Warum das erste Pariser Festival für arabische Fotografie so wichtig ist

"Die Anschläge in Paris haben das, worüber wir sprechen, verändert", sagt Ella Graf, die zu einer Gruppe deutscher Austauschstudenten am Institut du Monde Arabe (IMA), einem der beiden Hauptveranstaltungsorte der Biennale, gehört. "Die Kunst war bereits ein wichtiger Teil unseres Aufenthalts in Paris, aber jetzt ist diese Ausstellung noch interessanter für uns, und die Fotografie ist ein großartiger Weg, um Zugang zu dieser Welt zu finden."

Die Biennale der zeitgenössischen Fotografie der arabischen Welt, die hauptsächlich im IMA und im Maison Européene de la Photographie (MEP) stattfindet, zeigt Werke von mehr als 50 Künstlern, die seit der Jahrtausendwende in der arabischen Welt gearbeitet haben. Nach den Anschlägen vom 13. November, bei denen 130 Menschen starben, wurden Moscheen in Europa und den USA verwüstet, und viele Muslime fürchteten Repressalien. Für andere wiederum war die Katastrophe ein Anlass, mehr über den Kontext des Nahen Ostens zu erfahren.

"Auf Facebook wurde viel darüber gesprochen, dass nach den Anschlägen von Paris alle ihr Foto mit der französischen Flagge tauschten, die Medien aber die Bombe ignorierten, die nur wenige Tage zuvor in Beirut explodiert war", fügt eine andere Studentin, Tatjana Wahjudi, hinzu und betrachtet ein riesiges Stadtbild von Beirut von Joe Kesrouani.

"Vielleicht liegt es daran, dass wir alle Paris kennen, aber nur einen abstrakten Eindruck von der arabischen Welt haben. Hier können wir uns vielleicht ein besseres Bild machen."

Jenseits von Klischees

Die libanesische Künstlerin Caroline Tabet, die während des Bürgerkriegs in ihrem Heimatland nach Frankreich zog und 1994 nach Beirut zurückkehrte, zeigt ihre 2010 entstandene Serie Perdre la Vue (Losing Sight). Ihre ätherischen Fotografien, für die sie einen Film verwendete, der unbeabsichtigt mit Röntgenstrahlen bestrahlt wurde, thematisieren auch die langsame Mutation und das Verschwinden der Stadt aufgrund mangelnder Stadtplanung.

"Diese Biennale zeigt die arabische Welt in all ihren verschiedenen Identitäten, ob sprachlich oder kulturell, jenseits von Klischees. Die Politik wirkt sich auf die Arbeiten aus, aber nicht nur", so Tabet.

Der in Berlin lebende palästinensische Künstler Steve Sabella, der die Kunst als seine "Reise in die Freiheit" bezeichnet hat, stellt im IMA aus. Seine Serie "38 days of Re-collection" besteht aus Fotografien, die auf in der Jerusalemer Altstadt gesammelten Farbfragmenten gedruckt sind und sich mit dem Thema ehemaliger palästinensischer Häuser befassen, die heute von Israelis besetzt sind.

"Kunst gibt uns kleine Dosen des Bewusstseins, und je mehr Dosen wir davon bekommen, desto mehr werden wir über unsere Welt und die Systeme, die sie steuern, informiert", sagt Sabella. "Ai Weiwei ist ein klares Beispiel dafür, wie viel Bewusstsein er weltweit für Ungerechtigkeiten geschaffen hat, die er mit seinen Augen sieht.

Wichtiger denn je

Die Serie "Moroccans" der französisch-marokkanischen Fotografin Leila Alaoui zeigt die kulturelle Vielfalt innerhalb der marokkanischen Grenzen. Sie ist der Meinung, dass die Biennale heute eine wichtigere Rolle denn je spielt. "Sie ist eine Vision der vielfältigen Perspektiven auf die arabische Welt", sagt sie.

Der aus Gaza stammende Künstler Mohamed Abusal stellt in Paris seine Fotoserie "Shambar" aus, die er nachts im Gazastreifen aufgenommen hat. Er stimmt Alaoui zu und sagt, die Ausstellung sei für seine Künstlerkollegen ebenso wichtig gewesen wie für die Öffentlichkeit.

"Wir sind von der Welt abgeschnitten. Als Künstler müssen wir uns bewegen, wir brauchen das Feedback und die Kritik der Leute", sagt Abusal. "Wir müssen Galerien und Museen besuchen und auf der Straße sein, es reicht nicht aus, Kunst nur im Internet zu sehen."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com