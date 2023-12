Warum jeder seine Stadt für die beste hält - ein Blick auf die Ortsbindung

"Hamburg ist ein sehr abgeschotteter Ort", sagt sie. "Wenn man nicht fließend Deutsch spricht, kann es sehr schwierig sein, und es ist kein unterstützendes Umfeld für diejenigen, die es lernen wollen." Ruthnum kämpfte damit, ihren Platz in dieser neuen Umgebung zu finden, in einer Kultur, von der sie sagt, es sei unmöglich, sie zu durchdringen.

Es war ganz anders als ihr Aufwachsen in Norfolk, England, einer Gegend, die sie nach eigener Aussage liebt.

Trotz ihrer Vorliebe für Norfolk verließ Ruthnum England, um mit ihrem aus Hamburg stammenden Partner zusammen zu sein, und als sie mit ihm über ihre Probleme an diesem neuen Ort sprach, erkannte auch er sie. Und Ruthnum sagte, sie habe viele andere Auswanderer getroffen, die ihr zustimmten.

Aus ihrer Sicht wollten die Hamburger nichts mit Fremden zu tun haben.

Was Ruthnum erlebte, war ein Konzept, das als "Place Attachment" bezeichnet wird und das auf die komplizierten Beziehungen hinweist, die Menschen zu ihrem Wohnort haben.

Die Orte, an denen Menschen aufwachsen, prägen sie und machen es schwer, sich mit einer neuen Identität auseinanderzusetzen, wenn sie umziehen. Auch die Art und Weise, wie die Menschen die Welt verstehen und sich in sie einfügen, hat viel mit diesen Orten zu tun.

Persönliche Identität und Geografie

Einfach ausgedrückt: Persönliche Identität und geografischer Standort sind untrennbar miteinander verbunden. "Der Ort, an dem wir aufwachsen, kann eine Frage der Wahl oder des Zufalls sein, aber der Ort, an dem wir leben, ist sehr stark mit unserer Identität verbunden", sagt Dr. Zamira Castro, Psychologin aus Florida.

Der Ort kann für die Identität einer Person genauso wichtig sein wie alles andere - ihr Beruf, ihre Religion, ihre Beziehungen -, und dies führt zu einer tiefen Bindung an die Stadt selbst.

"Die Bindung an einen Ort ist die Vorstellung, dass Menschen sich an Orte genauso binden wie an Menschen", erklärt Dr. Krista Paulsen, Forscherin und außerordentliche Professorin an der Boise State University, die sich mit Stadtsoziologie beschäftigt. "Diese Bindungen werden zu einem wichtigen Bestandteil unserer Lebensgestaltung.

Die Geografin Yi-Fu Tuan, eine Pionierin auf dem Gebiet der Ortsbindung, hat erklärt, dass das Konzept über das ursprüngliche Territorialverhalten hinausgeht, und geschrieben, dass Menschen "auf Raum und Ort auf komplizierte Weise reagieren, die in der Tierwelt unvorstellbar ist".

Wie die Bindung an eine Person kann auch die Ortsgebundenheit sowohl zu gutem als auch zu schlechtem Verhalten führen. Sie erklärt, warum Menschen es persönlich nehmen, wenn ihre Nachbarn in Scharen wegziehen. Wenn Menschen in einer Stadt leben, die ein beliebtes Ausflugsziel ist, kann die Ortsverbundenheit sie stolz auf diese Tatsache machen. Auf der anderen Seite kann sie aber auch zu Ablehnung gegenüber Touristen und Außenstehenden führen.

Deshalb fragten sich einige während der Pandemie: "Ist New York City tot?", und andere eilten zur Verteidigung der Stadt, trotz eines extremen Rückgangs des Tourismus, abgesagter Veranstaltungen und Schließungen.

Die Bindung an einen Ort erklärt auch, warum die Menschen nicht in die Vororte oder sogar in ein anderes Viertel innerhalb ihrer Stadt ziehen wollen. Sie erklärt auch das Heimweh.

