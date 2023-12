Von Berlin bis zum Westjordanland - warum wir Mauern bauen

In einem Moment der Angst, der Entschlossenheit, des Stolzes oder des Trotzes errichten wir Barrieren - zunächst emotionale und dann oft auch physische.

Dann müssen wir mit ihnen, um sie herum und durch sie leben. Wir beobachten, wie sie zerbröckeln, zu Werkzeugen für andere werden oder einfach nur ein weiterer Ort in unserer überfüllten, hektischen Landschaft sind.

Im November, zum 30. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer, organisierte ich eine Ausstellung für den Annenberg Space for Photography in LA mit dem Titel "W|ALLS: Defend, Divide, and the Divine".

Die Idee stammte von der Direktorin der Einrichtung, Katie Hollander, die gleichzeitig vom Jahrestag der Berliner Mauer inspiriert und von den Beweisen fasziniert war, dass die Welt wieder einmal von Mauern besessen zu sein schien, allerdings davon, sie aufzurichten, anstatt sie niederzureißen.

Die Tage rund um den 9. November 1989 waren für die Menschen einer bestimmten Generation ein entscheidender Moment.

Natürlich trug die Tatsache, dass es im Fernsehen übertragen und von so vielen dokumentiert wurde, dazu bei, dass wir uns alle so fühlten, als wären wir dabei gewesen, im Zentrum des Geschehens. Die "Wiedervereinigung" war nicht nur eine politische Abstraktion oder eine redaktionelle Beschreibung, sondern eine emotionale Kakophonie eines vereinten Volkes, wie die Fotografin der Washington Post, Carol Guzy, festhielt, die die feiernden Menschen an diesem Tag festhielt (siehe auch das obere Bild). "Der Fall der Berliner Mauer war für beide Seiten, die so lange getrennt gewesen waren, ein erstaunlicher Moment unglaublicher Freude", so Guzy.

Zu diesem Zeitpunkt im November 1989 gab es 15 Grenzmauern auf der ganzen Welt. Im Mai 2018 waren es laut Elisabeth Vallet, Geografieprofessorin an der Universität von Quebec-Montreal, mehr als 77.

Das Jahr 2020 markiert den 35. Jahrestag des Schengener Abkommens, das die meisten europäischen Länder zur Abschaffung ihrer Binnengrenzen veranlasste. Jetzt werden sogar diese Mauern wieder aufgebaut - ideologisch, emotional und physisch. Kai Wiedenhöfer, der 1989 in Berlin studiert hat, dokumentiert systematisch, panoramisch und wunderschön diesen Ausbruch des Mauerbaus in der ganzen Welt, als wolle er verstehen, wie dieses monumentale Beispiel für das Scheitern einer Mauer so schnell vergessen werden konnte.

Nach seiner jahrzehntelangen Arbeit kommt Wiedenhöfer zu dem Schluss: "Es ist eine primitive Idee, Probleme mit einer Mauer zu lösen. Man kann nicht reden oder eine Lösung finden, man baut eine Mauer. Aber mit der Zeit verursacht das mehr Probleme." Wie die Politikwissenschaftlerin Wendy Brown in ihrem Buch "Walled States, Waning Sovereignty" (Ummauerte Staaten, schwindende Souveränität) feststellt, "scheinen wir in eine Ära intensiver nationalistischer Grenzziehung eingetreten zu sein, die durch die Ummauerung von Nationalstaaten sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne abgesichert wird."

Fotografen - Werbefotografen, Fotojournalisten, Konzept- und Amateurfotografen - haben diese Ausbreitung von Mauern festgehalten, die schnell die Horizontlinien unseres Lebens definieren. Bei der Suche nach Bildern für die Ausstellung konnte ich aus all diesen Quellen schöpfen, denn wo immer wir auch hinreisen, scheinen wir auf Mauern zu stoßen, die sich erheben oder deren Trümmer irgendwo in der Landschaft verbleiben, was bestätigt, dass Menschen schon immer Mauern gebaut haben, unabhängig von der Kultur oder der Epoche. Ebenso haben die Menschen immer Wege gefunden, Barrieren zu überwinden.

Es gibt das buchstäbliche Einreißen oder Abreißen von Mauern, aber die künstlerischen Interventionen können ebenso wirkungsvoll sein.

Es gibt viele Beispiele für Graffiti und Wandmalereien, die eine Mauer in eine Leinwand oder eine Nachrichtentafel verwandeln, und dann gibt es noch die Performances und Skulpturen, die selbst den zweckmäßigsten Zaun als poetisches Mittel nutzen.

