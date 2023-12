Wettervorhersage - Unwetter und Regen in Sachsen-Anhalt: Orkan auf dem Brocken

Am Freitag kommt es in Sachsen-Anhalt zu Unwettern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilte am Freitag mit, dass es weiterhin Regen und Schneeschauer gebe. Abends hält der Regen länger an und im Harz fällt Schnee. In Broken werden Stürme und Wirbelstürme erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen vier und sechs Grad, im Harz zwischen null und vier Grad.

In der Nacht breitete sich der Regen von West nach Ost aus und die Schneefallhöhe betrug mehr als 400 Meter. Besonders in Broken gibt es immer noch Unwetter mit Temperaturen von drei bis einem Grad Celsius, im Oberharz können Temperaturen von bis zu minus zwei Grad Celsius herrschen. Oberhalb von 600 Metern über dem Meeresspiegel begann es am Samstag zu regnen und östlich der Elbe fiel Schnee. Der DWD prognostiziert schwere Stürme für den Broken River. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen vier und sechs Grad, im Harz zwischen null und vier Grad.

In der Nacht zum Sonntag wird es regnen. Die Windböen erreichen fünf bis drei Grad, im Oberharz erreichen sie Böen bis zu einem Grad. Der Sonntag (Heiligabend) wird mild und regnerisch. In einigen Gebieten dauern die Stürme immer noch an und es wird mit dem Zyklon „Broken“ gerechnet. Die Temperaturen klettern auf sieben bis elf Grad.

