Unter Druck schwört Kornbluth vom MIT, "alle Hebel" in Bewegung zu setzen, um Konflikte auf dem Campus zu lösen

"Ich arbeite daran, alle verfügbaren Hebel in Bewegung zu setzen, um Konflikte auf unserem Campus anzusprechen, den Tenor unseres Diskurses zu verbessern und uns dabei zu helfen, bessere Wege zu finden, um hier am MIT zusammen zu leben und zu arbeiten", sagte Kornbluth am Mittwoch in einem Memo.

Das Memo kommt, nachdem Bill Ackman, der Hedgefonds-Milliardär, der erfolgreich dafür gekämpft hat, Claudine Gays Präsidentschaft in Harvard zu beenden, sein Visier auf Kornbluth gerichtet hat.

Wenige Minuten nachdem Gays Rücktritt Schlagzeilen machte, postete Ackman in den sozialen Medien: "Et tu Sally?"

Kornbluth räumte ein, dass die Universitäten derzeit unter Druck stehen.

"Der Krieg zwischen Israel und Hamas bereitet vielen Menschen auf der ganzen Welt, auch am MIT, nach wie vor große Sorgen und ist eine ständige Quelle von Spannungen in unserer Gemeinschaft", schrieb Kornbluth in dem Memo. "Hier auf dem Campus haben seine Auswirkungen einige seit langem bestehende Systeme und Annahmen auf die Probe gestellt, was eine Herausforderung für unsere Gemeinschaft und die Erfüllung unseres Forschungs- und Bildungsauftrags darstellt."

Kornbluth kündigte "neue Schritte" an, die darauf abzielen, diese Herausforderungen anzugehen und Antisemitismus, Islamophobie und Hass zu bekämpfen, einschließlich der Sicherstellung, dass die DEI-Programme (Diversity, Equity and Inclusion) des MIT "die Bedürfnisse des Campus effektiv erfüllen". Sie sagte, das MIT plane, in Kürze einen neuen Vizepräsidenten für Gleichberechtigung und Integration zu benennen.

Das MIT, Harvard und andere Universitäten sehen sich auch dem Druck ausgesetzt, die Meinungsfreiheit zu schützen und gleichzeitig Hassreden zu bekämpfen.

In diesem Zusammenhang kündigte Kornbluth einen neuen Ausschuss für "akademische Freiheit und Meinungsäußerung auf dem Campus" an, der die Richtlinien unverzüglich überprüfen wird.

"Es ist klar, dass wir ein besseres Gespür dafür haben müssen, wie wir die Grundsätze der freien Meinungsäußerung, die wir schützen müssen, und die Notwendigkeit, vor Belästigung, Mobbing, Einschüchterung und Diskriminierung zu schützen - Verstöße gegen die Richtlinien, die disziplinarisch geahndet werden müssen", sagte Kornbluth.

Der MIT-Präsident bekräftigte, dass die Gemeinschaft "sich auf die Idee einlassen muss, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was wir sagen können und dem, was wir sagen sollten".

"Wir können nicht erwarten, dass Disziplin und Richtlinien auf magische Weise alle oder auch nur die meisten Schwierigkeiten lösen, die in der Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, auftreten", sagte Kornbluth. "Wir müssen uns gegenseitig um Anstand und Mitgefühl bitten."

Letzten Monat sagten Kornbluth, Liz Magill von der University of Pennsylvania und der Präsident der Harvard University, Gay, vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses aus und gerieten in die Kritik, als alle drei sich weigerten, Aufrufe zum Völkermord an Juden ausdrücklich zu verurteilen, da dies gegen die Universitätspolitik verstoße.

Magill trat kurz nach der Anhörung von ihrem Amt zurück. Diese Woche trat auch Gay, die ebenfalls von Plagiatsvorwürfen betroffen war, von ihrem Amt zurück. Beide bleiben als Fakultätsmitglieder an ihren jeweiligen Universitäten.

