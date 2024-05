Warum diese bei Reisenden beliebten brasilianischen Flugzeuge bei Kurzstreckenflügen dominieren

Embraer, ein brasilianischer Flugzeughersteller, der für seine Schmalrumpfflugzeuge bekannt ist, hat sich in letzter Zeit einen Namen gemacht. Es ist auf dem besten Weg, die gesamte Regionalflotte von American Airlines zu beliefern, und Gerüchten zufolge will das Unternehmen sogar noch weiter gehen. Einem aktuellen Bericht des Wall Street Journal zufolge plant Embraer die Entwicklung eines neuen Schmalrumpfjets, das den Airbus A320neo und die Boeing 737 Max, die den Weltmarkt beherrschen, herausfordern könnte.

Embraer hat diese Behauptungen dementiert, aber es ist schwer, das Wiederaufleben des Unternehmens zu ignorieren. Erst vor zwei Wochen erhielt Royal Jordanian Airlines ihr 1.800. E-Jet-Flugzeug, eine E190-E2, die damit zum leisesten und sparsamsten Single-Aisle-Jet auf dem Markt wird. Am 7. Mai erhielt Scoot Airlines ihr erstes Embraer-Flugzeug überhaupt, ebenfalls eine E190-E2. Und in den USA, wo Boeing lange Zeit die Vorherrschaft innehatte, hat Embraer für Aufsehen gesorgt. Am 26. März kündigte United Airlines Pläne an, ihre Embraer E175-Flugzeuge zu modernisieren und den Stauraum um gewaltige 80 % zu vergrößern. Skywest, der weltweit größte Betreiber von E175-Flugzeugen von Embraer, wird von diesen Änderungen profitieren.

American Airlines ist ebenfalls auf den Embraer-Zug aufgesprungen. Sie hat vor kurzem 90 E175-Flugzeuge gekauft, so dass ihre gesamte Regionalflotte bis zum Ende des Jahrzehnts aus Embraer-Flugzeugen bestehen wird. Während einer vierteljährlichen Telefonkonferenz sang CEO Robert Isom ein Loblied auf Embraer. "Der Rest der Branche kann eine Menge von ihnen lernen", sagte er, während er Boeing mit der Aufforderung "Reißt euch zusammen" etwas in den Schatten stellte.

Angesichts des schlechten Rufs von Boeing sehen Analysten die Chance, dass ein anderer Anbieter auf den Plan tritt. "Die Tür ist ein wenig offen für einen Ersatz der Boeing 737", sagt Robert van der Linden, Kurator für Luftverkehr am National Air and Space Museum. Er gibt jedoch zu bedenken, dass die Entwicklung eines neuen Flugzeugs ein langwieriger Prozess ist und sich die Tür schnell wieder schließen könnte.

Rodrigo Silva e Souza, Marketing-Vizepräsident von Embraer, prüft mögliche Optionen, gibt aber zu bedenken: "Das ist mein Job". Silva räumt ein, dass Embraer über die nötigen Verbindungen verfügt, um auf dem Luftfahrtmarkt erfolgreich zu sein. "Die Entwicklung, Herstellung und Lieferung hochwertiger, äußerst zuverlässiger Produkte liegt in unserer DNA", sagt er.

Embraers Erfolgsbilanz zeigt, dass das Unternehmen trotz aller Widrigkeiten erfolgreich sein kann. Das 1969 von der brasilianischen Regierung gegründete Unternehmen hatte seinen ersten Erfolg mit der Bandeirante, einem Zweistrahl-Turboprop-Flugzeug, das vom Militär eingesetzt wurde. Das Flugzeug wurde 1972 in den kommerziellen Dienst gestellt und an "Pendlerunternehmen" vermarktet. Das Unternehmen wurde 1994 privatisiert und ging im Jahr 2000 an die Börse. Zu diesem Zeitpunkt, so van der Linden, hatte sich das Unternehmen in den USA bereits einen Namen gemacht.

"Sie haben eine sehr komfortable Marktnische für Regionaljets gefunden", erklärt van der Linden. Indem Embraer sich aus dem direkten Wettbewerb mit Airbus und Boeing heraushielt, schuf sich das Unternehmen einen eigenen Raum. Das Unternehmen bietet Flugzeuge an, die zwischen 35 und 150 Passagiere befördern.

