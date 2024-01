Vor 15 Jahren trafen sich 3 japanische Köche in einer Bar in Sydney. Sie gingen getrennte Wege, aber das "Schicksal" führte sie in Hongkong wieder zusammen

"Ich war von 2005 bis 2014 in Australien. Also haben wir uns irgendwann dazwischen getroffen?" fragt Sato seinen Freund.

"Vielleicht 2009 oder 2010?" Takano zuckt unsicher mit den Schultern und lacht.

"Ich war nach der Arbeit in einer Bar in Sydney etwas trinken. Ich habe einen anderen Japaner in der Bar getroffen. Ich sagte: 'Hi, arbeitest du als Japaner hier?' Er war auch Koch. Gleiches Thema. Wir konnten uns unterhalten", sagt Sato über die australischen Ursprünge ihrer Freundschaft.

Takano fügt hilfsbereit hinzu: "Ich weiß nicht mehr, warum wir in dieser Bar waren."

Die beiden legen den Kopf schief und versuchen vergeblich, Erinnerungen an den Abend zu wecken.

Ami Hamasaki - Takanos Frau - rollt mit den Augen und hebt die Hand: "Ich erinnere mich".

"Ich habe mit ein paar Freunden in dieser Bar getrunken und war sehr betrunken. Also habe ich Toru angerufen, damit er mich abholt", sagt sie.

"Dann war ein anderer betrunkener Typ (Sato) hier. Sie fingen an zu reden. Ich wollte nach Hause gehen, aber Toru sagte zu mir: 'Geh noch nicht. Ich mag den Kerl.' Und sie redeten weiter."

Mehr als ein Jahrzehnt später traf sich das Trio zufällig wieder - diesmal in Hongkong, wo sie schnell Freunde wurden und schließlich gemeinsam das Enishi eröffneten, eines der neuesten Teppanyaki-Restaurants in Hongkong. Der Name ist eine Hommage an ihre Freundschaft - er bedeutet auf Japanisch "schicksalhafte Begegnung" oder "Schicksal".

Vereint durch den Wunsch, die Welt zu sehen

Das kulinarische Geschäft liegt Sato im Blut - sein Vater besitzt eine Izakaya-Bar in der japanischen Stadt Sendai, und er wuchs damit auf, in dem Restaurant auszuhelfen.

Obwohl er die japanische Küche liebt, wollte Sato seinen kulinarischen Horizont immer über die Grenzen seines Landes hinaus erweitern. Im Alter von 19 Jahren arbeitete er sich in einem französischen Restaurant in Tokio hoch, bevor ihn ein Freund, der im Yoshii, einem japanischen Omakase-Restaurant mit zwei Michelin-Sternen in Sydney, arbeitete, auf eine Jobmöglichkeit ansprach.

"Ich war noch ziemlich jung. Ich konnte jederzeit nach Japan zurückkehren. Wenn man ins Ausland geht, ist es besser, in jungen Jahren zu gehen", sagt Sato.

Also zog er nach Sydney und wurde Sous-Chef im Yoshii.

Hamasaki hingegen hatte schon immer davon geträumt, in einem anderen Land zu leben. Im Alter von 19 Jahren arbeitete sie als Kellnerin in einem Teppanyaki-Restaurant in Kobe, bevor der Chefkoch des Restaurants begann, sie in der Küche auszubilden.

"Ich wollte schon immer ins Ausland gehen, seit ich klein war, weil ich neue Kulturen kennenlernen wollte", sagt sie.

"Und ich hatte das Glück, Küchenchefin zu sein, denn ich konnte überall arbeiten. Aber es war sehr schwierig, japanische Teppanyaki-Restaurants außerhalb Japans zu finden. Die meisten von ihnen konzentrierten sich auf performatives Teppanyaki".

Als Hamasaki 2009 eine Stelle in einem Teppanyaki-Restaurant an der australischen Gold Coast angeboten wurde, nahm sie sie an.

Takano hingegen wollte schon immer nach Down Under gehen, bevor sie überhaupt in die Kochbranche einstieg.

"Mein Traum war es, nach Australien zu gehen", sagt die Köchin.

