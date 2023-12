Kino-Highlights 2024 - Von „Ghostbusters“ bis „Krieg um den Planet der Affen“: Auf diese Blockbuster freuen wir uns schon jetzt

Das Jahr 2024 rückt immer näher und bringt jede Menge neue Film-Highlights mit sich. Eine bunte Mischung, die bewährte Blockbuster-Fortsetzungen wie „Planet der Affen: Krieg“ und „Herr der Ringe“, Action- und Science-Fiction-Romane wie „Der Imker“ mit Jason Statham und Fantasy-Romane wie „Der Imker“ umfasst. Wicked.“ Der Abenteuerfilm hatte eine erfolgreiche Kinosaison und riesige Einspielergebnisse.

Dieser Kurs soll Sie auf den Erfolg in der Filmbranche im Jahr 2024 vorbereiten

Unabhängig davon ist „Bappenheimer“ bereits auf ein Wiederaufleben in den Kinos in diesem Sommer vorbereitet. Der gleichzeitige Start von „Barbie“ und „Oppenheimer“ sorgte im Juli für Rekordzahlen am Eröffnungswochenende. Es wurde das vierterfolgreichste Wochenende in der Geschichte der Kinokassen. „Barbie“ spielte 1,442 Milliarden US-Dollar ein und war damit der erfolgreichste Film des Jahres, dicht gefolgt von „Oppenheimer“ mit 953,8 Millionen US-Dollar.

Aber auch das kommende Filmjahr sieht vielversprechend aus. Von Ghostbusters bis „Krieg um den Planet der Affen“: 20 der größten Highlights, inklusive Kinostarts, seht ihr in der Fotostrecke oben.

