Weihnachtliches Kopenhagen - Warum es sich auch im Winter lohnt, Dänemarks Hauptstadt zu besuchen

Als mein Freund und ich die Treppen der U-Bahn-Station Königsneuve hinaufstiegen, waren wir nur wenige Meter vom Weihnachtswunderland am Königsmarkt im Herzen der Kopenhagener Altstadt entfernt. Auf dem riesigen Weihnachtsbaum funkeln unzählige Lichter. Als ich mir die kleinen Stände ansah, herrschte um mich herum eine festliche Stimmung. Britisches Karamell passt zu Wollpullovern, Schmuck und Gløgg. Dies ist eine Art Glühwein, aber er schmeckt süßer und in der Tasse befinden sich kleine Mandel- und Rosinenstücke. Hier kommt es in einem Plastikbecher statt in einem Aufbewahrungsbecher.

Die bunten Lichter und wunderschön geschmückten Häuser rund um die Weihnachtsmärkte wecken die Wärme und Weihnachtsstimmung in mir. Besucher stellen sich vor einem leuchtenden Bären auf, um mit seiner Riesenfigur Fotos zu machen. Ich wusste jedenfalls nicht so recht, wo ich suchen sollte, denn alles war in wunderschönes Licht gehüllt. Das ist einfach Hygge.

Das Wort Hygge stammt ursprünglich aus dem Norwegischen, aber auch die Dänen wissen, was Glück ist. Jeder, der schon einmal in Dänemark Urlaub gemacht hat, kann die einladende, herzliche Atmosphäre nachempfinden. Die Menschen werden einfach entspannter und integrieren kleine, schöne Dinge in ihren Alltag – wie das warme Licht von Kerzen. Für mich strahlt die ganze Stadt im Advent Hygge-Lebensgefühle aus, mit vielen geschmückten Bäumen, Häusern, Fenstern und Plätzen.

Ein paar Schritte weiter und schon erstrahlt Kopenhagens ehemaliger Handelshafen. Bunte alte Häuser, fast jedes davon hat eine Bar oder ein Restaurant. Viele Künstler haben in diesen Häusern gelebt.Hans Christian Andersen wohnte im Haus Nr. 20 und schrieb dort Märchen wie „Das Mädchen mit dem Streichholz“. Im Advent befindet sich die Weihnachtsmarkthütte direkt an der Kaimauer. Außerdem können Sie hier warme Handschuhe, eine Mütze, eine Brille oder den einen oder anderen Snack kaufen.

Kopenhagener Advent

Neben dem Weihnachtsmarkt wollten meine Freunde und ich im Winter auch Norebro in Kopenhagen erkunden. Im Jahr 2021 wurde die Gegend vom Timeout Magazine in die Liste der 40 coolsten Viertel aufgenommen. Wir erreichten die Gegend mit dem Bus vom Stadtzentrum über Dronning Louises Bro. Die Brücke verbindet das Gebiet mit dem Zentrum von Kopenhagen. Hier befand sich einst das Verteidigungssystem der Stadt. Heute gehen oder joggen Menschen am See entlang, den die Brücke überquert. Nørrebro verläuft wie eine Ader durch Nørrebro. Auf dem Weg zu unserem Frühstücksort fanden wir viele kleine Geschäfte, darunter viele Antiquitäten- und Second-Hand-Läden. Wer einen ausgedehnten Einkaufsbummel unternehmen möchte, sollte nicht zu spät kommen – viele kleine Geschäfte schließen zwischen 16 und 18 Uhr.

Als wir im Kraft Café ankamen, machten wir es uns gemütlich und probierten eines ihrer berühmten Backwaren. Zarter Blätterteig garniert mit Nüssen und Mandelbutter – einfach göttlich. Leider war mein Magen inzwischen voll, obwohl es im multikulturellen Viertel Kopenhagens jede Menge Snackbars und Restaurants zum Ausprobieren gab. Wir schlenderten zum Superkilen City Park, wo uns Minischaukeln, ein Boxring, ein Brunnen, ein Hügel und ein ausziehbarer Boden erwarteten. Zugegeben, ein Besuch lohnt sich, vielleicht im Sommer, um in der Sonne zu sitzen und ein kühles Bier zu trinken. Angesichts des Nieselregens und der Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt ließen wir den Abend an der Bar ausklingen. Bei Mikkeller haben wir eine große Auswahl an Craft-Bieren zur Auswahl und können verschiedene Weihnachtssorten probieren.

Ein weiteres Szeneviertel liegt westlich des Hauptbahnhofs, wo sich auch das Rotlichtviertel befindet. Über die Istedgade erreichen Sie schnell das Viertel Vesterbro mit seinen vielen Cafés, Geschäften und Bars. Einige davon sind nicht so leicht zu finden. Die 1656 Bar liegt in einer Seitenstraße, aber es gibt keine Werbetafeln oder Neonlichter, nur eine grüne Tür unter einer roten Ampel. An den Fenstern hängen Vorhänge. Doch wer sich in diese unscheinbare Bar wagt, wird mit einer hervorragenden Cocktailkarte belohnt. Hier gibt es keine typischen Klassiker, sondern nur eigene Kreationen – es gibt sogar eine trinkbare Käseplatte. Gäste können in einer bequemen Nische auf einem Hochstuhl oder einer Ottomane einen Drink genießen. An der Wand hängt ein goldener Pfau auf schwarzem Hintergrund.

Weihnachtsmarkt im Zentrum von Kopenhagen

Für einige deutsche Großstädter mögen die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts etwas seltsam sein – Julemarked schließt jedoch um 18 oder 19 Uhr (außer freitags und samstags). Auf dem Nitrov-Platz, ebenfalls im Zentrum der dänischen Hauptstadt gelegen, sollten Sie Gelegenheit haben, ein Foto mit dem berühmten dänischen Dichter Hans Christian Andersen zu machen – nach ihm ist auch dieser Weihnachtsmarkt benannt. Allerdings haben wir ihn nicht gesehen – den Weihnachtsmann aber schon. Er hatte sogar eine eigene Hütte, in der die Kinder an die Tür klopfen und ihm sagen konnten, was sie wollten. Natürlich ist auch das Fotografieren erlaubt. Zugegeben, die schönen Lichter, die den Weihnachtsmarkt am Abend in ein kleines Hygge-Wunderland verwandeln, sind seit unserem Marktbesuch am Sonntagmorgen verschwunden. An den Ständen werden hier Edelsteine, nach nordischen Göttern benannte Weine, Hüte und Handschuhe verkauft, und es gibt Stände, an denen Churros, Bratwurst und Gløgg verkauft werden. Dies ist übrigens auch das erste Unternehmen, das eine alkoholfreie Version eines dänischen Klassikers anbietet.

Wir waren nur wenige Gehminuten vom nächsten Weihnachtsmarkt entfernt. Am Højbro Plads finden wir in der kleinen Hütte auch italienisches Gebäck, englisches Karamell, die obligatorische Bratwurst, Spiralkartoffeln und Raclette. Die Regale sind mit gestanzten Nudelhölzern bestückt, die Ihren eigenen Weihnachtsplätzchen eine ganz besondere Note verleihen können. Zum Schluss habe ich ein Foto gemacht, auf dem der Weihnachtsmann auf dem Schlitten steht. Eigentlich wollten wir den Weihnachtsmarkt im Vergnügungspark Tivoli besuchen – hatten aber nicht genug Zeit! Der Vergnügungspark liegt nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt und verwandelt sich in der Adventszeit in ein Winterwunderland – vielleicht müssen wir es nächstes Jahr ausprobieren.

