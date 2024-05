US-Unternehmen kauft alte Flugzeuge für die Entwicklung moderner Lösungen für nukleare Katastrophen.

Fünf Passagierflugzeuge, die zuvor von Korean Air eingesetzt wurden, wurden von der Sierra Nevada Corporation gekauft, einem Unternehmen, das an der Entwicklung von Ersatzflugzeugen für die Flotte strategischer Militärflugzeuge der US Air Force beteiligt ist, die als "Doomsday"-Flugzeuge bekannt sind. Diese Flugzeuge dienen als Kommando- und Kontrollzentren für den Fall eines nationalen Notfalls, bei dem bodengestützte Einrichtungen zerstört oder außer Gefecht gesetzt werden könnten, und ermöglichen es dem Präsidenten, dem Verteidigungsminister und den Mitgliedern der Joint Chiefs sowie über 100 weiteren Personen, die US-Streitkräfte aus der Luft zu kontrollieren. Die Doomsday-Flugzeuge sind so konstruiert, dass sie den Auswirkungen eines elektromagnetischen Impulses, eines verheerenden elektrischen Impulses, der durch eine Nuklearexplosion verursacht wird, standhalten. Diese Flugzeuge müssen trotz eines solchen Ereignisses funktionsfähig sein und könnten sogar als mobiles Pentagon dienen. Eines dieser Flugzeuge ist immer in Alarmbereitschaft und auf einem Militärstützpunkt irgendwo auf der Welt stationiert.

Am Freitag bestätigte ein Sprecher von Sierra Nevada offiziell den Kauf der Flugzeuge von Korean Air, lehnte es aber ab, weitere Informationen zu geben. Am 26. April erhielt Sierra Nevada jedoch einen 13-Milliarden-Dollar-Auftrag zur Entwicklung und Herstellung des Survivable Airborne Operations Center, so der offizielle Name des neuen Doomsday-Flugzeugs. Das Projekt soll bis 2036 abgeschlossen sein, heißt es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums. Sierra Nevada eröffnete 2021 eine große Wartungs- und Reparaturanlage am Dayton International Airport in Ohio, und der Bau eines zweiten Hangars derselben Größe hat begonnen. Die Pläne zeigen eine 747-800 im Inneren der Anlage. Die 747-800 wäre eine Verbesserung gegenüber den älteren und kleineren 747-200, die derzeit in der Doomsday-Flotte eingesetzt werden.

Im Jahr 2021 kündigte Korean Air an, dass sie fünf ihrer Flugzeuge an Sierra Nevada verkaufen würde, um neue Flugzeuge in ihre Flotte aufzunehmen. Die Fluggesellschaft erklärte in einer Erklärung, dass dieser Verkauf Teil ihres mittel- bis langfristigen Plans zur Einführung neuer Flugzeuge" sei und dass sie davon ausgehe, dass das Geschäft bis zum 30. September 2025 abgeschlossen sein werde. Ab Oktober 2023 umfasste die Flotte von Korean Air neun 747-800 Passagierflugzeuge.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com