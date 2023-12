ADAC-Prognose - Verkehr über Weihnachten: Züge und Autobahnen dürften voll sein

Ob im Auto, im Zug oder in der Luft - um Weihnachten sind in Berlin und Brandenburg meist viele Menschen unterwegs. Reisende müssen sich daher auf überfüllte Züge und Autobahnen einstellen, vor allem kurz vor den Feiertagen.

ADAC rechnet mit starken Verkehrsbehinderungen

Der ADAC rechnet vor dem Weihnachtswochenende mit Staus auf vielen deutschen Autobahnen. Mit den schlimmsten Staus rechnet der Automobilclub am Freitagnachmittag und Samstagmorgen. Vor allem auf den Autobahnen rund um die Großstädte, darunter Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt und München, wird mit Staus gerechnet.

Mit Staus rechnet der ADAC auch auf der A2 Dortmund-Berlin, der A1 Köln-Hamburg und auf Autobahnen in Richtung Süden wie der A7 und A8. Für den 24. und 25. Dezember rechnet der ADAC mit einem Rückgang des Verkehrs, am 26. Dezember kann es jedoch wieder zu Staus auf den Straßen kommen.

Anpassungen bei den Fahrplänen der Berliner S- und U-Bahn

Wer in Berlin Urlaub macht, kann laut Fahrplan vom Sonntag am 24., 25. und 26. Dezember mit den Berliner Verkehrsbetrieben die Stadt besuchen. Wie das Verkehrsunternehmen mitteilte, sind allein am 24. Dezember 3.900 BVG-Mitarbeiter im Einsatz, um die Berlinerinnen und Berliner weiter an ihr Ziel zu bringen.

Trotz der Feiertage wird die U-Bahn weiter genutzt. Von Freitag (22. Dezember) bis Dienstag (26. Dezember) gibt es in allen Zügen außer der U4 keine Nachtpausen.

Der Sonntagsfahrplan gilt auch für die Berliner S-Bahn in der Weihnachtszeit. Am 24. Dezember ist er bis 17 Uhr gültig. Danach verkehren alle Züge außer der Ringbahn im 20-Minuten-Takt.

Deutsche Bahn stockt Zugangebot auf

Um das hohe Fahrgastaufkommen in der Weihnachtszeit auszugleichen, setzt die Deutsche Bahn zwischen dem 20. Dezember und dem 1. Januar 60 Sonderzüge im Fernverkehr auf ihren Strecken ein. Nach Angaben der Deutschen Bahn soll damit eine Entlastung auf beliebten Strecken wie Berlin-Göttingen-Frankfurt oder Köln-München (über Frankfurt und Stuttgart) erreicht werden. Der Konzern hofft, während der Ferienzeit rund 300 zusätzliche Servicekräfte an den Bahnhöfen einsetzen zu können.

Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbandes Pro Bahn, prognostiziert, dass "der Freitag besonders schwierig wird." Er rechnet damit, dass die Bahnhöfe trotz der zusätzlichen Sitzplätze während der Ferienzeit voll sein werden.

Die Bahn verzeichnete nach eigenen Angaben in der gesamten Vorweihnachtswoche eine hohe Nachfrage. Dies liegt zum Teil daran, dass Heiligabend in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt. Der Konzern rechnet außerdem mit einer gleichmäßigen, aber von Jahr zu Jahr höheren Nachfrage.

BER erwartet 950.000 Passagiere

Der Flughafen Berlin Brandenburg rechnet mit 950.000 Passagieren, die zwischen dem 22. Dezember und dem 7. Januar ankommen oder abfliegen. Der Flughafen teilte kürzlich mit, dass "der 22. Dezember mit fast 73.000 Passagieren der verkehrsreichste Tag sein wird". Europäische Metropolen sowie Ziele in der Türkei und auf den Kanarischen Inseln sind in dieser Zeit besonders beliebt. Auch Winterreisen nach Tromsø in Norwegen, Innsbruck in Österreich oder Rovaniemi in Finnland sind beliebt.