"Aber nach meinem Abschluss hatte ich keine Kochkenntnisse und wusste nicht, wie ich nach Australien kommen sollte. Zehn Jahre später habe ich eine Lösung gefunden."

Der Plan: Kochen lernen und sein Verständnis für die japanische Küche vertiefen und dann diese Fähigkeiten nutzen, um einen Job in Australien zu bekommen.

"Aus zwei verschiedenen Träumen wurde ein Traum", sagt Takano.

Entschlossen bekam er schließlich 2009 ein Angebot, in einem Teppanyaki-Restaurant in Australien zu arbeiten - in demselben wie Hamasaki.

Die Begegnungen und die Trennung

"Als wir uns das erste Mal trafen, sagte er mir, er sei ein Jahr älter als ich. Das war eine Lüge. Elf Jahre", erzählt Hamasaki gegenüber CNN Travel, während ihr Mann verlegen lächelt.

Es dauerte nicht lange, bis die beiden anfingen auszugehen.

"Bei unserem ersten Date gingen wir in ein Musical in Brisbane, weil ich mir 'Cats' ansehen wollte", erinnert sie sich.

"Er sagte, er liebe auch Musicals. Sobald die Musik anfing, schlief er ein. Ich war super aufgeregt."

Aber diese frechen Flunkereien haben sie nicht abgeschreckt.

"(Wenn ich zurückdenke), war das eigentlich ganz lustig. Er ist ein wirklich netter Kerl und ich mochte ihn sehr", sagt Hamasaki.

Aus den Verabredungen wurden bald Ferien, und die beiden reisten in verschiedene australische Städte, um sich die Sehenswürdigkeiten anzusehen. Bei einem ihrer Ausflüge nach Sydney lernten sie Sato in einer Sportbar kennen.

Obwohl die Atmosphäre freundlich war, wurden die beiden nicht sofort enge Freunde.

"Ich bin nicht allzu lange geblieben", sagt Sato. "Ich war schon betrunken, bevor Takano kam. Ich musste am nächsten Tag zur Arbeit gehen. Wir tauschten Kontakte auf Facebook aus und sagten, wir würden uns melden, wenn wir unsere Städte besuchten."

Sie blieben über die sozialen Medien ein wenig in Kontakt, aber das Schicksal führte zwei von ihnen woanders hin.

Sato zog nach London, um in einem anderen Restaurant zu arbeiten.

Hamasaki nahm ein Jobangebot in Dubai an.

Takano blieb an der Goldküste.

Das Paar nahm an, der Umzug bedeute das Ende ihrer Beziehung.

"Es war wie: 'Ich habe es sehr genossen, aber tschüss'", sagt Hamasaki über ihren Abschied.

Bestimmt für Dubai

Doch die Trennung dauerte nur ein Jahr, bevor auch Takano einen Job in Dubai fand. Er sagte seiner Ex-Freundin nicht, dass er kommen würde, und tauchte stattdessen aus heiterem Himmel auf.

"Ich war so überrascht", sagt Hamasaki.

Obwohl Takano sagt, dass die Hotelleitung ihn eingeladen hat, in Dubai zu arbeiten, hat seine Frau eine andere Sicht der Dinge: "Er wollte mich einfach nur verfolgen."

Takano gibt zu, dass ihre Anwesenheit das Geschäft sicherlich versüßt hat.

"Wenn Ami nicht in Dubai wäre, wäre ich nicht in Dubai und würde das Angebot nicht annehmen."

Dennoch blieb er nur acht Monate in der Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, bevor er erneut umzog, um einen Job in Monaco anzunehmen. Dieses Mal beschlossen sie jedoch, es zu versuchen.

"Unsere Beziehung war eine Fernbeziehung. Wir kommunizierten nur über Skype und E-Mail", sagt Hamasaki, der ein weiteres Jahr allein in Dubai blieb, bevor er nach Japan zurückkehrte, um eine Pause von der von Männern dominierten Welt der Restaurants zu machen.

"Ich war gerade dabei, Nägel zu machen", lacht Hamasaki, deren Mann von dieser neuen Information sichtlich überrascht war.

