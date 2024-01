Warum der Kongress immer noch uneins ist über ein Paket von Regierungsausgaben

Die Staats- und Regierungschefs von Repräsentantenhaus und Senat bemühen sich, die Kluft zu überbrücken, aber es bestehen weiterhin Meinungsverschiedenheiten über Ausgaben und Ideologie. Sie müssen sich erst noch auf eine Gesamtsumme einigen, die den entscheidenden Ausgangspunkt darstellt. Der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, zeigte sich am Mittwoch jedoch optimistisch und sagte, er hoffe, dass "wir bald eine Haushaltsvereinbarung erzielen können".

Ein Berater, der mit den Verhandlungen vertraut ist, wies jedoch darauf hin, dass noch viel Arbeit vor uns liegt.

"Leider gibt es noch eine Menge Arbeit zu tun, sobald diese Obergrenze erreicht ist, und wir kommen der ersten Frist gefährlich nahe", sagte der Berater am Mittwoch gegenüber CNN.

Der Kongress hat sich schwer getan, ein Finanzierungspaket für das Haushaltsjahr 2024 zu verabschieden, das am 1. Oktober begonnen hat. Stattdessen haben sich die Gesetzgeber für zwei kurzfristige Maßnahmen entschieden, um einen Regierungsstillstand zu vermeiden. Das letzte Überbrückungsgesetz, das Mitte November verabschiedet wurde, verlängerte die Finanzierung mehrerer Behörden, darunter Landwirtschaft, Verkehr, Wohnungsbau, Veteranenangelegenheiten und Energie, bis zum 19. Januar und den Rest der Regierung bis zum 2. Februar.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hat erklärt, er sei gegen eine weitere kurzfristige Finanzierungsvorlage, aber er sei bereit, über einen fortlaufenden Beschluss zu diskutieren, der die Regierung bis zum Ende des Haushaltsjahres finanzieren würde. Senatorin Patty Murray, eine Demokratin aus dem Bundesstaat Washington, die den Vorsitz im Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses innehat, hat eine solche Idee jedoch mit dem Argument abgelehnt, dass sie zu Ausgabenkürzungen führen würde.

Die im Juni verabschiedete Vereinbarung über die Schuldenobergrenze deckelte die Basisausgaben für das Jahr 2024 auf 1,59 Billionen Dollar, enthielt aber auch einige "vereinbarte Anpassungen der Mittel", wie es das Weiße Haus formulierte, die zusätzliche Mittel für andere Zwecke als den Verteidigungsbereich ermöglicht hätten.

Die Republikaner im Repräsentantenhaus hatten ursprünglich eine Obergrenze für die Grundfinanzierung von 1,47 Billionen Dollar für das Haushaltsjahr 2022 festgelegt, obwohl einige Konservative ihre Forderung nach solch tiefen Kürzungen inzwischen abgeschwächt haben. Die Demokraten im Senat wollen 1,63 Billionen Dollar ausgeben, einschließlich 37 Milliarden Dollar Notfinanzierung für den Grundbedarf, so das Komitee für einen verantwortungsvollen Bundeshaushalt, ein Überwachungsgremium der Regierung. Die Einigung über die Schuldenobergrenze sah 23 Milliarden Dollar an Notfallmitteln vor, während die Vorsitzenden des Bewilligungsausschusses des Senats eine parteiübergreifende Einigung über den Rest erzielten.

Weitere Hürden stehen bevor

Selbst wenn eine Gesamtsumme festgelegt ist, müssen die Gesetzgeber im Repräsentantenhaus und im Senat parteiische Forderungen ausarbeiten, darunter eine Vielzahl von Forderungen der konservativen Abgeordneten des Repräsentantenhauses, die bei den Demokraten im Senat auf Ablehnung stoßen. Zu den jüngsten gehören: Der republikanische Abgeordnete Chip Roy aus Texas schickte am Dienstag einen Brief an seine Kollegen, in dem er sie aufforderte, ihre Unterstützung für die Finanzierung der Regierung zurückzuhalten, bis Präsident Joe Biden das GOP-Gesetz zur Grenzsicherung oder ein entsprechendes Gesetz unterzeichnet.

Die Gesetzgeber könnten schnell auf Hürden stoßen, da die Gesetzesentwürfe zur Finanzierung der Landwirtschaft und des Verkehrswesens einige große Unterschiede aufweisen. Es bleibt abzuwarten, ob die Konservativen im Repräsentantenhaus in ihren Forderungen weiter nachgeben werden.

So enthält die Landwirtschaftsvorlage des Repräsentantenhauses eine umstrittene Bestimmung, die den Versandhandel mit chemischen Abtreibungsmitteln verbieten würde, was bei einigen gemäßigten Republikanern auf Widerstand stieß und letztes Jahr in der Kammer scheiterte. Und das Repräsentantenhaus hat das Verkehrsgesetz im November aus dem Plenum geworfen, weil einige gemäßigte Republikaner aus dem Nordosten gegen die Kürzung der Amtrak-Ausgaben waren.

Nach Angaben des Haushaltsausschusses des Repräsentantenhauses würde der Gesetzentwurf die Mittel für Zuschussprogramme des Verkehrsministeriums um 6,6 Milliarden Dollar kürzen, was 59 % unter dem für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Betrag liegt. Diese Gesetzgebung, die auch das Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung finanziert, würde die Mittel für die Zuschussprogramme dieser Behörde um 1,7 Milliarden Dollar oder 28 % unter dem Niveau des letzten Jahres kürzen.

In der Zwischenzeit sind sich die Abgeordneten des Repräsentantenhauses und des Senats uneinig über die Höhe der Mittel für das spezielle Zusatznahrungsprogramm für Frauen, Säuglinge und Kinder, das so genannte WIC, im Rahmen des Landwirtschaftsgesetzes. Die Republikaner im Repräsentantenhaus haben vorgeschlagen, die Mittel für das WIC auf 5,5 Mrd. Dollar zu kürzen. Das wären 185 Mio. Dollar weniger als im letzten Haushaltsjahr und 800 Mio. Dollar weniger als in der Bewilligungsvorlage des Senats vorgesehen.

Das Repräsentantenhaus würde auch die erweiterten Obst- und Gemüseleistungen des Programms kürzen, die ursprünglich durch den American Rescue Plan Act der Demokraten im Jahr 2021 bewilligt und dann mit parteiübergreifender Unterstützung in den nachfolgenden Bewilligungsvorlagen verlängert wurden. Die Teilnehmer würden im Haushaltsjahr 2024 zwischen 11 und 15 Dollar pro Monat für den Kauf von frischem Obst und Gemüse erhalten, statt 25 bis 49 Dollar.

Erschwerend kommt hinzu, dass das WIC-Programm, das seit langem von beiden Parteien unterstützt wird, einen Anstieg der Teilnehmerzahlen zu verzeichnen hat, was die Regierung Biden Ende August dazu veranlasste, zusätzliche 1,4 Milliarden Dollar zu beantragen, um die gestiegene Nachfrage zu decken.

Ohne die volle Finanzierung müsste das Programm die Teilnahme von etwa 2 Millionen Kleinkindern, schwangeren Frauen und neuen Müttern oder 28 % bis September reduzieren, verglichen mit der erwarteten Teilnahme, so das Center on Budget and Policy Priorities, eine linksgerichtete Forschungsgruppe.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com