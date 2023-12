Ermittlungen - Verdächtiger wegen Hochzeitsmordes festgenommen: in Untersuchungshaft

Etwa eine Woche nachdem ein 42-jähriger Mann tot in einer Berliner Wohnung aufgefunden wurde, wurde ein Verdächtiger festgenommen – HOCHZEIT. Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin gaben am Freitag bekannt, dass ein Haftbefehl gegen ihn ergangen sei. Ein 56-Jähriger steht im Verdacht, den Mann ermordet zu haben. Der 42-Jährige wurde letzten Donnerstag tot in einer Wohnung in der Utrechter Straße aufgefunden.

Ermittlungen des LKA-Mordkommandos und der Staatsanwaltschaft führten zu dem Tatverdächtigen. Er soll am Mittwoch im Wedding festgenommen worden sein, gegen ihn wurde am Donnerstag ein Haftbefehl erlassen.