Ich stieß die Tür auf und sah die beiden dort".

Im Jahr 2016 wurde Takano eingeladen, die Küche eines Teppanyaki-Restaurants in Hongkong zu leiten, und er bat Hamasaki, sich ihm anzuschließen.

Sie tat es, und ein Jahr später heirateten die beiden.

Eines Abends im selben Jahr spielte sich in Hongkong eine vertraute Szene ab.

"Ich ging nach der Arbeit in das Restaurant eines Freundes. Ich stieß die Tür auf und - was soll's - ich sah die beiden dort sitzen", sagt Sato, der ohne Wissen von Takano und Hamasaki 2015 nach Hongkong gezogen war.

Die drei wurden enge Freunde, wobei Sato und Takano eine ganz eigene Beziehung entwickelten.

"Wir reden über alles, vor allem über die Arbeit, denn wir sind beide Workaholics. Wir tauschen Lebenserfahrungen aus und treffen uns immer nach dem Gottesdienst zu einem gemütlichen Beisammensein mit Wein", sagt Sato.

Nachdem er die Küchen einiger Restaurants geleitet hatte, beschloss er, im Jahr 2021 sein eigenes Lokal - Censu - zu eröffnen. Das Lokal ist inspiriert von der traditionellen japanischen Izakaya-Küche und dem Wabi-sabi-Konzept - "die Wertschätzung unvollkommener Schönheit und Einfachheit".

Die Idee für Enishi entstand während eines Treffens mit Takano nach dem Gottesdienst.

"Censu war mein Soloprojekt, und ich wollte immer etwas mit meinen guten Freunden machen", sagt Sato.

Im Enishi sind die Gerichte von den drei Köchen beeinflusst - und von ihrer neuen Heimatstadt.

Es gibt eine erfrischend moderne Interpretation von Sashimi sowie ein knuspriges und cremiges Zucchiniblüten-Tempura.

Die Teppanyaki-Frühlingsrolle mit Shirasu (Weißbarsch) ist eine Verschmelzung der Esskulturen von Hongkong und Japan. Die Köche haben auch ein Stück ihrer Heimatstadt in die Speisekarte eingebracht, z. B. Austern-Sanbaizu (ein Dressing aus Reisessig, Zucker und Sojasauce) aus Satos Heimatpräfektur Miyagi sowie Hamasakis Rezept für Niku-Miso (Miso-Schweinefleischsauce) über Daikon.

"Es ist die Kombination aus unseren Erfahrungen und Geschichten. Man sieht nur selten ein Teppanyaki-Restaurant mit einer französisch-westlichen Präsentation, und einige der Gerichte, die wir kreieren, stammen aus unseren eigenen Familien", sagt Sato. "Der Topfreis zum Beispiel stammt von Torus Mutter, und wir haben ihn mit unserer kulinarischen Erfahrung so verfeinert, dass er mit Stolz serviert werden kann."

Obwohl das Trio gemeinsam an der Speisekarte arbeitet, leitet das Ehepaar die Küche im Enishi, während Sato die meiste Zeit im Censu verbringt, das nur 10 Gehminuten entfernt ist.

Wenn er sich an seine zweite Begegnung mit dem Ehepaar in Übersee erinnert, sagt Sato, dass er immer noch überrascht ist, welchen Weg ihr Leben genommen hat.

"Wir trafen uns in einer anderen Stadt, wieder in der gleichen Situation wie in Australien", sagt er.

Der Unterschied diesmal ist, dass Takano und Sato seitdem nicht mehr aufgehört haben, miteinander zu reden.

"Ich gehe fast jeden Tag in den Pausen hierher", sagt Sato über seine Besuche in Enishi.

"Wir treffen uns sechsmal pro Woche. Ich glaube an das Schicksal, ich glaube immer, dass die Begegnung mit einem neuen Menschen oder eine neue Erfahrung einem eine neue Lektion erteilt. Jeder zählt in meinem Leben, und ich bin so froh, dass ich (Toro und Ami) auf meinem Weg getroffen habe."

