morisots Baby und der Frau, die es im Haus der Familie stillt. Die Situation an sich ist radikal - eine Künstlerin und nicht ein Künstler malt eine Frau, die ihr Kind stillt, nicht aus Pflegeinstinkt, sondern für Geld. Aber es ist die Art und Weise, wie das Bild gemalt wird, die es so faszinierend macht.

Was den Betrachter schockiert, ist nicht die nackte Brust, sondern die Heftigkeit der Pinselstriche, die die unvollendete Leinwand bedecken und Fleisch, Figur, Kleid und Hintergrund in dicken, ungleichmäßigen Strichen verschmelzen, die in eine Vielzahl von Richtungen ausbrechen. Dieses Gemälde hat etwas ungeheuer Ausdrucksstarkes, das vielleicht nur eine Mutter empfinden kann.

Die körperliche Raserei der Farbe vermittelt manuelle Arbeit. Dies ist ein wütendes Gemälde über Mutterschaft und den Akt des Malens. Es ist ein Gemälde über die verborgene Arbeit bei der Herstellung eines künstlerischen Produkts und eines, bei dem sowohl die Milch als auch das Gemälde, wie die feministische Kunsthistorikerin Linda Nochlin zuerst feststellte, "Produkte sind, die für den Markt, für den Profit produziert oder geschaffen werden".

Morisot stellte mehr aus als jeder andere Impressionist. Da sie von ihrer Mutter und ihren Schwiegereltern, den Manets, abhängig ist, ist der Verkauf ihrer Kunst ihre einzige Chance, sich eine gewisse finanzielle Freiheit zu verschaffen. Ohne eine Amme und einen unterstützenden Ehemann wäre dies unmöglich gewesen. Zum Glück für die moderne Kunst hatte sie beides.

Claire Moran ist Dozentin für Französischstudien an der Queen's University Belfast. Claire Moran wurde von der Society for French Studies mit dem Forschungspreisstipendium 2021 gefördert. Wiederveröffentlicht unter einer Creative-Commons-Lizenz von The Conversation.

Quelle: edition.cnn.com