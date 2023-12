Warum die Liegesitze aus den Flugzeugen verschwinden

Früher hatten alle Sitze in der Economy Class einer Fluggesellschaft eine integrierte Liegeposition. Heute gibt es ganze Sitzmodelle, die diese Option einfach nicht mehr haben.

Was ist also passiert, dass es an manchen Orten keine verstellbaren Sitze mehr gibt? Und ist das eine gute oder eine schlechte Sache? Nur weil ein Fluggast seinen Sitz zurücklehnen kann, sollte er das auch tun?

Wie bei so vielem in der Luftfahrtbranche kommt es darauf an, wen Sie fragen.

Lassen Sie uns darüber sprechen, wie das Zurücklehnen funktioniert. Im Grunde genommen gibt es einen Mechanismus, der in der Struktur unter dem Sitzkissen verborgen ist und einen Drehpunkt, die Kabel, die ihn mit dem Knopf an der Armlehne verbinden, und einen Druckluftbehälter enthält, der den Sitz in eine aufrechte Position zurückbringt. Die Sitzhersteller nennen dies Kinematik: die Teile, die sich bewegen.

Für die Fluggesellschaften bedeutet dies Kosten, zum einen für die Wartung: Jede Art von Mechanismus ist anfällig für Brüche, sei es durch normale Abnutzung oder weil die Passagiere Flugzeuge nicht schonend behandeln.

Zweitens sind es Gewichtskosten, denn diese Mechanismen können sich schnell summieren. Die meisten modernen und leichten Flugzeugsitze wiegen heute zwischen sieben und 10 Kilogramm pro Passagier. Jedes Gewicht, das eingespart werden kann, bedeutet, dass weniger Treibstoff für den Transport benötigt wird.

Und drittens - und in gewisser Weise am wichtigsten - ist es eine Störung, denn wenn sich die Passagiere über die Etikette der Sitzverstellung streiten, müssen die Flugbegleiter Schulhofaufsicht spielen. In einigen Fällen wurden die Passagiere so störend, dass Flüge aus Sicherheitsgründen sogar umgeleitet wurden.

Jeder Zentimeter wird gezählt

Was wäre also, wenn sich die Sitze nicht verstellen ließen?

In den späten 2000er Jahren kam eine neue Generation hochentwickelter, superleichter Sitze auf den Markt, die sich unter anderem dadurch auszeichneten, dass sie keine Liegefunktion hatten. Irgendein Marketing-Genie kam auf die Idee, sie "pre-reclined" zu nennen, d. h. die Rückenlehne in einem Winkel zu fixieren, der irgendwo zwischen völlig aufrecht und leicht geneigt liegt.

Ursprünglich waren sie vor allem für Billigfluglinien bestimmt. Diese Fluggesellschaften, die in der Regel nur wenige Stunden fliegen, sind dafür bekannt, auf jeglichen Schnickschnack zu verzichten.

Die britische Fluggesellschaft Jet2, ein europäischer Anbieter von Pauschalreisen, entschied sich 2009 für einen vorgelehnten Sitz des damaligen Start-up-Unternehmens Acro, der das Denken der Fluggesellschaften in Sachen Sitze revolutionierte.

Der Sitz von Acro, der damals noch Clark hieß und heute als Serie 3 bezeichnet wird, unterschied sich in mehreren wesentlichen Punkten.

Eine davon war die fehlende Lehnenverstellung, eine andere die innovative Art und Weise, wie der Sitz aus der Sitzschale und der Rückenlehne in eine feste, konkave "Schalenform" geformt wurde.

Von hinten gesehen bedeutete diese Form, dass größere Passagiere ihre Knie auf beiden Seiten der "Schale" positionieren konnten, wodurch sie ein paar Zentimeter an potenziellem Platz gewannen.

Diese paar Zentimeter sind wirklich wichtig. In einem reinen Economy-Flugzeug wie einer Boeing 737 oder einem Airbus A320 gibt es etwa 30 Sitzreihen, und die vorherige Generation von Sitzen hatte einen Abstand von etwa 76 Zentimetern - das ist der Abstand zwischen einem Punkt auf einem Sitz und demselben Punkt auf dem Sitz davor, also im Grunde der Raum abzüglich der Dicke des Sitzes selbst.

Wenn eine Fluggesellschaft einen Zentimeter Platz pro Reihe einsparen kann, sind das 30 Zentimeter im gesamten Flugzeug, was einer ganzen zusätzlichen Sitzreihe entspricht.

In den letzten zehn Jahren haben eine Reihe von Sitzherstellern innovative Lösungen für vorgelehnte Sitze und andere Möglichkeiten entwickelt, um diese Zentimeter zu sparen.

