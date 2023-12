Verfechter des sozialen Wohnungsbaus in Frankreich erhalten den "Nobelpreis der Architektur

Das Duo, das mit seinem "Niemals abreißen"-Ethos der bestehenden städtischen Architektur neues Leben eingehaucht hat, wird bei einer Zeremonie im Laufe dieses Jahres mit dem Pritzker-Preis 2021 ausgezeichnet, wie die Organisatoren am Dienstag bekannt gaben.

Lacaton und Vassal, die in Frankreich bzw. Marokko geboren wurden, lernten sich als Studenten in Bordeaux kennen, bevor sie 1987 das in Paris ansässige Büro Lacaton & Vassal mitbegründeten. Gemeinsam haben sie eine Reihe bedeutender Kultur- und Bildungsgebäude entworfen, darunter den 2009 fertiggestellten Campus der School of Architecture in Nantes am Flussufer und die ehrgeizige Erweiterung der Kunstgalerie Palais de Tokyo in Paris im Jahr 2012, bei der das Museum um 20.000 Quadratmeter vergrößert wurde.

Die meisten Auszeichnungen der Branche, darunter der Global Award for Sustainable Architecture und der prestigeträchtige Mies van der Rohe Award, erhielten sie jedoch für die Renovierung des französischen Sozialwohnungsbaus der Nachkriegszeit. Ihr gemeinsam mit dem Architekten Frédéric Druot verfasstes "Plus"-Manifest aus dem Jahr 2004 forderte die französische Regierung auf, die Sozialwohnungen des Landes zu sanieren, anstatt sie abzureißen, mit dem Mantra: "Niemals abreißen, niemals entfernen oder ersetzen, immer hinzufügen, umgestalten und wiederverwenden!"

Dieser Ansatz hat zur Verjüngung mehrerer großer Wohnblöcke geführt, die vom Abriss bedroht waren, da die französische Stadtplanungspolitik in den 2000er Jahren darauf abzielte, veraltete Sozialwohnungen abzureißen und neu zu bauen, anstatt sie zu verbessern. Im Jahr 2011 schlossen Lacaton, Vassal und Druot die Umgestaltung des Tour Bois le Prêtre ab, eines heruntergekommenen Wohnprojekts aus den 1960er Jahren im Norden von Paris. Indem sie die Fassade des Gebäudes ersetzten, vergrößerten die Architekten nicht nur die Quadratmeterzahl jeder der 96 Wohnungen, sondern fügten auch moderne Elemente wie Terrassen und große Fenster hinzu.

Später schloss das Trio eine groß angelegte Renovierung einer anderen Sozialwohnungssiedlung in Bordeaux ab, bei der die 560 Wohnungen modernisiert und erweitert wurden, ohne die derzeitigen Bewohner zu vertreiben. Laut einer Pressemitteilung, in der die Pritzker-Preisträger des Jahres 2021 bekannt gegeben wurden, wurde ihre Arbeit zu einem Drittel der Kosten abgeschlossen, die für den Abriss und den Wiederaufbau der drei Wohnblöcke anfallen würden.

Abriss als "Akt der Gewalt

Bei anderen groß angelegten Renovierungsprojekten in Frankreich haben Lacaton und Vassal eine alte Fabrik in Bordeaux in ein Privathaus und eine stillgelegte Schiffswerft in Dünkirchen in eine Galerie und Büroräume verwandelt.

"Transformation ist die Möglichkeit, aus dem Vorhandenen mehr und Besseres zu machen", wird Lacaton in einer Pressemitteilung zitiert, in der die diesjährigen Pritzker-Preisträger vorgestellt werden. "Der Abriss ist eine Entscheidung der Leichtigkeit und Kurzfristigkeit. Es ist eine Verschwendung von vielen Dingen - eine Verschwendung von Energie, eine Verschwendung von Material und eine Verschwendung von Geschichte. Außerdem hat er sehr negative soziale Auswirkungen. Für uns ist es ein Akt der Gewalt".

Der Pritzker-Preis wurde erstmals 1979 an den berühmten Modernisten Philip Johnson verliehen und würdigt die Arbeit eines oder mehrerer lebender Architekten, die eine Kombination aus "Talent, Vision und Engagement" aufweisen, so die Organisatoren. Obwohl der Preis traditionell an einen einzelnen Architekten verliehen wird, haben in den letzten Jahren mehrere Duos den Preis erhalten, angefangen mit Jacques Herzog und Pierre de Meuron im Jahr 2001.

Das japanische Duo Ryue Nishizawa und Kazuyo Sejima wurde 2010 gemeinsam zu Pritzker-Preisträgern ernannt, während die irischen Architekten Yvonne Farrell und Shelley McNamara im vergangenen Jahr den Preis erhielten. Im Jahr 2017 waren die spanischen Architekten Rafael Aranda, Carme Pigem und Ramon Vilalta das erste Trio, das den Preis erhielt.

Mit der Ankündigung vom Dienstag ist Lacaton die sechste Frau, die zum Pritzker-Preisträger ernannt wurde. Es gab jedoch auch Forderungen, die Architekten Denise Scott Brown und Lu Wenyu nachträglich neben ihren preisgekrönten Ehemännern und Designpartnern Robert Venturi und Wang Shu auszuzeichnen.

Die Preisrichter erklärten, dass Lacatons und Vassals Ansatz "die Hoffnungen und Träume der Moderne, das Leben vieler Menschen zu verbessern", wiederbelebt habe. In der Begründung der Jury heißt es weiter: "Sie erreichen dies durch ein starkes Gefühl für Raum und Materialien, das eine Architektur schafft, die in ihren Formen so stark ist wie in ihren Überzeugungen, so transparent in ihrer Ästhetik wie in ihrer Ethik."

Die zehnköpfige Jury, der Architekten, Pädagogen und der stellvertretende Richter des Obersten Gerichtshofs der USA, Stephen Breyer, angehörten, würdigte die beiden auch dafür, dass sie "den Begriff der Nachhaltigkeit erweitert haben", und erklärte, dass die beiden Architekten "jeden Gegensatz zwischen architektonischer Qualität, ökologischer Verantwortung und dem Streben nach einer ethischen Gesellschaft ablehnen".

Der Juryvorsitzende Alejandro Aravena, selbst Pritzker-Preisträger 2016, sagte in einer Presseerklärung, Lacaton und Vassal seien "radikal in ihrer Zartheit und kühn durch ihre Subtilität, indem sie einen respektvollen und doch geradlinigen Ansatz für die gebaute Umwelt finden".

Lacaton und Vassal haben zwar überwiegend in Frankreich gearbeitet, aber auch in der Schweiz und im Senegal, wo derzeit ein von ihrem Büro entworfenes Hotel gebaut wird.

Bild oben: Das sanierte Sozialwohnungsprojekt Grand Parc aus den 1960er Jahren in Bordeaux, Frankreich.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com