"Ich wusste nicht, wie sehr New York ein Teil von mir war, bis ich wegging", sagte Gina Rattan, eine Regisseurin, die nach der Schließung des Broadway im März nach Maine zog. "Meine Verbindung zu New York war eng mit meiner eigenen Unabhängigkeit verbunden", sagte sie.

Rattan, die damals im siebten Monat schwanger war, verließ die Stadt aus gesundheitlichen Gründen, fand es aber schwierig, sich anderswo anzupassen. Ortsverbundenheit und Ortsidentität führen dazu, dass Menschen den Städten, die sie verlassen haben, nachtrauern, weil sie das Gefühl haben, einen Teil von sich selbst zu verlieren.

"Wir erwarten irgendwie, dass die Orte, an denen wir gelebt haben, einfach da sind", sagte Paulsen. "In unseren Köpfen sind sie immer noch da, und wir erwarten, dass sie auch in der Realität für uns da sind.

Schutz der Gemeinschaften

Ein Teil dieser Bindung hat mit dem sozialen Aspekt des Lebens in einer Gemeinschaft zu tun, betont Castro. "Man will seine Gruppe vor Bedrohungen von außen schützen. Man wird defensiv, wenn man das Gefühl hat, dass die eigene Gruppe angegriffen wird", erklärt sie. "Vieles davon ist evolutionär fest verdrahtet, aber manches wird auch durch moderne Belange wie Politik und Werte beeinflusst.

Diese Merkmale eines Ortes - Politik, Werte, Essen, Geschichte, Wahrzeichen - werden zu bedeutungsvollen Symbolen der eigenen Identität, wenn man an diesem Ort lebt. "Die Menschen suchen sich bestimmte Stadtteile aus, weil sie glauben, dass diese Stadtteile entweder ihre Identität widerspiegeln oder eine Identität darstellen, die sie anstreben", so Paulsen.

Problematisch wird es, wenn die Bindung an einen bestimmten Ort zum extremen Ende des Spektrums führt. Laut Paulsen kann die Bindung an Städte und Stadtteile dazu führen, dass Menschen Neuankömmlinge als Bedrohung empfinden - sie wollen nicht, dass sich die Orte, die sie kennen und lieben, verändern.

Diese Erfahrung machte auch Ruthnum, die als Ausländerin mit verschiedenen ethnischen Hintergründen in Deutschland lebte. "Vor allem Hamburg war mir gegenüber sehr unfreundlich und abweisend", sagt sie.

Fremdenfeindlichkeit unterscheidet sich zwar von der Verbundenheit mit dem Ort, an dem man lebt (oder auf den man stolz ist), aber im Extremfall führt die Verbundenheit mit dem Ort oft zu fremdenfeindlichen und rassistischen Verhaltensweisen. "Es kam mehrmals vor, dass sie mich rassistisch beschimpften oder mir auf Deutsch drohten", so Ruthnum.

Vermisste Touristen

Die Bindung an einen Ort erklärt auch, warum der Besuch eines Reiseziels nie dasselbe sein wird wie das Leben an diesem Ort.

Wie jede komplexe emotionale Bindung braucht es Zeit, um sich an einen Ort zu binden, so dass der Besuch einer Stadt immer mit einer gewissen Einschränkung verbunden sein wird. "Und in gewisser Hinsicht ist das auch gut so", sagt Paulsen. "Aber es bedeutet, dass sich die Erfahrung eines Touristen von der Erfahrung eines Einwohners oder sogar eines Besuchers, der bei seiner Familie oder seinen Freunden übernachtet, die mit dem Ort mehr verbunden sind, stark unterscheiden wird.

Da die Menschen so sehr mit ihren Städten und Vierteln verbunden sind, kann die Beobachtung, dass sich diese Orte verändern, ungewohnte Gefühle hervorrufen, so Paulsens Forschungsergebnisse. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ein Viertel eine Gentrifizierung erfährt oder wenn keine Touristen mehr die Straßen bevölkern.

