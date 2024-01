Wähler in Iowa fordert DeSantis auf, gegen Trump anzutreten, da die Vorwahlen bevorstehen

Aber zumindest ein Wähler in Iowa wollte wissen, warum nicht mehr Energie auf den Spitzenkandidaten verwendet wird.

"Warum sind Sie nicht direkt auf ihn losgegangen?" fragte Chris Garcia, ein Wähler, der für DeSantis kandidieren will, während einer Bürgersprechstunde hier am Mittwoch. "Meiner Meinung nach sind Sie ziemlich nachsichtig mit ihm."

Die Frage löste ein längeres Hin und Her zwischen Garcia und DeSantis aus, der argumentierte, dass er sich bemüht habe, die Unterschiede zwischen sich und dem Spitzenkandidaten zu erklären, sich aber weigere, ihn persönlich zu verleumden.

Der Schlagabtausch verdeutlichte, wie ein potenzielles Rennen um den zweiten Platz, das sich seit Monaten zuspitzt, Trump weitgehend ungeschoren und in einer eigenen Spur gelassen hat - sehr zum Verdruss von Republikanern wie Garcia.

Garcia war nicht zufrieden und erklärte gegenüber CNN, er beabsichtige, DeSantis zu unterstützen, forderte ihn aber auf, Trump aggressiver zu begegnen.

"Ich weiß nicht, ob er das durchziehen kann, wenn er nicht gegen Trump vorgeht", sagte Garcia, ein Republikaner aus Woodward, Iowa.

Während DeSantis und Haley ihre Meinungsverschiedenheiten mit Trump allmählich verschärft haben, haben sie weitaus mehr in den Versuch investiert, sich gegenseitig niederzumachen, insbesondere mit ihren jeweiligen externen Gruppen, die Millionen für TV-Angriffsanzeigen ausgeben.

DeSantis und zwei Super-PACS, die seine Kandidatur unterstützen, Never Back Down und Fight Right, gaben allein in Iowa im vergangenen Jahr 7,6 Millionen Dollar für Haley aus, verglichen mit weniger als 500.000 Dollar für Trump, so eine CNN-Analyse von AdImpact, einem Unternehmen, das Daten verfolgt.

Haley und ihr führendes SuperPAC gaben ihrerseits fast 10 Millionen Dollar für DeSantis aus, wie die Analyse ergab, während nur 1,5 Millionen Dollar auf Trump entfielen.

Der Ansturm hat zu einem schwindelerregenden Hin und Her von Werbespots geführt, von denen viele DeSantis für seine einstige Bewunderung für Trump verspotteten und Haley für ihre einstige Bewunderung für Hillary Clinton herabsetzten. Die Werbespots haben ihre jeweiligen Geschäfte mit der chinesischen Wirtschaftsförderung während ihrer Zeit als Gouverneure von South Carolina und Florida in aller Schärfe geschildert.

"Sie sehen all das Geld, das gegen Gouverneur DeSantis oder gegen Gouverneurin Haley ausgegeben wurde, aber wie viel von diesem Geld wird gegen Trump ausgegeben?", sagte Bob Vander Plaats, Vorsitzender des Iowa Family Leader, einer einflussreichen Organisation unter Evangelikalen. "Das ist es, was die Menschen wirklich fragen".

Seit Monaten sehen sich die Kandidaten einem zunehmenden Druck ausgesetzt, sich deutlicher von Trump abzugrenzen, der in den Umfragen auf nationaler Ebene und in den ersten Vorwahlen der Bundesstaaten dominiert.

Aber Trumps Rivalen laufen auch Gefahr, seine Anhänger zu verprellen, von denen viele im Zuge der juristischen Probleme des ehemaligen Präsidenten noch treuer geworden sind. Kandidaten, die Trump am härtesten angegriffen haben, wie die ehemaligen Gouverneure Chris Christie aus New Jersey und Asa Hutchinson aus Arkansas, sind ins Stocken geraten.

DeSantis, Haley und der Biotech-Unternehmer Vivek Ramaswamy haben jeweils erklärt, dass sie Trump - gegen den vier Strafanzeigen vorliegen - im Falle seiner Verurteilung begnadigen würden, falls er zum Präsidenten gewählt würde. Sie haben ihn auch verteidigt, nachdem der demokratische Staatssekretär von Maine Trump im vergangenen Monat von den Vorwahlen in diesem Bundesstaat ausgeschlossen hatte.

