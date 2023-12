Große Preisunterschiede - Urlaub buchen, aber richtig machen: Das sind laut Stiftung Warentest die besten Online-Reisebüros

Ein klassischer Pauschalurlaub mag zunächst nicht nach dem größten Abenteuer klingen, steht aber dennoch bei den meisten Urlaubern ganz oben auf der Wunschliste für die nächste Reise. Dafür gibt es mehrere Gründe: Wer Anreise, Unterkunft und Essen vor Ort gemeinsam bucht, spart nicht nur weniger Geld, er kann auch besser planen, wie viel der ganze Spaß kosten wird. Sollte außerdem das Schlimmste passieren – zum Beispiel plötzliche Unruhen oder ein Vulkanausbruch an Ihrem Reiseziel, wie er derzeit in Island zu beobachten ist – werden Sie von Ihrem Reisebüro beschützt und können sich darauf verlassen, dass Sie sich darum kümmern etwaige erforderliche Umbuchungsangelegenheiten.

Dieser Boom lässt sich auch dadurch erklären, dass die Buchung von Reisen dank Online-Reisebüros heute einfacher denn je ist. Etwa die Hälfte aller Reisepakete in Deutschland werden mittlerweile digital gebucht, Tendenz steigend. Dies ist normalerweise (aber nicht immer) eine gute Idee, wenn Sie neben einer einfachen Buchung auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Zu diesem Ergebnis kommt die Stiftung Warentest in der aktuellen Analyse. Mithilfe von Model Travel verglichen Experten die Angebote von 15 verschiedenen Reiseveranstaltern auf Plattformen für Gruppenreisen und stellten deutliche Unterschiede in Preis und Service fest.

Reisepreise variieren stark

Sie suchen nach Wanderausflügen nach Fuerteventura, Paarurlauben nach Dubai, Familienurlauben nach Mallorca, Reisen mit Freunden in die Türkei und Gesangsausflügen nach New York. Bei allen Reisearten liegt die Preisspanne zwischen dem günstigsten und dem teuersten Online-Angebot bei mindestens einigen Hundert Euro, oft beträgt der Preisunterschied mehr als 1.000 Euro. Unabhängig von Ihren Reiseabsichten lohnt es sich also immer, die Preise zu vergleichen, anstatt gleich das erste Angebot anzunehmen.

Die besten Empfehlungen stammen laut Tests von Check24, HolidayCheck und Last Minute. Das Online-Reisebüro besticht durch gute Übersicht, günstige Angebote und große Auswahl. Die meisten Anbieter (10) landen jedoch nur im Mittelfeld; meist werden sie aufgrund der Zugänglichkeit, der überhöhten Preise und der Unfähigkeit, Angebote zu finden, abgezogen. Wenn Sie besonders günstig reisen möchten, sind Travelscout24 oder Urlaub.de die beste Wahl.

Den vollständigen kostenpflichtigen Test können Sie hier lesen.

Quelle: www.stern.de