Verspätetes, verlorenes oder beschädigtes Gepäck: Was Sie tun sollten

Die Sorge ist berechtigt, vor allem bei Reisen in den Winterurlaub, und die Übergabe von aufgegebenen Koffern kann sich heutzutage fast wie ein Vertrauensbruch anfühlen.

Doch Sie sind nicht völlig machtlos. Es gibt Dinge, die Sie tun können, und Strategien, die Sie anwenden können, um den Verlust eines Koffers zu vermeiden oder zumindest die Auswirkungen von verspätetem, verlorenem, gestohlenem oder beschädigtem Gepäck zu minimieren.

Bevor Sie zum Flughafen fahren

Buchen Sie Nonstop-Flüge: Wenn Sie sich wirklich Sorgen um Ihr aufgegebenes Gepäck machen, sollten Sie Nonstop-Flüge oder zumindest Zwischenstopps mit viel Zeit bevorzugen, so Scott Keyes, der Gründer der Website Going.com (ehemals Scott's Cheap Flights), die Flugangebote und Reisetipps bereitstellt.

"Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Gepäck beim Umsteigen zwischen den Flugzeugen verloren geht, vor allem, wenn der Anschluss knapp ist. Und er sagt, dass dies bei internationalen Flügen mit engen Verbindungen doppelt so hoch ist.

Denken Sie an Billigfluggesellschaften: Bei Full-Service-Airlines ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gepäckstücke verloren gehen, größer als bei Billigfliegern, die in der Regel mehr Nonstop-Flüge anbieten, bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gepäckstück während des Transports verloren geht, geringer ist.

Keyes sagte, er würde seine Buchungsentscheidung nicht allein davon abhängig machen, aber es ist ein interessanter Nebenfaktor, den man berücksichtigen sollte.

Machen Sie Fotos von Ihrem Gepäck und dessen Inhalt: Jo Hoban, ein Reisebüro in Spanish Fork, Utah, etwa 50 Meilen südlich von Salt Lake City, sagte gegenüber CNN Travel, dass sie ihren Kunden rät, "ein Foto ihres Gepäcks zu machen, denn die ersten Fragen der Fluggesellschaften sind der Markenname des Gepäcks, die Farbe des Gepäcks, die Größe des Gepäcks und der Inhalt des Gepäcks."

Sie sagte auch, man solle das, was man einpacken will, auf dem Bett ausbreiten und ein Foto davon machen. Wenn die Tasche verloren geht, hilft das, den Inhalt zu dokumentieren.

Nutzen Sie die Gepäckverfolgung: "Viele Fluggesellschaften ermöglichen es Ihnen, den Status Ihres Gepäcks in ihren Apps zu sehen, was Ihnen die Gewissheit geben kann, dass Ihr Gepäck mit Ihnen auf dem Flug ist - oder Ihnen zumindest einen Einblick in den Standort Ihres Gepäcks gibt, falls es sich verspätet", so Scott's Cheap Flights in einer E-Mail-Pressemitteilung.

Sie können selbst eine unabhängige Verfolgung einrichten. Paula Twidale, Senior Vice President of Travel bei AAA, verweist auf AirTag, das sich mit einem Apple-Gerät verbinden lässt, so dass Sie den Standort des Anhängers verfolgen können.

Kennzeichnen Sie Ihre Koffer auch im Inneren ordnungsgemäß: Die Verbraucherschutzorganisation Travelers United empfiehlt, die Daten auch auf der Innenseite des Koffers anzubringen, für den Fall, dass das äußere Etikett abgerissen wird. Hoban macht den gleichen Vorschlag.

"Mir wurde auf dem Flughafen in Salt Lake [City] eine Tasche vom Karussell genommen. Zum Glück kannte ich die Leute, die mir die Tasche weggenommen hatten, so dass es einfach war, sie umzutauschen", sagt sie. "Aber was wäre, wenn ich diese Leute nicht kennen würde? Was, wenn es völlig fremde Leute waren, die meine Tasche mit nach Hause genommen haben? Hoffentlich sind sie gute, ehrliche Leute und sehen, dass ich einen Namen und eine Telefonnummer in der Tasche habe, damit sie mich anrufen und mich über den Fehler informieren können.

Die Macht des Handgepäcks: Die Fluggesellschaften können kein Gepäck verlieren, das Sie nicht aufgegeben haben. Twidale empfiehlt, so wenig Gepäck wie möglich zu packen und nur Handgepäck zu benutzen. So sparen Sie beim Verlassen des Flughafens Zeit und haben mehr Ruhe.

Überprüfen Sie den Versicherungsschutz Ihrer Kreditkarte: Bevor Sie eine zusätzliche Reiseversicherung abschließen, empfiehlt Keyes, Ihre Kreditkartenpolice auf Reiseschutz zu überprüfen.

Möglicherweise erhalten Sie eine zusätzliche Entschädigung (für das, was die Fluggesellschaften nicht abdecken), nicht nur für verlorenes Gepäck, sondern auch für die Erstattung von Dingen, die Sie kaufen müssen, während Sie auf Ihr Gepäck warten.

Am Flughafen vor dem Flug

Geben Sie Ihr Gepäck rechtzeitig auf: Travelers United sagt, dass die Gepäckaufgabe in letzter Minute die Gefahr von Problemen erhöht.

"Setzen Sie das System nicht unter Druck. Die kleinste Verspätung kann schwerwiegende Folgen haben, wenn Ihr Gepäck über das Förderband läuft und für die Sicherheitskontrolle ausgewählt wird", heißt es auf der Website.