Die Umgebung oder die Landschaft verändert sich und verleiht der Stadt eine ganz andere Energie.

"Aber es passiert wirklich immer dann, wenn sich ein Viertel so stark verändert, dass es nicht mehr der Ort ist, den man kennt und schätzt", so Paulsen. "Ich kann mir vorstellen, dass die New Yorker dies während der Pandemie erlebt haben.

Als die Menschen die Stadt verließen und viele ihrer Sehenswürdigkeiten geschlossen wurden, war es für die New Yorker unbestreitbar schwer, das zu erleben, was Paulsen eine "symbolische Dislokation" nennt.

Das ist der Fall, wenn Menschen Orte nicht mehr so nutzen oder betreten können, wie sie es gewohnt sind. Alexis Woody, eine PR-Fachfrau, die während der ersten Tage der Pandemie in New York lebte, sagte, dass die Straßen zu dieser Zeit unheimlich ruhig waren, da die Mieter auszogen und der Tourismus zurückging. "Es war entmutigend zu sehen, wie die Stadt stillstand", sagte sie. "Der Gedanke, dass einige meiner Lieblingslokale nie wieder öffnen würden, hat mir das Herz gebrochen."

Das gilt nicht nur für New York - von Paris über Athen bis London haben viele beliebte Reiseziele einen starken Rückgang des Tourismus zu verzeichnen.

Wenn die Einwohner daran gewöhnt sind, dass Touristen an ihren Stränden Fotos schießen oder die Straßen des Times Square bevölkern, kann es ein Schock sein, diese Orte leer zu sehen.

Besessen von der Identität

Vielleicht fühlen sich die Menschen deshalb so stark mit ihren Städten verbunden, weil unsere Kultur von Identität besessen ist, so Castro. "Es gibt viele theoretische Diskussionen darüber, dass die moderne Gesellschaft so sehr auf Identität fixiert ist", sagte sie. "Diese Besessenheit kann ungesund sein."

Soziale Medien können für Menschen, die nach einem Umzug mit einer Identitätskrise zu kämpfen haben, hilfreich sein.

"Einen Weg zu finden, sich mit der Stadt, die man zurückgelassen hat, zu verbinden, ist ein guter Weg, um damit fertig zu werden", sagte Castro. Wenn man Accounts aus seiner Heimatstadt, seinem Viertel oder seiner Stadt folgt, kann man sich zum Beispiel an diesen Teil von sich selbst erinnern. Vielleicht gibt es auch Zeitungen, Blogs, Essen oder Lieder, die einen sofort an bestimmte Orte versetzen. Sie können dafür sorgen, dass Sie sich in Ihrem neuen Zuhause wie zu Hause fühlen.

Aber meistens braucht es Zeit. Ganz gleich, ob Sie einen großen Umzug bewältigen oder sich an die Veränderungen in Ihrer jetzigen Stadt gewöhnen müssen, es ist ganz normal, dass Sie eine kleine Identitätskrise durchleben.

Letztlich braucht man Zeit, um sich daran zu gewöhnen, dass man die Bindung an seinen Ort verliert, egal wo er ist und wie er sich verändert hat.

Die Menschen fühlen sich den Städten, Gemeinden oder Stadtvierteln, in denen sie leben, oft überlegen, weil diese Orte zu einem Teil von ihnen selbst werden.

Wie jede Art von Bindung kann auch die Bindung an den Ort, an dem man lebt, schädliche Auswirkungen haben.

Nüchtern betrachtet ist die Bindung an einen Ort jedoch einfach eine emotionale Verbindung, die wir mit der uns umgebenden Geografie eingehen. "Wir werden uns immer mit den Orten identifizieren, die uns geschaffen haben", sagte Castro. "Wir tragen unser Zuhause mit uns, wohin wir auch gehen. Es ist ein Teil dessen, was wir sind."

Kristin Wong ist freiberufliche Schriftstellerin und Journalistin in Los Angeles. Sie finden sie auf Twitter.

Quelle: edition.cnn.com