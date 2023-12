Venedig will Touristengruppen begrenzen und Lautsprecher verbieten

Gruppen dürfen auch nicht mehr in engen Straßen, auf Brücken oder in Durchgängen halten.

Die neuen Vorschriften, die die touristischen Aktivitäten in der überfüllten Stadt weiter einschränken, werden im historischen Zentrum sowie auf den Inseln Murano, Burano und Torcello im Juni 2024 in Kraft treten, heißt es in einer Erklärung auf der Website der Stadt Venedig.

"Gruppen dürfen nicht mehr als 25 Personen umfassen, d.h. die Hälfte der Passagiere eines Reisebusses. Die Verwendung von Lautsprechern, die Verwirrung und Störungen verursachen könnten, wird ebenfalls verboten", heißt es in der Erklärung.

Die Entschließung muss vor ihrer Umsetzung dem Stadtrat vorgelegt werden.

Sicherheitsstadträtin Elisabetta Pesce bezeichnete die Entwicklung als "eine wichtige Maßnahme zur Verbesserung der Verwaltung von Gruppen" sowie zur "Förderung eines nachhaltigen Tourismus und zur Gewährleistung des Schutzes und der Sicherheit der Stadt".

Die Museen in Venedig begrenzen bereits die Gruppengröße auf 25 Personen.

Simone Venturini, der Stadtrat für Tourismus, sagte, der Schritt sei Teil eines breiteren Rahmens von Maßnahmen, die darauf abzielen, das Tourismusmanagement in Venedig zu verbessern und ein besseres Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Einwohner und denen der Besucher herzustellen.

Die neuen Regeln treten zwei Monate nach der versuchsweisen Einführung einer Besuchergebühr von 5 € (5,40 $) für Tagesausflügler in der Stadt in Kraft.

Dies geschah auch, nachdem die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) im Juli empfohlen hatte, Venedig auf die Liste der gefährdeten Kulturgüter zu setzen.

Die UNESCO forderte die italienische Regierung auf, "mit größtem Engagement" die "seit langem bestehenden Probleme" in der Stadt anzugehen.

Das beliebte Touristenziel hat seit Jahren mit zu vielen Besuchern und den Auswirkungen des Klimawandels zu kämpfen.

Quelle: edition.cnn.com