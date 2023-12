Warum 'Schitt's Creek'-Star Eugene Levy ein 'widerwilliger' Reisender ist

Aber der kanadische Star Eugene Levy gibt freimütig zu, dass er "nicht gerne reist" und sich selbst eher als "der große Typ für drinnen" beschreibt.

"Ich hasse es nicht. [Hassen] ist ein sehr starkes Wort", sagt Levy gegenüber CNN Travel. "Aber ich liebe es nicht wirklich."

Der Emmy-Preisträger wird in seinem neuesten TV-Projekt "The Reluctant Traveler", einer achtteiligen Apple TV+ Reiseserie, die Levy dabei begleitet, wie er zögerlich an Orte wie Finnland, Costa Rica, Südafrika und Tokio reist, immer wieder aus seiner Komfortzone herausgezwungen.

Levy, der für seine unbewegliche Art bekannt ist, macht nicht einmal den Versuch, so zu tun, als ob ihm viele seiner Erlebnisse Spaß machen würden. Dazu gehören Hundeschlittenfahrten, Besuche im Regenwald und sogar die Entnahme einer Stuhlprobe von einem Elefanten.

Zögerlich reisen

Eine Nachtwanderung durch den costaricanischen Regenwald bezeichnet er als einen der "unangenehmsten" Momente, die er für die Kamera festgehalten hat, und erklärt, dass "der gruselige Krabbelaspekt" besonders abschreckend war.

"Ich hätte das [eine Nachtwanderung durch den Regenwald] in einer Million Jahren nicht gemacht", sagt er. "Aber ich mache das, um Dinge auszuprobieren, die ich sonst nicht gemacht hätte, und mir eine Meinung zu bilden. Und ich habe mir eine Meinung gebildet und wissen Sie was: Es hat mir nicht gefallen. Ich würde es nicht wieder tun."

Wie kam also jemand, der von sich selbst sagt, er würde "lieber zu Hause bleiben" als sich auf ein wildes Reiseabenteuer einzulassen, dazu, eine Reisesendung zu moderieren?

Laut Levy entstand die Idee, als er für eine typische Reiseserie angefragt wurde und beschloss, den Produzenten genau zu erklären, warum er die absolut schlechteste Person für den Job war.

"Sie sagten: 'Das ist es. Das ist die Show", erklärt er, bevor er betont, dass er sich bewusst ist, dass die Möglichkeit, an Orte zu reisen, von denen viele Menschen nur träumen können, "eine Art großartiger Job" ist, und dass er sich glücklich schätzt, ihn ausüben zu können.

"Acht Milliarden Menschen würden töten, um das zu tun", sagt er. "Aber es hat etwas Ehrliches, sagen zu können: 'Das hat mir wirklich keinen Spaß gemacht.

"Ich glaube, die meisten Menschen würden das nicht sagen, weil sie das Gefühl haben, dass es nicht unbedingt etwas Positives ist, das sie sagen.

Er hofft, dass "The Reluctant Traveler" sowohl Leute wie ihn als auch "erfahrenere Reisende" ansprechen wird.

Erheiternde Erfahrungen

"Ich denke, dass es viele Leute gibt, die mich dort oben sehen werden und mich als eine Art Seelenverwandten betrachten", sagt er.

Levy gibt jedoch zu, dass er den Besuch in Finnland viel mehr genossen hat, als er erwartet hatte, und dass er die Aktivitäten in der freien Natur, insbesondere das Fahren eines Hundeschlittengespanns über einen zugefrorenen See, als "berauschend" empfand.

"Es hat sehr viel Spaß gemacht", sagt er. "Das habe ich geliebt. Eisfischen: hat mir nicht gefallen. Ich würde es nicht noch einmal machen wollen."

Obwohl er sowohl in Lissabon als auch auf den Malediven eine tolle Zeit hatte, bezweifelt Levy, dass er jemals wieder den etwa 20-stündigen Flug von Los Angeles aus auf sich nehmen wird, um letztere zu besuchen.

Levy, der in "American Pie" den Vater von Jim Levenstein, Noah Levenstein, spielte, wurde bei den Dreharbeiten zu einigen Episoden der Serie, die am 24. Februar Premiere hat, von seiner Tochter Sarah Levy begleitet, während seine Frau Deborah Divine ihn ebenfalls begleitete.

Er erklärt, dass sowohl Divine als auch Sarah und sein Sohn Dan Levy, die beide an seiner Seite in "Schitt's Creek" spielten, es lieben, "rauszugehen und neue Dinge zu sehen und auszuprobieren", während er "ein bisschen hinterherhinkt".

"Ich wünschte, ich könnte ein besseres Beispiel geben", gibt er zu. "Aber hey, so ist der Vater."

Laut Levy ist es "eher mein Ding", an der Côte d'Azur oder auf Hawaii in einem Liegestuhl zu liegen und an einem kühlen Drink zu nippen.

"Man muss sich nicht bewegen, bewegen, bewegen, etwas sehen, hierher reisen, dafür sorgen, dass man das sieht", erklärt er.

"Man muss jetzt ankommen, denn es schließt um 17 Uhr. Das viele Herumlaufen macht mir keinen Spaß [beim Reisen], aber wenn ich in einem schönen Strandkorb sitze und nichts zu tun habe, außer zu entspannen. Das ist keine schlechte Reise."

Aufschlussreiche Reise

Levy ist besonders von Italien angetan und erklärt, dass es dort "kein schlechtes Essen" gibt, ebenso wie von New York, wo er ebenfalls die kulinarischen Köstlichkeiten genießt, aber auch "einfach nur herumlaufen".

"Ich brauche keine Liste mit einem Dutzend Dinge, die ich hier tun muss", fügt er hinzu.

Hat der Besuch einer Reihe von Orten, die er eigentlich gar nicht besuchen wollte, und das Ausprobieren von Dingen, die er "nie im Entferntesten in Betracht gezogen hätte", Levy zu einem weniger zurückhaltenden Reisenden gemacht?

Die kurze Antwort darauf lautet "Nein". Aber er merkt an, dass er "sich der Idee öffnet, dass man sich vielleicht zwingen muss, rauszugehen und einige dieser Orte aufzusuchen, an die man vielleicht nicht gegangen wäre".

"Ich glaube, im Kern geht es um Menschen, die das Reisen und Erkunden lieben und es kaum erwarten können, neue Länder, neues Terrain, neue Kulturen und was auch immer zu erkunden. Sie sind davon begeistert", fügt er hinzu.

"Und ich nicht. Das ist eben der Unterschied. Es geht nicht so sehr darum, dass man etwas nicht tun möchte. Es ist nur die Frage: 'Wo ist der Spaßfaktor?'"

Und obwohl Levy betont, dass er sich in nächster Zeit wohl kaum zu einer Wanderung im Himalaya entschließen wird, glaubt er, dass er zu einem aufgeklärteren Menschen wird, indem er sich auf andere Erfahrungen einlässt, so ungern das auch sein mag.

"Wenn Sie mich fragen würden: 'Welches ist der eine Ort auf der Welt, an den Sie gerne kommen würden?', würde ich sagen: 'Den Ort habe ich nicht.'

"Ich bin immer noch nicht reisefreudig. Aber zumindest bin ich bereit, es zu versuchen."

Quelle: edition.cnn.com