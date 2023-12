Deutscher Wetterdienst - Verregneter Weihnachtstag in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich weiterhin auf Regen am Wochenende und über Weihnachten einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilte am Freitag mit, dass es am Heiligabend zeitweise zu heftigen Regenfällen kommen werde. Das Wetter bleibt bewölkt und teilweise stürmisch. Der DWD erwartet für Freitag und Samstag Temperaturen von 7 bis 11 Grad, am Sonntag 6 bis 11 Grad. Über Nacht wird weiterer Regen erwartet.

DWD-Prognose

Quelle: www.stern.de