Lassen Sie die Handykamera wieder laufen: Keyes schlug vor, kurz vor der Übergabe der aufgegebenen Koffer diese zu öffnen und ein Foto zu machen.

"Wenn Ihr Koffer verloren geht und Sie darin Wertsachen haben ... ein Foto von dem, was sich darin befunden hat, wird Ihnen helfen, im Nachhinein eine Entschädigung zu erhalten.

Überprüfen Sie den Bestimmungsort auf dem Gepäckanhänger: Travelers United rät außerdem, die Gepäckanhänger der Fluggesellschaft zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie an den Zielort gehen, insbesondere wenn Sie am Straßenrand einchecken. Und der North Carolina Consumers Council erinnert daran, das Ticket oder den Aufkleber für die Gepäckausgabe aufzubewahren.

Wenn Ihr Gepäck verspätet ist

Suchen Sie andere Plätze am Flughafen auf: Wenn Ihre Koffer nicht auf dem vorgesehenen Abholband stehen, empfiehlt die Reisehinweis-Website The Points Guy, die nahegelegenen Gepäckbänder zu überprüfen. Dies ist auch ein guter Zeitpunkt, um die bereits erwähnten Tracking-Apps zu nutzen.

Melden Sie Ihr Problem und füllen Sie Formulare am Flughafen aus: Wenn Ihr Gepäck nicht aufgetaucht ist, informieren Sie die Fluggesellschaft.

"Oft erklärt das Personal der Fluggesellschaft, dass das Gepäck zwar gefunden wurde, sich aber bis zum nächsten Flug verzögern wird", so Travelers United. "Wenn Sie die Zeit haben, warten Sie. Wenn nicht, füllen Sie die entsprechenden Formulare für verlorenes Gepäck am Flughafen aus.

Lassen Sie Ihr Gepäck von der Fluggesellschaft ausliefern: Keyes sagt, wenn eine Fluggesellschaft Ihre Koffer ausfindig machen kann, es aber noch Stunden dauern wird, bis sie ankommen, vergewissern Sie sich, dass die Mitarbeiter die Adresse haben, an der Sie sich aufhalten werden, und nutzen Sie den Lieferservice der Fluggesellschaft.

Bewahren Sie Quittungen auf: "Wenn Sie etwas kaufen, um die Tage ohne Ihr Gepäck zu überstehen - vom neuen Badeanzug bis zur Zahnpasta -, bewahren Sie die Quittungen auf. Möglicherweise benötigen Sie diese, um eine Erstattung zu erhalten", rät Scott's Cheap Flights (jetzt Going.com).

Wenn Ihr Gepäck verloren geht

Informieren Sie sich über die Schadensersatz- und Entschädigungsrichtlinien Ihrer Fluggesellschaft: Jede Fluggesellschaft sollte auf ihrer Website Informationen darüber bereithalten, was zu tun ist, wenn Ihr Gepäck verloren geht. Dies ist zum Beispiel die Seite von Delta Air Lines. Dies ist die Seite von American Airlines. Und dies ist die Seite von Southwest Airlines. Und Fluggesellschaften außerhalb der Vereinigten Staaten haben ihre eigenen Systeme. So geht es, wenn Sie mit British Airways fliegen.

Wenn die Fluggesellschaft nicht hilfsbereit ist: Wenn die Fluggesellschaft mit der Entschädigung hinterherhinkt ... scheuen Sie sich nicht, sich beim Verkehrsministerium zu beschweren", sagte Keyes in Bezug auf US-Fluggesellschaften. Sie können hier eine Beschwerde einreichen.

"Das Verkehrsministerium hat ein spezielles Büro zur Durchsetzung der Luftfahrtbestimmungen eingerichtet, das sich sehr viel aktiver um den Schutz der Verbraucher kümmert und versucht, gegen Fluggesellschaften vorzugehen, wenn diese ihren Kunden nicht die Art von Entschädigung oder Rückerstattung gewähren, zu der sie nach den Bundesgesetzen verpflichtet sind."

Informationen zur Geltendmachung von Ansprüchen bei Flügen im Vereinigten Königreich finden Sie hier. Und die Website der britischen Zivilluftfahrtbehörde finden Sie hier. Weitere Informationen zu kanadischen Flügen finden Sie hier.

Haftungsgrenzen: Es gibt Kleingedrucktes, Ausnahmen und Hürden für den Papierkram/die Dokumentation, aber Sie können letztendlich Geld für Ihr verlorenes Gepäck bekommen.

Bei Inlandsflügen in den USA beträgt der vom US-Verkehrsministerium festgelegte Haftungshöchstbetrag 3.800 Dollar. Es steht den Fluggesellschaften frei, mehr als diesen Betrag zu zahlen, sie sind jedoch nicht dazu verpflichtet. Bei internationalen Flügen liegt dieser Betrag bei 1.780 $. Weitere Informationen des Verkehrsministeriums finden Sie hier.

Beschädigtes Gepäck: Wenn Sie feststellen, dass Ihr Gepäck beschädigt ist, während Sie sich noch am Flughafen befinden, melden Sie es dort. Nach Angaben des US-Verkehrsministeriums sind die Fluggesellschaften nicht verpflichtet, für Schäden an Gegenständen aufzukommen, die durch unsachgemäße Verpackung verursacht wurden, und sie sind auch nicht für "bestimmte Kategorien von Gegenständen (z. B. zerbrechliche Gegenstände, Elektronik, Bargeld, verderbliche Gegenstände ...)" verantwortlich.

Sie haften für Schäden an Rädern, Griffen und Gurten.

Dieser Artikel wurde erstmals im August 2022 veröffentlicht und wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert.

Quelle: edition.cnn.com