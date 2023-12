Tarifkonflikt - Verdi: Einzelhandel warnt trotz neuem Verhandlungstermin

Inmitten eines Tarifstreits im Einzelhandel will die Gewerkschaft Verdi trotz eines neuen Verhandlungstermins an einem erklärten Warnstreik festhalten. „Die derzeit in dieser Woche laufenden bundesweiten Streiks bis Heiligabend werden vom Verhandlungstermin in Hamburg nicht berührt“, sagte Verdi am Donnerstag auf dpa-Anfrage in Berlin. „Sie werden wie geplant fortgesetzt.“

Die Retail Leaders Association hatte zuvor angekündigt, dass sie nach mehr als 60 erfolglosen Tarifverhandlungsrunden und hochrangigen Diskussionen in verschiedenen Tarifverhandlungsbereichen versuchen werde, am 28. Dezember eine neue Einigung zu erzielen.

„Es ist gut, dass die Arbeitgeber unsere Terminvorschläge angenommen haben und in diesem Jahr wieder an den Verhandlungstisch wollen. Denn wer nicht redet, wird keine Lösung finden“, sagte Corinna Groß, Leiterin des Bundeseinzelhandels Gruppe.VERDI Bundesvorstand.

Gross fügte hinzu: „Das Schlimme ist, dass sie uns offen drohen und das ist die letzte Chance, zu einer Einigung zu kommen.“ Nur weitere Verbesserungen des Angebots können zu einem Abschluss führen. „Tarifrichtlinien akzeptieren wir nicht! Daher gehen wir nun davon aus, dass der Arbeitgeber tätig wird und hoffen, dass wir zu einem Abschluss für die Arbeitnehmer der Hansestadt kommen können.“

Quelle: www.stern.de