Um jedoch zu den "Großen Drei" der Branche aufzusteigen, müsste Embraer ein neues, größeres Flugzeug entwickeln, das mit der 737MAX und der A320 konkurriert. Derzeit können die Flugzeuge von Embraer nur maximal 146 Passagiere befördern. Außerdem müsste das Unternehmen seine Produktion erheblich steigern - die für 2023 geplante Zahl von 181 Flugzeugen, von denen 64 Verkehrsflugzeuge sind, ist weit entfernt von den Hunderten von Flugzeugen, die in den Jahren vor der Pandemie ausgeliefert wurden.

Dennoch glaubt van der Linden, dass Embraer das Potenzial hat, sich an die Spitze zu arbeiten. "Sie haben bereits die Kontakte und den Ruf", sagt er.

Silva weist seinerseits darauf hin, dass die Entwicklung eines Flugzeugs mindestens ein Jahrzehnt dauert. "Das ist nichts, was man schnell angehen kann. Es ist ein langer Prozess", sagt er. "Aber es gibt definitiv Platz auf dem Markt".

Auf dem Regionalmarkt sah sich Embraer einem intensiven Wettbewerb mit dem kanadischen Unternehmen Bombardier ausgesetzt, das seine kommerzielle Produktionssparte 2020 an Airbus verkaufte. Embraer hätte 2019 beinahe ein ähnliches Geschäft mit Boeing abgeschlossen, da der US-Flugzeugriese 80 % der kommerziellen Sparte von Embraer besitzen sollte, bevor er 2020 ausstieg. Dies könnte als Glücksfall für Embraer angesehen werden.

Laut Silva e Souza ist Airbus nun der Hauptkonkurrent von Embraer.

Wie ist es Embraer gelungen, Erfolg zu haben, wo andere gescheitert sind? Van der Linden schreibt Brasiliens Weitsicht zu. "Die brasilianische Regierung hatte seit den 1940er Jahren ein Interesse am Aufbau der Luft- und Raumfahrtindustrie", sagte er. Diese staatliche Unterstützung ermöglichte es Embraer, von Anfang an qualitativ hochwertige Flugzeuge zu produzieren, was dem Unternehmen einen guten Ruf einbrachte.

Mario Overall, ein Luftfahrthistoriker von der Latin American Aviation Historical Society, bezeichnet Embraer als ein außergewöhnliches" Unternehmen. Er führt den weltweiten Erfolg des Unternehmens auf mehrere Faktoren zurück, darunter die vielfältige Produktpalette (Embraer stellt weiterhin Militärflugzeuge und Privatjets her), das Design, die Exportstrategie und die kosteneffiziente Outsourcing-Lieferkette. "Ihre Vielseitigkeit hat es ihnen ermöglicht, ein breites Spektrum von Kunden zu bedienen", erklärte er. Er hält es jedoch für eine schwierige Aufgabe, Boeing herauszufordern, und bezweifelt, dass Embraer ein größeres Schmalrumpfflugzeug entwickeln wird.

Die Konzentration von Embraer auf Flugzeuge mit weniger als 200 Passagieren - die größte Maschine, die E195, hat eine maximale Kapazität von 146 Sitzen - macht sie ideal für den US-Markt, wo große Fluggesellschaften kleine Flugzeuge auf regionalen Strecken einsetzen. Diese Flugzeuge werden auch in weniger stark frequentierten Regionen in Lateinamerika und Europa sowie auf anspruchsvollen Flughäfen wie London City eingesetzt, wo aufgrund der kurzen Start- und Landebahn und des steilen Anflugwinkels 85 % der Flugzeuge Embraer sind.

LOT Polish Airlines, der größte Embraer-Kunde mit 43 von 75 Flugzeugen, spielte eine wichtige Rolle bei diesem Erfolg. "Diese Flugzeuge waren für unsere Strategie, unser Streckennetz zu erweitern, von entscheidender Bedeutung", sagte Krzysztof Moczulski, ein Sprecher von LOT. "Sie ermöglichen es uns, selbstbewusst neue Strecken zu eröffnen und Ziele mit anfänglich geringerer Nachfrage anzufliegen. Die Zuverlässigkeit, Effizienz und Attraktivität der Embraer-Flotte machen sie unverzichtbar."