In den letzten Jahren gab es eine Reihe solcher Aktionen am Grenzzaun zwischen den USA und Mexiko. Die "Teeter Totter Wall" des Architekturbüros Rael San Fratello brachte die Menschen auf beiden Seiten zusammen, indem sie rosa Wippen durch die Latten des Zauns fädelte, so dass die Bewohner auf beiden Seiten gemeinsam fahren konnten, was die Verbundenheit dieser Gemeinschaften deutlich machte.

Die Künstlerin Tanya Aguiñiga begann das AMBOS-Projekt, eine mehrjährige, mehrdimensionale Serie, die viele Ebenen der Auseinandersetzung mit den US-mexikanischen Grenzgemeinden umfasst, vom Dialog bis zu künstlerischen Interventionen.

In ihrer Arbeit "Tensión" haben Aguiñiga und Jackie Amézquita eine Variation des Rückengurtwebens entwickelt, einer vorkolonialen Technik, bei der die Spannung in den Kettfäden durch den Einsatz des Körpers des Webers mit einem festen Anker wie einem Bettpfosten erzeugt wird.

Anstelle eines leblosen Objekts dienen die beiden Frauen als Webstuhl und führen das Schiffchen hin und her, um das Gewebe zu weben. Dieser Akt der Weitergabe eines Objekts durch den Zaun ist verboten und spiegelt mit dem Akt des Schaffens durch Kontakt auf elegante Weise die Abhängigkeit der Grenzstädte und die grundlegenden Probleme für die wirtschaftliche Stabilität wider, die entstehen, wenn der Kontakt militarisiert wird.

Diese Gemeinschaften und ihre Länder sind im Grunde genommen durch das Land und praktisch durch die Wirtschaft miteinander verbunden, auch wenn eine Mauer sie trennt.

Aber wir haben auch Beispiele dafür gefunden, dass Mauern Menschen zu einer Gemeinschaft zusammenschweißen, wie Ami Vitales Foto von zwei Frauen, die sich an einem Treppenbrunnen in Jaipur, Indien, treffen, so schön zeigt.

Wie alle Fotografien in der Ausstellung "W|ALLS" veranschaulicht sie die vielseitige Natur einer Mauer - von der einfachen Technik über die oberflächliche Ästhetik bis hin zur subjektiven Symbolik.

SHAN Wallace fand eine ähnliche und überraschende Geschichte vor, als sie nach Detroit reiste, um die so genannte "8-Mile Wall" zu fotografieren, ein seltener Fall von diskriminierender Kreditvergabepolitik ("Redlining"), die sich in einer Nachbarschaft und nicht auf der Landkarte einer Bank manifestiert. Für die Ausstellung schrieb Wallace: "Die 8-Meilen-Mauer hat eine eng verbundene Gemeinschaft geschaffen, die zusammenhält und zusammen feiert. Diese Barriere, die ihre Wurzeln in Rassismus und Diskriminierung hat und auch als Detroit Wall, Detroit's Wailing Wall, The Birwood Wall oder Detroit's Berlin Wall bekannt ist, stellt nur einen kleinen Teil der Geschichte dieses Viertels dar.

"Dieses widerstandsfähige 8-Mile-Viertel - voller schwarzer Familien, 90-jähriger Älterer, die sich lebhaft an die glorreichen Zeiten erinnern, Väter mit alten, bonbonfarbenen Autos mit 22-Zoll-Felgen, Tanten mit langen Fingernägeln und Fingerwellen, lachende Kinder - hat sich verpflichtet, die Geschichte der Detroit Wall zu umarmen und gleichzeitig eine gerechtere und sicherere Gemeinschaft zu schaffen und neu zu gestalten, die von ihnen nach ihren eigenen Bedingungen definiert wird.

Letztes Jahr um diese Zeit, als wir begannen, die Fotos für "W|ALLS" zu sichern, sahen wir in den Vereinigten Staaten schockiert und beschämt zu, wie Donald Trump die Regierung lahmlegte und die Gehaltsschecks der Bundesbediensteten als Geisel hielt, um den Kongress zu zwingen, ihm Geld für eine Mauer entlang der Südgrenze zu geben. Während der Tenor - große Angst und entgleisende Spaltung - in dieser Ferienzeit derselbe sein mag, scheint die Mauer an der Grenze zwischen den USA und Mexiko eine ferne Erinnerung zu sein, die durch einen Chor von Schreien gegen Machtmissbrauch von und auf beiden Seiten des Ganges ersetzt wurde. Offensichtlich werden die Mauern immer höher.

Bild oben: Das Foto der Fotografin Carol Guzy zeigt Menschen, die am 9. November 1989 auf der abgebauten Berliner Mauer feiern.