Vander Plaats, der DeSantis im vergangenen Jahr unterstützte, sagte, alle republikanischen Kandidaten stünden vor einem heiklen Balanceakt, wenn sie einem ehemaligen Präsidenten gegenüberstünden, der in der GOP eine solche Loyalität genieße.

"Es ist ein nuanciertes Argument", sagte Vander Plaats. "Für die Trump-Wähler ist DeSantis die zweite Wahl. Wenn man also versucht, die Trump-Wähler für sich zu gewinnen, darf man sie nicht verprellen.

Geld und Druck

Im letzten Kapitel des Rennens in Iowa haben sich die finanziellen Möglichkeiten von DeSantis und Haley verändert. DeSantis und seine außenstehenden Verbündeten hatten lange Zeit einen Vorsprung bei der Mittelbeschaffung, aber jetzt sind die Finanzen weitaus knapper, wie Berater sagen, da Haley sich über die bisher größte Spendensumme freut.

Ihre Kampagne gab am Mittwoch bekannt, dass sie im letzten Quartal des vergangenen Jahres 24 Millionen Dollar eingenommen hat - mehr als doppelt so viel wie im vorangegangenen Quartal - und damit über eine solide finanzielle Basis verfügt.

Doug Stout, ein langjähriger republikanischer Aktivist, der alle Kandidaten bei ihren Besuchen in Iowa im vergangenen Jahr gesehen hat, sagte, er sei immer noch hin- und hergerissen zwischen DeSantis und Haley. Er glaubt, dass beide Kandidaten eine starke Zukunft für die Republikanische Partei darstellen würden.

"Wir brauchen einen Gouverneur als republikanischen Kandidaten", sagte Stout am Mittwoch, als er die DeSantis-Veranstaltung in Waukee verließ. "Es ist schlimm, dass es sich in etwas verwandelt hat, bei dem beide um den zweiten Platz zu kämpfen scheinen. Sie kämpfen nicht um den zweiten Platz. Sie kämpfen um das Präsidentenamt."

DeSantis steht unter besonderem Druck, sich in Iowa, wo er seine politische Zukunft verwettet hat, von Trump abzugrenzen. Privat und öffentlich haben DeSantis' Verbündete Zweifel daran geäußert, ob er in Iowa gewinnen kann.

Außerdem ist er mit seinen Ausgaben im Rückstand. SFA Fund, Inc. der Super-PAC, der Haley unterstützt, hat 30 Millionen Dollar für Werbung in Iowa ausgegeben, während Haleys Kampagne weitere 4,7 Millionen Dollar ausgegeben hat, einen Großteil davon in den letzten Wochen. Die Super-PACs, die DeSantis unterstützen, haben nur 25,9 Millionen Dollar ausgegeben. Die Kampagne des Gouverneurs von Florida hat in diesem Bundesstaat 2,7 Millionen Dollar ausgegeben.

Er zeigte sich am Mittwoch zuversichtlich, dass er in Iowa "gut abschneiden" werde und verwies auf die Bodenarbeit seiner Kampagne, einschließlich der 1.500 Bezirksleiter, die ihn unterstützen.

"Es ist keine Vorwahl, bei der man einfach einen Stimmzettel einschickt oder sein Ticket ausfüllt", sagte DeSantis nach der Veranstaltung zu Reportern. "Wir haben alles, was wir getan haben, mit diesem Gedanken im Hinterkopf getan, und ich denke, Sie werden weiterhin sehr, sehr gute Dinge sehen."

In Waukee konzentrierte sich DeSantis auf Trumps Versäumnisse bei der Umsetzung wichtiger Teile seines Wahlprogramms von 2016, wie z. B. eine von Mexiko bezahlte Grenzmauer, und sagte, dass der ehemalige Präsident Schwierigkeiten haben würde, Personal zu rekrutieren. Er argumentierte auch, dass es für Trump schwierig werden würde, gewählt zu werden.

"Wir brauchen jemanden, der in der Lage ist, die Republikaner zu mobilisieren und dann die Leute zu gewinnen, die Bidens Politik ablehnen", sagte DeSantis. "Meine Befürchtung bei Trump ist, dass es Leute gibt, die Biden ablehnen, aber auch mit Trump nicht einverstanden sind, also würden sie es nicht tun."

In diesem Punkt schien Garcia zuzustimmen.

"Ich bin bereit, ihn zu unterstützen, weil ich glaube, dass Trump nicht wählbar ist", sagte er gegenüber CNN.

David Wright von CNN hat zu dieser Geschichte beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com