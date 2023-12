Energieversorgung - Wärmenetz sorgt für klimafreundlichere Wärme in nördlichen Regionen

Die Fern- und Nahwärmenetze Schleswig-Holsteins sollen schrittweise klimaneutral werden: Anbieter in den fünf größten Städten des Landes entwickeln konkrete Pläne zur Erreichung der Klimaneutralitätsziele und bereiten sich auf mehr vor. Viele Menschen versorgen Wärmenetze. In Kiel, Lübeck, Flensburg, Norderstedt und Neumünster spielen Großwärmepumpen eine wichtige Rolle und werden überwiegend mit Solar- und Windenergie betrieben. Nach Angaben des Stadtwerks sollen in den nächsten Jahren Millionen von Dollar in die Bemühungen investiert werden.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de