Einer der bekanntesten ist der deutsche Sitzhersteller Recaro, der außerhalb der Luftfahrt für seine Rennwagensitze bekannt ist. Recaro Aircraft Seating bietet nicht nur voll ausgestattete Economy-Class-Sitze für Langstreckenflüge mit Liegeposition und neigbarer Sitzschale, sondern auch schlanke, vorlehnbare Sitze für kürzere Flüge an.

Der Aufstieg der Vorlehnensitze

"Die Fluggesellschaft kann im Rahmen der Sitzkonfiguration eine vordefinierte Rückenlehnenneigung von 15 oder 18 Grad wählen", erklärt Mark Hiller, Geschäftsführer von Recaro. "Dies hilft, entweder mehr Komfort durch einen erhöhten Rückenlehnenwinkel zu bieten oder spezielle Layouts mit bestimmten Passagierzahlen zu erfüllen.

"Der Hauptvorteil ist ein größerer Lebensraum, da der Lebensraum der Passagiere nicht durch die Neigung beeinträchtigt wird. Hinzu kommen die niedrigen Gesamtbetriebskosten - weniger bewegliche Teile am Sitz, verbesserte Zuverlässigkeit und vereinfachte Wartung - sowie das geringe Gewicht und die niedrigen Kosten, da keine Mechanik, Kinematik usw. erforderlich sind."

Die von Hiller erwähnten Spezialausstattungen werden in der Branche oft als "Max Pax" bezeichnet, d. h. als die für ein Flugzeug zugelassene maximale Passagierzahl. Das sind derzeit 244 Passagiere in einem Airbus A321neo, einem Schmalrumpfflugzeug, in dem einige Fluggesellschaften mit geräumigen Business-Class-Sitzen im vorderen Bereich weniger als 150 Passagiere befördern.

Es sollte klar sein, dass eine Version dieses Flugzeugs mit 244 Sitzen oder sogar mit 230 Sitzen und mehr nicht die geräumigste sein wird.

Aber die Sitzhersteller haben in den letzten Jahren Wege gefunden, um das Gefühl zu vermitteln, dass man im Kniebereich mehr Platz hat: Die Rückenlehne wird dünner, die Struktur wird so verschoben, dass sie den Knien nicht mehr im Weg ist, und der Freiraum für die Schienbeine wird verbessert.

In den letzten Jahren haben die schlanken Sitze, die bisher vor allem von Low-Cost-Carriern verwendet wurden, auch bei den Full-Service-Airlines Einzug gehalten - nicht zuletzt, weil die Full-Service-Airlines in direktem Wettbewerb mit den Billigfluganbietern stehen.

Dies geschieht u. a. dadurch, dass sie Economy-Plus-Sitze mit zusätzlicher Beinfreiheit im vorderen Teil der Economy-Kabine zum Verkauf anbieten, die möglicherweise mit einem besser ausgestatteten Sitzmodell mit Liegeposition und Steckdosen ausgestattet sind, während die reguläre Economy-Kabine nur eine Liegeposition und keinen Stromanschluss oder nur eine USB-Buchse hat.

Achten Sie beim nächsten Flug auf diese so genannten Hybridkabinen: Die Farbe des Sitzstoffs kann sich von Reihe zu Reihe ändern, die bewegliche Kopfstütze kann verschwinden, oder der Sitzbezug kann von Stoff zu Leder wechseln.

Sind vorgelehnte Sitze also eher ein Plus oder ein Minus?

Ich berichte seit anderthalb Jahrzehnten als Journalist über diese Branche und fliege seit über 40 Jahren. Alles in allem bin ich zu dem Schluss gekommen, dass sie dort, wo sie eingesetzt werden - vor allem auf Kurzstreckenflügen von nur ein paar Stunden -, positiv sind, vor allem weil sie den potenziellen Streit mit dem Vorder- und Hintermann verhindern.

Bei Langstreckenflügen ist das jedoch anders, und die Liegeposition dieser Sitze wird sich auf jeden Fall durchsetzen, allerdings mit dem zusätzlichen Vorteil, dass die Schienbeine bei den vorgelehnten Sitzen mehr Platz haben.

Seien Sie einfach ein guter Flugzeugbürger und schauen Sie nach hinten, bevor Sie sich zurücklehnen, lehnen Sie sich langsam und sanft zurück und stellen Sie Ihre Rückenlehne aufrecht, wenn alle ihre Mahlzeit eingenommen haben, vorzugsweise ohne dass Sie von der Besatzung dazu aufgefordert werden müssen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com