Auch die Passagiere scheinen die Embraer zu mögen. Koen Berghuis, Chefredakteur des Reiseblogs Paliparan, ist begeistert von der 82-sitzigen ERJ-175 von Embraer. "Es ist wirklich angenehm, damit zu fliegen. Man hat so viel Bein- und Schulterfreiheit, und einige Fluggesellschaften haben wirklich bequeme Sitze", sagt er. Berghuis schätzt auch den Vorteil der 2-2-Konfiguration von Embraer, da es keine Mittelsitze gibt. "Man hat nicht das Gefühl, in einer Sardinenbüchse zu sitzen, wie in der Boeing 737 MAX", fügte er hinzu.

Paul Lucas, ein Reiseblogger, sucht ebenfalls nach Embraer-Flügen. "Es ist wirklich angenehm zu fliegen - die großen Fenster lassen viel Licht in die Kabine", sagt er. "Sie fühlen sich innen wie ein Linienflugzeug an, haben aber die betrieblichen Vorteile eines Regionaljets. Sie sollten mehr Anerkennung für ihre E-Jet-Reihe bekommen", bemerkte er.

Lucas glaubt jedoch, dass der brasilianische Ursprung von Embraer das Unternehmen daran hindern könnte, den gleichen Bekanntheitsgrad wie Boeing oder Airbus zu erlangen. "In den USA ist Boeing ein Vorzeigeunternehmen. Die Amerikaner waren bis vor kurzem stolz darauf. Und Airbus ist paneuropäisch. Und dann ist da noch Embraer", bemerkte er.

Während Boeing kämpft, gibt es Spekulationen darüber, ob Embraer davon profitieren könnte. Silva e Souza bezeichnet den derzeitigen Schwerpunkt von Embraer als "Ernte" nach "10-15 Jahren sehr starker Entwicklung". Er sieht ein Potenzial auf dem Markt für kleinere, nachhaltige Flugzeuge, die besser geeignet sein könnten, lange Fahrten zu ersetzen. Er behauptet zwar, dass sich das Unternehmen auf das "Ernten" konzentriert, räumt aber auch ein, dass es alle Optionen in Betracht zieht.

Während der Dubai Airshow im November deutete Silva e Souza an, dass Embraer Märkte wie den Nahen Osten prüft, wo Boeing und Airbus derzeit dominieren. Er deutete auch an, dass Embraer den "mittleren Markt" - definiert als 100-150 Sitze - als Wachstumsbereich ansieht.

Glauben Sie, dass die "mittlere" Größe der Boeing MAX etwas größer sein könnte? Die MAX hat eine Anfangskapazität von 172 Sitzen, was nicht weit von den 146 Sitzen der Embraer E2-195 entfernt ist.

Ein potenzieller Konkurrent ist die C919 von Comac, die derzeit nur für den Betrieb in China zugelassen ist. Silva e Souza ist der Meinung, dass chinesische Flugzeuge irgendwann auf dem Weltmarkt Fuß fassen werden, gibt aber zu bedenken, dass dies noch eine Weile dauern könnte.

Embraer ignoriert die Situation jedoch nicht. "Wir unterhalten uns mit Investoren. Wir sondieren weiter: kleinere, größere, kommerzielle, militärische Flugzeuge - für jedes dieser Ziele setzen wir uns mit Partnern zusammen, um den Business Case zu entwickeln. Wir haben uns jedoch nicht speziell auf den [MAX-Konkurrenten] konzentriert.

"Wir sind von unseren Fähigkeiten überzeugt. Aber es ist ein großer Unterschied, ob man Entscheidungen für aktuelle Situationen trifft oder für ein Produkt, das erst in zehn Jahren auf den Markt kommen wird."

Sollte sich Embraer dazu entschließen, in den Markt einzusteigen, gibt es eine ganze Armee von Befürwortern, die darauf warten, dass es losgeht.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com