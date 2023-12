Vietnams neue Brücke ist zum Küssen da, nicht zum Überqueren

Die Brücke ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem italienischen Architekten Marco Casamonti und dem Luxustourismusentwickler Sun Group und befindet sich im Süden der vietnamesischen Insel Phu Quoc, die für ihre schönen Strände bekannt ist.

Die Brücke überspannt eine Länge von über 800 Metern und besteht aus zwei getrennten Hälften.

Das Design wurde von Michelangelos klassischem Fresko "Die Erschaffung Adams" in der Sixtinischen Kapelle inspiriert - genau wie die spitzen Finger auf dem Gemälde berühren sich die beiden Hälften der Brücke nicht ganz.

Stattdessen sind der nördliche und der südliche Teil nur 30 Zentimeter voneinander entfernt. Das bedeutet, dass ehemalige Küsser auf jeder Seite einen Sitzplatz einnehmen müssen, um sich dann für den großen Knutscher dramatisch vorzubeugen.

Der Abstand zwischen den Brückenhälften wurde so genau berechnet, dass die Sonne am 1. Januar eines jeden Jahres direkt in die Lücke zwischen den beiden Hälften fällt, so die Sun Group.

Der vietnamesische Name der Brücke, "Cau Hon", bedeutet auch "Heiratsantrag", für alle Besucher, die hoffen, einen Heiratsantrag machen zu können.

Die Brücke befindet sich in Sunset Town auf der Insel Phu Quoc in der südlichen vietnamesischen Provinz Kien Giang, 40 Flugminuten von Ho-Chi-Minh-Stadt entfernt.

Phu Quoc wird oft als Vietnams schönste Insel angesehen und ist bei Hochzeitsreisenden sehr beliebt.

Die Sun Group hat bereits mehrere ähnliche Projekte realisiert, darunter die Goldene Brücke" in der Nähe von Da Nang, wo zwei riesige Hände ein schimmerndes Bauwerk in die Höhe heben. Die Brücke liegt mehr als 1 400 Meter über dem Meeresspiegel und ist 150 Meter lang.

Phu Quoc hat stark in die touristische Infrastruktur investiert. Gehobene Hotelmarken wie Regent, InterContinental und JW Marriott sind auf der Insel vertreten.

Jetzt gibt es eine weitere Touristenattraktion auf der Insel, die alle Besucher erleben können.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com