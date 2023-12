Unwetter - Unwetter sorgt in Schleswig-Holstein für viele Unfälle

Sturmtief Zoltan sorgte in der Nacht zum Donnerstag und Freitag für mehrere Einsätze in Schleswig-Holstein. Drei Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Lagedienst Schleswig-Holstein meldete insgesamt 364 Einsätze.

Im Kreis Schleswig-Flensburg wurde ein Mann schwer verletzt, als sein Auto auf der Faldorfer Straße gegen einen Baum prallte. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Baum aufgrund des Unwetters am Donnerstagabend auf die Straße. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Ein Lastwagen überschlug sich und stürzte in einen Graben auf der B200 in Janneby. Nach Angaben der Polizei erlitt der Fahrer bei dem Unfall am Donnerstagabend leichte Verletzungen. Aufgrund starker Winde konnte das Fahrzeug in der Nacht zunächst nicht geborgen werden.

Wie die Polizei mitteilte, ist in der Nacht zum Donnerstag in Husum ein Baum auf ein fahrendes Auto gestürzt. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei geht es bei den meisten Notrufen um umgestürzte Bäume, Äste, Verkehrsschilder oder Ampeln, die Fahrbahnen blockieren.

Quelle: www.stern.de